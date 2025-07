Tài chính - Thị trường Dự báo giá cà phê ngày mai 12/7/2025: Giá có thể tăng 100 – 200 đồng/kg Giá cà phê ngày 12/7/2025 dự báo tăng nhẹ 100 – 200 đồng/kg, dao động quanh mức 89.600 – 90.500 đồng/kg tại Tây Nguyên.

Dự báo giá cà phê ngày mai 12 7 2025 Giá có thể tăng 100 – 200 đồng kg

Cập nhật giá cà phê hôm nay 11/7/2025

Giá cà phê hôm nay tại thị trường trong nước

Giá cà phê trong nước hôm nay 11/7/2025 tại khu vực Tây Nguyên giảm nhẹ, dao động trong khoảng 89.500 - 90.300 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại tỉnh Đắk Lắk thu mua cà phê ở mức 90.300 đồng/kg, giảm 2.300 đồng/kg so với hôm qua.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Nông (cũ) giữ ở mức 90.300 đồng/kg, giảm 2.300 đồng/kg.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai cũng giảm 2.300 đồng/kg, giao dịch ở mức 90.200 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê giảm 2.800 đồng/kg, còn 89.500 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay trên thị trường thế giới

Trong phiên giao dịch trực tuyến hôm nay, giá cà phê robusta trên sàn London tiếp tục giảm mạnh. Cụ thể, tại kỳ hạn giao tháng 9/2025 giảm 150 USD/tấn (-4,32%), xuống mức 3.320 USD/tấn; kỳ hạn giao tháng 11/2025 giảm 136 USD/tấn (-3,99%), xuống mức 3.274 USD/tấn...

Tương tự, trên sàn giao dịch New York, giá cà phê arabica đồng loạt tăng nhẹ tại các kỳ giao hàng trong phiên giao dịch hôm nay. Cụ thể, kỳ hạn giao tháng 9/2025 tăng 3,75 cent/lb (1,32%), lên mức 287,80 cent/lb; kỳ hạn giao tháng 12/2025 tăng 3,05 cent/lb (1,09%), lên mức 282,10 cent/lb...

Tin tức, dự báo giá cà phê ngày 12/7/2025

Dự báo giá cà phê trong nước ngày 12/7/2025

Giá cà phê trong nước nhiều khả năng sẽ duy trì ổn định hoặc có sự hồi nhẹ trong phiên giao dịch ngày 12/7/2025. Sau đợt giảm mạnh vừa qua, thị trường trong nước đang trong giai đoạn điều chỉnh kỹ thuật để tìm lại sự cân bằng. Giá dự kiến dao động quanh vùng 92.300 – 92.600 đồng/kg, khi các doanh nghiệp xuất khẩu vẫn thận trọng chưa điều chỉnh giá thu mua do đang chờ diễn biến rõ ràng hơn từ thị trường quốc tế và tỷ giá USD.

Dự báo giá cà phê quốc tế ngày 12/7/2025

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê Arabica tại sàn New York đang có xu hướng phục hồi nhẹ, trong khi giá Robusta trên sàn London vẫn chịu áp lực giảm do nguồn cung tăng và tâm lý xả hàng. Nếu xu hướng phục hồi của Arabica lan sang Robusta trong phiên tới, giá cà phê quốc tế có thể tăng nhẹ nhưng biên độ sẽ không lớn do áp lực nguồn cung vẫn còn cao và các yếu tố như tỷ giá USD cũng gây khó khăn cho thị trường.

Kịch bản giá cà phê ngày mai ngày 12/7/2025

Kịch bản 1 – Khả năng cao: Giá đi ngang

Thị trường sẽ tiếp tục giữ ổn định sau đợt giảm sâu, giá cà phê trong nước có thể duy trì quanh mức hiện tại, khoảng 92.300 – 92.600 đồng/kg, trong ít nhất một phiên nữa khi doanh nghiệp xuất khẩu vẫn chưa điều chỉnh giá thu mua.

Kịch bản 2 – Ít khả năng hơn: Giá hồi nhẹ 100 – 200 đồng/kg

Nếu xu hướng phục hồi mạnh mẽ của sàn Arabica lan sang Robusta, giá nội địa có thể nhích nhẹ tăng từ 100 – 200 đồng/kg. Tuy nhiên, đà tăng sẽ bị hạn chế do nguồn cung nội địa vẫn dồi dào và áp lực từ tỷ giá USD cũng như chi phí logistics.