Giao thông - Xây dựng Dự án Cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14E: Nỗ lực gỡ vướng, đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14E, đoạn qua xã Hiệp Đức và một số xã còn nhiều vướng mắc. Trong đợt làm việc mới đây, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thái Bình chỉ đạo, cấp thiết tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; vận dụng tối đa, linh hoạt cơ chế, chính sách, đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng...

Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thái Bình làm việc với UBND xã Hiệp Đức về tiến độ dự án. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Tiến độ bàn giao mặt bằng chậm

Theo ông Võ Trường Giang - Giám đốc Ban Quản lý Dự án 4 (Cục Đường bộ Việt Nam), dự án Cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14E, km15+270 - km 89+700 tỉnh Quảng Nam (cũ), đoạn qua các xã Thăng Bình, Việt An và Hiệp Đức đến nay còn nhiều tồn tại.

Riêng xã Hiệp Đức đã bàn giao được 8,9km/9,35km, trong đó có 1,165km đã bàn giao mặt bằng nhưng không liên tục, còn vướng 27 hộ dân.

Trong số đó có 22 hộ đã phê duyệt nhưng chưa nhận tiền bồi thường. Qua nắm bắt chỉ có 8 hộ đồng ý phương án và 14 hộ không đồng ý. Có 8 hộ mới phê duyệt đang đợi nhận tiền; 4 hộ đã phê duyệt nhưng không đồng ý phương án; 10 hộ đã chi trả nhưng không đồng ý nhận tiền; 4 hộ chưa được phê duyệt.

Có 1 hộ nằm trong phương án bồi thường dự án cầu Tân Bình thuộc diện giải tỏa trắng (hộ ông Nguyễn Càn, con dâu Nguyễn Thị Tuyết Nhung), vẫn chưa có phương án di dời.

Giám đốc Ban Quản lý Dự án 4 Võ Trường Giang chia sẻ thêm, công tác giải phóng mặt bằng dự án Cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14E thời điểm vận hành chính quyền 2 cấp đến nay không tiến triển. Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân ở một số xã không đạt kết quả đáng kể.

Chưa xác định được đầu mối để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng nên chưa thể chi trả tiền bồi thường cho dân. Mặt bằng một số địa phương đã bàn giao nhưng không liên tục, một số vị trí chưa hoàn thành di dời hệ thống đường điện, đường nước...

Ông Võ Trường Giang đề nghị UBND thành phố tiếp tục quan tâm, chỉ đạo các đơn vị liên quan hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch trước 30/8/2025, theo văn bản số 7192 của Bộ Xây dựng, ngày 23/7/2025. Riêng phạm vi cầu vượt đường sắt trước ngày 30/7/2025.

“Đến nay, Ban Quản lý Dự án 4 vẫn chưa được bàn giao thêm mặt bằng đối với phạm vi khu vực cầu vượt đường sắt. Thời điểm cuối năm thường có mưa lớn, điều kiện thời tiết không thuận lợi cho thi công nền, mặt đường để dự án hoàn thành đúng tiến độ”, ông Giang nói.

Ông Võ Trường Giang kiến nghị UBND thành phố tiếp tục quan tâm, chỉ đạo, sớm có quyết định giao chủ đầu tư dự án giải phóng mặt bằng cho các đơn vị sau sáp nhập. Sớm hướng dẫn, giao nhiệm vụ cho các đơn vị tham gia thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để tiếp tục thực hiện chi trả tiền, bàn giao mặt bằng cho dự án.

Đề nghị Đảng ủy, UBND các xã sớm phê duyệt phương án bồi thường, vận động người dân sớm bàn giao mặt bằng cho dự án, không cản trở thi công. Sớm có phương án bảo vệ thi công đối với các hộ không chấp hành, đặc biệt là những hộ đã nhận tiền nằm trong phạm vi cầu vượt đường sắt.

Nỗ lực gỡ khó

Ông Lưu Hoàng Ân, Chủ tịch UBND xã Hiệp Đức thông tin, tính đến 5/8, xã Hiệp Đức đã phê duyệt được 64 phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho 1.658 hộ với kinh phí 97,657 tỷ đồng, tổng diện tích 272.013,07m2. Đã giải ngân 92,196 tỷ đồng, đạt 97%.

Việc thi công tuyến đường quốc lộ 14E qua Hiệp Đức còn gặp một số khó khăn, trở ngại. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Hiệp Đức hiện còn 9 hộ chưa bàn giao mặt bằng. Dù đây là số hộ đã có quyết định phê duyệt, hộ thống nhất phương án bồi thường, hỗ trợ, nhận tiền mới bàn giao mặt bằng thi công.

Có 14 hộ không thống nhất phương án bồi thường, hỗ trợ, gồm các hộ chưa tổ chức chi trả tiền hoặc tổ chức chi trả tiền nhưng không nhận. Có 4 hộ chưa phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ.

Ông Lưu Hoàng Ân cho biết, đối với 9 hộ chưa bàn giao mặt bằng mà đã có quyết định phê duyệt, các hộ thống nhất phương án bồi thường, hỗ trợ, nhận tiền mới bàn giao mặt bằng thi công. Sau khi UBND thành phố có văn bản giao quyền chủ đầu tư Tiểu dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án, đoạn qua xã Hiệp Đức cho Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng khu vực Hiệp Đức, sẽ tiến hành chi trả tiền cho người dân theo đúng quy định.

“4 hộ đã tổ chức chi trả tiền nhưng không nhận, UBND xã tiếp tục vận động và củng cố hồ sơ để cưỡng chế thi công đối với những trường hợp cố tình không bàn giao mặt bằng. Đối với 10 hộ chưa tổ chức chi trả tiền, sau khi có phân cấp nhiệm vụ cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Hiệp Đức, UBND xã sẽ tổ chức chi trả tiền. Trường hợp hộ không thống nhất thì tiếp tục vận động và củng cố hồ sơ để cưỡng chế thi công đối với những hộ cố tình không bàn giao mặt bằng. Các hộ chưa phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, UBND xã chủ động phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Hiệp Đức để giải quyết vướng mắc liên quan và lập phương án bồi thường, hỗ trợ theo đúng quy định”, ông Lưu Hoàng Ân chia sẻ.

Tại buổi làm việc với UBND xã Hiệp Đức và các sở ngành, đơn vị liên quan, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thái Bình nhấn mạnh, địa phương khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện ngay phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng, rà soát kỹ lưỡng hồ sơ, dự án, các bước triển khai.

Vướng mắc ở đâu, kiến nghị thành phố chỉ đạo, giải quyết tới đó. Việc bàn giao mặt bằng phải đúng tiến độ và đơn vị thi công cần triển khai đúng tiến độ quy định, tránh chậm trễ, tồn đọng kéo dài.

Cần khẩn trương đẩy nhanh tiến độ triển khai đối với những dự án không vướng mắc mặt bằng. Các đơn vị có pháp nhân, con dấu cứ tiếp tục triển khai, chỉ khi thành phố chỉ đạo dừng thì mới dừng.

“Với những hộ dân chưa đồng thuận, đề nghị địa phương tích cực phối hợp vận động lần cuối, vận dụng tối đa các bước, các cơ chế, chính sách hỗ trợ nhân dân song chính sách này phải nằm trong khuôn khổ pháp luật. Với những trường hợp đã thực hiện đúng theo trình tự các bước, thủ tục, hồ sơ chặt chẽ, công khai, minh bạch mà người dân không chấp hành, cố tình cản trở, cần sớm lên phương án bảo vệ thi công, có biện pháp mạnh, cưỡng chế theo quy định của pháp luật”, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thái Bình nhấn mạnh.