Xã hội Đông Giang tuyên dương 24 tập thể, cá nhân trong phong trào thi đua yêu nước ĐNO - Ngày 22/8, UBND xã Đông Giang tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ I, giai đoạn 2020 – 2025.

Giai đoạn 2020 - 2025, xã Đông Giang thực hiện tốt các phong trào thi đua “Chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; phong trào thi đua “Đông Giang chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025; phong trào thi đua xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn giai đoạn 2023 - 2025; mô hình chi bộ “bốn tốt”, đảng bộ “bốn tốt”; phong trào thi đua toàn dân xây dựng đời sống văn hóa…

Kinh tế trên địa bàn xã Đông Giang có sự tăng trưởng ấn tượng. Tổng giá trị sản xuất nông – lâm – thủy sản của xã đến nay ước đạt 240 tỷ đồng, tốc độ tăng bình quân ước đạt 11,2%/năm. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng đạt 202 tỷ đồng; giá trị sản xuất dịch vụ, thương mại đạt hơn 240 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách trên địa bàn xã hơn 47 tỷ đồng.

Toàn xã có 32 mô hình kinh tế vườn; 271 hộ gia đình tham gia các dự án liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị như: heo đen, bò, hươu sao lấy nhung, quế, mít, ba kích, sầu riêng… đem lại thu nhập ổn định. Thu nhập bình quân đầu người đạt 42 triệu đồng/người/năm; xóa được 353 nhà tạm; tỷ lệ hộ nghèo ước giảm còn 24,7% (giảm 167 hộ/630 hộ nghèo) vào cuối năm 2025...

Lãnh đạo xã Đông Giang tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 – 2025. Ảnh: NGỌC VY

Dịp này, UBND xã Đông Giang khen thưởng 9 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 – 2025.