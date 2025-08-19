An ninh trật tự Đồng loạt ra quân lập lại trật tự đô thị Thời gian qua, nhiều địa phương trên địa bàn thành phố đồng loạt ra quân xử lý lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, góp phần lập lại trật tự, bảo đảm an toàn giao thông và mỹ quan đô thị.

Lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý trật tự vỉa hè tại phường Liên Chiểu. Ảnh: TIẾN DŨNG

Tại phường Hòa Xuân, từ đầu tháng 7/2025, Tổ Xử lý trật tự đô thị đã tham mưu UBND phường tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, gửi thông báo đến từng hộ dân, vận động tự tháo dỡ công trình, lều quán... lấn chiếm vỉa hè.

Phường cũng triển khai lực lượng ra quân kiểm tra, xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm, tập trung nhiều nhất tại các chợ và tuyến đường chính như: Phạm Hùng, Văn Tiến Dũng, Đinh Gia Trinh, Võ An Ninh, 29/3, Võ Chí Công, Nguyễn Phước Lan, quốc lộ 1…

Ngoài ra, phường còn tổ chức các đợt kiểm tra phối hợp tại những tuyến đường trọng điểm, đặc biệt là khu vực xung quanh các chợ Miếu Bông, Hòa Xuân, Hòa Châu.

Ông Nguyễn Hữu Hoàng, Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường Hòa Xuân cho biết, trong tháng 7, lực lượng chức năng đã tạm giữ 29 biển hiệu, 4 dù bạt che tạm và tháo dỡ 45 bảng quảng cáo treo trên cây xanh, trụ điện.

Không chỉ xử lý vi phạm, địa phương còn xây dựng Đề án “tuyến đường kiểu mẫu” trên các tuyến Nguyễn Phước Lan và đường 29/3.

Tại phường Liên Chiểu, trong tháng 7 lực lượng chức năng phát hiện và xử lý 13 trường hợp xây dựng nhà tạm, nhà tôn trái phép, thu giữ 72 tang vật vi phạm.

Ông Đặng Đức Nhật, Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường Liên Chiểu, cho biết: “Sau khi phát động đợt cao điểm, phường bố trí lực lượng làm việc 3 ca/ngày. Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ. Buổi chiều từ 14 giờ 30 đến 17 giờ. Buổi tối từ 18 giờ 30 đến 21 giờ. Ngoài ra, địa phương thành lập tổ tuần tra liên ngành, tập trung xử lý tại các trục đường chính, khu vực chợ Hòa Khánh, Quang Thành, Thanh Vinh… Tuy nhiên, do mức phạt theo quy định còn cao, nhiều trường hợp vi phạm bỏ lại tang vật, không chấp hành xử phạt, gây khó khăn cho công tác xử lý triệt để”.

Lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý trật tự vỉa hè tại phường Hải Châu. Ảnh: TIẾN DŨNG



Tại phường Hải Châu, với tinh thần chủ động và sự phối hợp hiệu quả giữa các lực lượng chức năng, công tác bảo đảm an ninh trật tự và mỹ quan đô thị đạt hiệu quả.

Ông Nguyễn Văn Duy, Chủ tịch UBND phường Hải Châu cho biết, trong đợt kiểm tra, lực lượng chức năng đã kiểm tra 226 trường hợp, trong đó, nhắc nhở và ký cam kết không tái phạm đối với 35 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, đồng thời phối hợp lập biên bản xử lý 17 trường hợp vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường.

Tại phường Thanh Khê, công tác ra quân lập lại trật tự đô thị cũng được triển khai khẩn trương. Cụ thể, từ ngày 5/8 đến 15/8, Công an phường phối hợp với tổ cảnh sát khu vực và Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công đã ra quân với 60 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia, tuyên truyền, nhắc nhở và viết cam kết đối với 375 cơ sở kinh doanh, buôn bán có hành vi lấn chiếm vỉa hè, lòng đường.

Bà Trần Tường Vân, Chủ tịch UBND phường Thanh Khê, cho hay việc đồng loạt ra quân đã đem lại kết quả tích cực, không chỉ xử lý vi phạm cụ thể mà còn triển khai nhiều giải pháp lâu dài như xây dựng tuyến đường kiểu mẫu, tăng cường kiểm tra liên ngành, duy trì lịch tuần tra thường xuyên.

Qua đó không chỉ bảo đảm trật tự đô thị mà còn góp phần tạo môi trường du lịch văn minh, thân thiện với người dân và du khách.

Tuy nhiên, để trật tự đô thị bền vững, bên cạnh nỗ lực của chính quyền địa phương, rất cần sự đồng thuận, tự giác chấp hành của người dân và hộ kinh doanh trên địa bàn phường.