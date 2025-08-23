Theo bước chân người Quảng Đồng hương Duy Nghĩa trao 100 triệu đồng hỗ trợ khuyến học, hộ khó khăn ĐNO - Sáng 23/8, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Duy Nghĩa phối hợp với Hội đồng hương xã Duy Nghĩa tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình "Nghĩa tình quê hương" trao quỹ khuyến học và tặng quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Đại diện lãnh đạo địa phương và Hội đồng hương xã Duy Nghĩa tại thành phố Hồ Chí Minh trao quà cho bà con tại quê nhà. Ảnh: PHAN VINH

Tại buổi lễ, đại diện Hội đồng hương xã Duy Nghĩa tại thành phố Hồ Chí Minh đã trao tặng quỹ khuyến học trị giá 40 triệu đồng cho 4 trường học trên địa bàn xã để hỗ trợ học sinh trong dịp năm học mới. Bên cạnh đó, hơn 50 suất quà (tổng trị giá gần 60 triệu đồng) cũng được hội gửi đến các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Đại diện Hội đồng hương xã Duy Nghĩa tại thành phố Hồ Chí Minh trao quỹ khuyến học cho 4 trường học trên địa bàn xã. Ảnh: PHAN VINH

Ông Kiều Văn Hiệp, Chủ tịch Hội đồng hương Duy Nghĩa tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đây là số tiền do bà con đồng hương tại thành phố quyên góp từ nhiều hoạt động thiện nguyện, gây quỹ trong suốt thời gian qua.

"Chúng tôi xem đây là trách nhiệm của người con xa quê và cũng là niềm vui, tình cảm chân thành hướng về quê hương. Duy Nghĩa là nơi chôn nhau cắt rốn, nên dù đi xa, chúng tôi vẫn luôn mong muốn được góp phần nhỏ bé vào những hoạt động có ích cho quê nhà", ông Hiệp nói.