Đột phá phát triển nhà ở xã hội, mở rộng cơ hội an cư

Hoàn thiện cơ chế, tháo gỡ rào cản tiếp cận nhà ở

Thời gian qua, sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với lĩnh vực nhà ở thể hiện rõ qua nhiều văn bản chỉ đạo, nhất là việc hoàn thiện hành lang pháp lý để phát triển hệ thống nhà ở xã hội đồng bộ, hiệu quả.

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 261/2025/NĐ-CP ngày 10/10/2025 quy định mới về nhà ở xã hội, theo đó nâng mức trần thu nhập xét duyệt lên mức phù hợp với mặt bằng thu nhập tại các đô thị lớn: tối đa 20 triệu đồng/tháng đối với cá nhân; 40 triệu đồng/tháng đối với hộ gia đình hai vợ chồng và 30 triệu đồng/tháng đối với trường hợp cá nhân nuôi con nhỏ. Đây là điều chỉnh quan trọng, giúp mở rộng đối tượng thụ hưởng theo hướng thực chất hơn, phù hợp với biến động giá cả và nhu cầu thực tế của người lao động.

Một điểm mới mang tính tạo thuận lợi mạnh mẽ là bãi bỏ yêu cầu xác nhận cư trú, giúp rút ngắn thủ tục, đồng thời phù hợp với đặc thù lực lượng lao động dịch chuyển giữa các địa phương, đặc biệt tại thành phố công nghiệp, dịch vụ, du lịch như Đà Nẵng. Điều này giải quyết được một trong những “điểm nghẽn” lớn từng khiến nhiều người lao động, cán bộ, công chức trẻ dù có nhu cầu chính đáng nhưng chưa đủ điều kiện tiếp cận nhà ở xã hội.

Ông Nguyễn Hà Nam, Giám đốc Sở Xây dựng, cho biết: “Nhu cầu nhà ở của công nhân, người lao động, cán bộ trẻ trên địa bàn còn rất lớn. Việc điều chỉnh chính sách lần này thể hiện rõ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với đời sống nhân dân. Thành phố sẽ tiếp tục tháo gỡ các vướng mắc về thủ tục, đảm bảo các dự án nhà ở xã hội triển khai đúng tiến độ, đúng đối tượng và hiệu quả bền vững”.

Từ đầu năm đến nay, Đà Nẵng đã đưa ra thị trường gần 1.000 căn nhà ở xã hội tại các dự án B4-2 Khu đô thị Bàu Tràm Lakeside, An Trung 2 và Khu Công nghiệp Hòa Khánh... Năm 2025, thành phố dự kiến triển khai 15 dự án với hơn 10.200 căn hộ, vượt 20% kế hoạch năm và vượt 9% chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội đến năm 2030.

Song song với nguồn vốn đầu tư công, nhiều doanh nghiệp tiếp tục được thu hút tham gia phát triển nhà ở xã hội. Tiêu biểu có các dự án tại khu đô thị xanh Bàu Tràm Lakeside với 2.736 căn đã hoàn thành; dự án nhà ở xã hội tại khu tái định cư Đại Địa Bảo; các dự án khu B và khu dân cư nam cầu Cẩm Lệ (tổng 1.955 căn) đang hoàn thiện thủ tục và dự kiến khởi công trong tháng 12/2025.

Mới đây, Sở Xây dựng đã công bố dự án nhà ở xã hội tại khu đất B4-1, B4-2 thuộc Khu tái định cư Hòa Hiệp 4 với 1.476 căn nhà ở xã hội và 376 căn thương mại, dự kiến giá bán khoảng 18 triệu đồng/m2, giá thuê khoảng 131.000 đồng/m2/tháng, được đánh giá là phù hợp với khả năng chi trả của phần đông người lao động. Dự án này cũng nằm trong danh mục các dự án có nhu cầu vay gói tín dụng 120.000 tỷ đồng, với số vốn đăng ký khoảng 800 tỷ đồng, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Dự án nhà ở xã hội tại Khu đô thị Bàu Tràm Lakeside đã đưa ra thị trường gần 1.000 căn hộ từ đầu năm 2025 đến nay. Mỗi đợt mở bán đều thu hút đông người xếp hàng đăng ký làm thủ tục mua nhà. Ảnh: TRỌNG HÙNG

