Tài chính - Thị trường Dự báo giá cà phê ngày mai 5/8/2025: "Ông lớn" dính đòn, thị trường xoay chiều Dự báo giá cà phê ngày 5/8 ở trong nước ổn định, nhưng thị trường thế giới đối mặt biến động lớn do thuế Mỹ áp lên Brazil, đẩy giá Arabica vào thế khó.

Cập nhật giá cà phê hôm nay 4/8/2025

Giá cà phê bất ngờ giảm mạnh ở Tây Nguyên, trong khi thị trường thế giới "đứng hình". Đáng chú ý, một chính sách thuế mới của Mỹ có thể gây ra một cuộc "địa chấn" trên toàn cầu, định hình lại tương lai của ngành cà phê.

Giá cà phê hôm nay, ngày 4/8/2025, mang đến một bất ngờ lớn khi đồng loạt giảm mạnh tại các tỉnh Tây Nguyên. Mức giảm phổ biến là 500 đồng, trong khi Gia Lai giảm tới 600 đồng mỗi kg. Giá cao nhất hiện tại ở mức 99.000 đồng/kg, thấp nhất là 98.700 đồng/kg.

Ngược lại, trên thị trường thế giới, giá cà phê lại có một ngày "bất động". Cả cà phê Robusta trên sàn London và Arabica trên sàn New York đều duy trì mức giá ổn định, không có bất kỳ thay đổi nào trong tất cả các kỳ hạn giao dịch.

Tin tức, dự báo giá cà phê ngày mai 5/8/2025

Dự báo giá cà phê ngày 5/8/2025 ở trong nước

Trong tuần trước, giá hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2025 đã tăng mạnh 3,3% (tương đương 106 USD/tấn), lên mức 3.334 USD/tấn. Tuy nhiên, theo dữ liệu mới nhất, giá đã chững lại và giữ ổn định ở mức 3.330 USD/tấn.

Dựa trên diễn biến này, giá cà phê trong nước được dự báo sẽ có xu hướng ổn định trong ngày mai 5/8/2025, có thể có những biến động nhỏ theo cung cầu thị trường nhưng khó có khả năng bứt phá mạnh. Các nhà xuất khẩu và nhà buôn nội địa sẽ tiếp tục theo dõi sát sao diễn biến giá trên sàn London để điều chỉnh chiến lược kinh doanh.

Dự báo giá cà phê ngày 5/8/2025 trên thế giới

Cà phê Robusta (sàn London) sau khi có tuần tăng giá ấn tượng, thị trường Robusta được dự báo sẽ tiếp tục có những phiên giao dịch đầy biến động. Mặc dù Robusta không phải là mặt hàng chịu tác động trực tiếp của mức thuế mà Mỹ áp lên Brazil, nhưng sự xáo trộn chuỗi cung ứng toàn cầu có thể tạo ra những hiệu ứng lan truyền.

Cà phê Arabica (sàn New York) có mức thuế 50% mà chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump áp lên một số mặt hàng của Brazil, bao gồm cả cà phê, bắt đầu từ ngày 6/8, đang là tâm điểm chú ý. Động thái này sẽ đặt ra thách thức lớn cho các nhà giao dịch và nhà xuất khẩu cà phê Brazil.

Ngược lại với Robusta, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 9/2025 trên sàn New York tuần trước đã giảm tới 3,8% (11,2 US cent/pound), xuống còn 286,35 US cent/pound. Với thông tin về thuế quan, giá Arabica được dự báo sẽ tiếp tục chịu áp lực giảm và có thể chứng kiến sự biến động mạnh trong thời gian tới.

Xu hướng tương lai chung

Mức thuế 50% đối với cà phê Brazil có thể sẽ tái định hình các tuyến thương mại cà phê từ quốc gia xuất khẩu và sản xuất lớn nhất thế giới, mang lại lợi thế cho Trung Quốc và thúc đẩy các nhà giao dịch tìm kiếm con đường gián tiếp để đưa cà phê vào Mỹ.

Theo ông Michael J. Nugent, một nhà môi giới cà phê kỳ cựu tại Mỹ, "Dòng chảy thương mại cà phê toàn cầu sẽ bị xáo trộn. Tác động sẽ lan rộng từ São Paulo đến Seattle – từ nơi sản xuất đến nhà rang xay, chuỗi quán cà phê, cửa hàng tạp hóa và cả những người uống cà phê mỗi sáng."

Brazil, thay vì xuất khẩu sang Mỹ, nhiều khả năng sẽ xuất khẩu nhiều cà phê hơn sang Trung Quốc nhờ mối quan hệ thương mại giữa hai nước. Nhu cầu tiêu thụ cà phê tại Trung Quốc đang bùng nổ khi nhiều người trẻ chuyển từ trà sang cà phê. Ngoài Trung Quốc, nhiều lô hàng cà phê Brazil cũng có thể được chuyển hướng sang Liên minh châu Âu (EU), nơi không áp thuế nhập khẩu cà phê.