Quy hoạch - Đầu tư Động lực mới từ các dự án lớn Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và thành phố, hàng loạt công trình trị giá hàng chục nghìn tỷ đồng từ vốn ngân sách và ngoài ngân sách sẽ khởi công trong tháng 8 và đầu tháng 9/2025.

Dự án Khu công nghiệp cơ khí ô tô Chu Lai Trường Hải mở rộng, vốn 1.433 tỷ đồng sẽ khởi công trong tháng 8/2025. TRONG ẢNH: Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (bên phải) tham quan khu sản xuất của Công ty CP Tập đoàn Trường Hải. Ảnh: NGỌC PHÚ

Loạt công trình trọng điểm sắp khởi công

Các dự khởi công gồm: Dự án Khu công nghiệp cơ khí ô tô Chu Lai Trường Hải mở rộng; Khu tái định cư phục vụ Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam trên địa bàn phường Điện Bàn Bắc; Khu công viên văn hóa vui chơi giải trí, thương mại dịch vụ cao cấp (Da Nang Downtown); Dự án Quần thể Khu du lịch sinh thái và đô thị Bà Nà - Suối Mơ; Dự án Chung cư tại khu đất C1, C2 thuộc khu đô thị Phú Mỹ An; Dự án Nhà ở xã hội tại Khu đất B4-1, B4-2 thuộc Khu tái định cư Hòa Hiệp 4. Dịp này, thành phố cũng sẽ tổ chức khởi động Trường Dân tộc nội trú liên cấp tại xã Tây Giang.

Một trong những dự án nổi bật là Da Nang Downtown do Công ty TNHH Công viên Châu Á đầu tư có tổng vốn gần 79.790 tỷ đồng, diện tích hơn 769.000m2 tại phường Hòa Cường. Dự án định hướng thành quần thể thương mại - dịch vụ - giải trí công nghệ cao, gồm văn phòng, trung tâm thương mại, khách sạn, khu lưu trú, ẩm thực và không gian tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế. Nhiều người dân trên địa bàn phường kỳ vọng, khi dự án hoàn thành, lượng khách du lịch sẽ đổ về Đà Nẵng nhiều hơn, tạo việc làm và thúc đẩy các ngành dịch vụ tại địa phương phát triển...

Dự án nổi bật nữa là Quần thể Khu du lịch sinh thái và đô thị Bà Nà - Suối Mơ, vốn đầu tư khoảng 51.950 tỷ đồng. Dự án hướng tới phát triển nghỉ dưỡng, vui chơi, sinh sống và làm việc đẳng cấp với các không gian thương mại - dịch vụ quốc tế, phục vụ giao thương hàng miễn thuế, du lịch, logistics và thương mại điện tử.

Ông Lê Minh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Bà Nà, cho biết dự án không chỉ tạo diện mạo mới cho vùng ven tây bắc mà còn mở ra nhiều cơ hội việc làm, thúc đẩy du lịch - dịch vụ - thương mại; địa phương sẽ đồng hành trong giải phóng mặt bằng, tái định cư, đảm bảo tiến độ và quyền lợi người dân.

Dự án lớn thứ ba là Khu công nghiệp cơ khí ô tô Chu Lai Trường Hải mở rộng với tổng vốn 1.433 tỷ đồng, diện tích hơn 114ha tại xã Núi Thành (Khu kinh tế mở Chu Lai) do Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển Hạ tầng Khu công nghiệp và Đô thị Chu Lai Trường Hải đầu tư. Dự án tập trung sản xuất, lắp ráp, gia công linh kiện và phụ tùng, tham gia chuỗi sản xuất - xuất khẩu ngành ô tô.

Kỳ vọng động lực phát triển mới

Lễ khởi công các dự án trọng điểm là sự kiện chính trị, kinh tế xã hội đặc biệt quan trọng của thành phố chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2-9, góp phần tạo không khí thi đua sôi nổi trong toàn thành phố, khơi dậy niềm tin, khát vọng phát triển và tinh thần đổi mới, sáng tạo trong các tầng lớp nhân dân, khẳng định cam kết mạnh mẽ của địa phương trong việc thực hiện thắng lợi trong tăng trưởng "2 con số", hướng tới tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (ngoài cùng), Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng và Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng tham quan khu sản xuất của THACO. Ảnh: NGỌC PHÚ

Với tổng vốn ngoài ngân sách hơn 133.000 tỷ đồng, đây là đợt thu hút đầu tư lớn nhất của thành phố trong nhiều năm. Giám đốc Sở Tài chính Trần Thị Thanh Tâm, cho biết các dự án sẽ góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch, nâng cấp hạ tầng dịch vụ, thúc đẩy thương mại quốc tế và tạo hàng chục nghìn việc làm. Thành phố ưu tiên tháo gỡ vướng mắc về thủ tục, đất đai và hạ tầng kết nối để triển khai thuận lợi.

Theo định hướng từ năm 2025 - 2030, Đà Nẵng đặt mục tiêu trở thành trung tâm du lịch, thương mại, dịch vụ chất lượng cao của miền Trung - Tây Nguyên. Các dự án như Bà Nà - Suối Mơ, Da Nang Downtown, Khu công nghiệp cơ khí ô tô Chu Lai Trường Hải mở rộng là “mảnh ghép chiến lược” hiện thực hóa mục tiêu này. Đáng chú ý, dự án Bà Nà - Suối Mơ không chỉ nâng tầm thương hiệu du lịch, mà còn hình thành đô thị sinh thái - thương mại hài hòa giữa thiên nhiên và tiện ích hiện đại, kéo dài thời gian lưu trú, tăng chi tiêu của du khách và thu hút chuyên gia, nhà đầu tư.

Với quyết tâm của chính quyền, sự đồng thuận của người dân và tiềm lực doanh nghiệp, loạt dự án sắp khởi công hứa hẹn trở thành động lực then chốt, đưa Đà Nẵng bứt phá trong giai đoạn mới.