Tăng nguồn lực tín dụng, đảm bảo quyền lợi người dân

Song hành với tăng cung nhà ở, chính sách tín dụng ưu đãi là yếu tố then chốt giúp người dân có thể tiếp cận và chi trả chi phí mua hoặc thuê nhà ở xã hội. Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố đang triển khai cho vay mua nhà ở xã hội với lãi suất 6,6%/năm, mức vay tối đa 80% giá trị hợp đồng và thời hạn vay lên đến 25 năm. Từ đầu năm 2025 đến nay, gần 1.200 hộ gia đình đã tiếp cận nguồn vốn này, với tổng dư nợ hàng ngàn tỷ đồng.

Chị Lê Thị Thương, công nhân Công ty TNHH Mabuchi Motor (Khu Công nghiệp Hòa Khánh), bày tỏ: “Vợ chồng tôi làm công nhân nhiều năm, trước kia chỉ dám nghĩ đến chuyện mua nhà như một ước mơ xa vời. Nay tiêu chí xét duyệt được mở rộng, thủ tục vay vốn cũng thuận lợi hơn, như vậy chúng tôi thực sự có cơ hội để an cư, yên tâm làm việc, nuôi dạy con cái”.

Đáng chú ý, thành phố đã ban hành chính sách mới tạo điều kiện hỗ trợ nhà ở đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ tỉnh Quảng Nam (cũ) ra thành phố Đà Nẵng mới làm việc sau hợp nhất địa giới hành chính. Đây là lực lượng có nhu cầu ổn định chỗ ở lớn nhưng trước đây còn nhiều vướng mắc do yếu tố điều kiện cư trú và thu nhập.

Anh Nguyễn Minh Tuấn, một viên chức, chia sẻ: “Từ khi ra trung tâm thành phố làm việc, tôi và nhiều đồng nghiệp phải thuê trọ hoặc đi về mỗi ngày rất xa vì không đủ điều kiện xét mua nhà ở xã hội. Nay chính sách linh hoạt hơn, phù hợp thu nhập và nhu cầu thực tế. Điều này giúp chúng tôi ổn định cuộc sống, yên tâm công tác lâu dài và gắn bó với nơi làm mới”.

Thành phố cũng yêu cầu phải minh bạch, đúng đối tượng trong xét duyệt; tăng cường kiểm tra, giám sát, ngăn chặn tình trạng mua bán chuyển nhượng nhà ở xã hội trái quy định hoặc trục lợi chính sách. Đồng thời, tiếp tục ưu tiên quỹ đất thuận lợi về giao thông, dịch vụ và hạ tầng xã hội để phát triển nhà ở xã hội gắn với xây dựng các thiết chế cộng đồng như trường học, công viên, trung tâm sinh hoạt...

Ông Nguyễn Tường Huy, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng (chủ đầu tư dự án Khu chung cư nhà ở xã hội ở Khu đô thị xanh Bàu Tràm Lakeside, phường Hải Vân) cho rằng, việc thành phố ưu tiên quỹ đất để thực hiện các dự án nhà ở xã hội không chỉ giúp người dân có nơi an cư ổn định mà còn góp phần kiến tạo đô thị bền vững.

Theo ông Huy, với quyết tâm chính trị cao, sự tham gia đồng hành của doanh nghiệp và người dân, Đà Nẵng đang tạo chuyển biến rõ nét trong công tác phát triển nhà ở xã hội. Những chính sách mới và giải pháp đồng bộ đang mở rộng cơ hội an cư cho hàng chục nghìn người lao động, cán bộ, công chức trẻ và các gia đình có thu nhập trung bình. Đây chính là nền tảng quan trọng để xây dựng Đà Nẵng phát triển hài hòa, nhân văn và bền vững, nơi mỗi người dân được tạo điều kiện để ổn định cuộc sống, gắn bó và cống hiến lâu dài cho thành phố.