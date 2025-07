Dự báo giá tiêu ngày mai 16/7/2025, trong nước bắt đầu khởi sắc trở lại, hồi phục đỉnh 141.000 đồng/kg

Giá tiêu hôm nay được cập nhật chiều ngày 15/7/2025 như sau, thị trường trong nước biến động tăng so với hôm qua, mức tăng 1.000 đồng/kg ở tất cả các địa phương. Hiện giá thu mua tiêu trung bình tại các địa bàn trọng điểm 139.600 đồng/kg.

Cụ thể, giá tiêu hôm nay ở tỉnh Gia Lai biến động tăng 1.000 đồng/kg so với phiên giao dịch hôm qua, hiện giá thu mua tiêu tại địa phương này ở mức 139.000 đồng/kg.

Tương tự, giá tiêu ở TP. Hồ Chí Minh (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ sáp nhập) cùng xu hướng tăng 1.000 đồng/kg so với phiên giao dịch trước đó, hiện giá tiêu được thu mua ở mức 139.000 đồng/kg.

Giá tiêu ở Đắk Lắk tiếp tục tăng so với phiên giao dịch hôm qua, hiện giá tiêu ở địa phương này được thương lái thu mua với giá 141.000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay ở Đồng Nai (Bình Phước cũ sáp nhập) cùng biến động tăng, mức tăng 1.000 đồng/kg, hiện giá thu mua tiêu ở mức 139.000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay ở Lâm Đồng (Đắk Nông cũ sáp nhập) quay đầu tăng, mức tăng 1.000 đồng/kg, hiện thương lái thu mua tiêu ở địa phương này với mức giá 140.000 đồng/kg.

Thị trường hồ tiêu trong nước dự kiến tiếp tục chịu áp lực từ nguồn cung tăng nhẹ khi nhiều nông dân bắt đầu bung hàng sau thời gian tích trữ chờ giá tốt. Mặc dù sản lượng hồ tiêu năm nay không dồi dào như các năm trước, nhưng lượng hàng tồn kho từ các vụ trước cùng nguồn cung trong dân vẫn đủ để đáp ứng nhu cầu giao dịch ngắn hạn. Điều này có thể khiến giá tiêu trong nước khó tăng mạnh mà có xu hướng đi ngang hoặc giảm nhẹ trong ngắn hạn.

Theo báo cáo từ Báo Thanh Niên, kể từ đầu tháng 7, giá tiêu trong nước đã có dấu hiệu tăng trở lại do nguồn cung khan hiếm và dự báo có thể tiếp tục tăng do Mỹ áp thuế đối ứng cao hơn đối với các nước sản xuất tiêu. Tại nhiều vùng trồng tiêu lớn ở miền Đông Nam Bộ và Tây Nguyên, giá tiêu hiện đang dao động ở mức 140.000 - 142.000 đồng/kg, tăng 7.000 - 11.000 đồng/kg so với cuối tháng trước.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam cũng cho biết, trong nửa đầu năm 2025, xuất khẩu tiêu sang nhiều thị trường chính tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Mỹ là thị trường quan trọng nhất, tăng 35% và chiếm 27% thị phần; Đức tăng trưởng 74% với trên 9% thị phần; Ấn Độ chiếm 8% thị phần và tăng trưởng 87%. Đặc biệt, Anh tăng gấp 2,1 lần trong top 15 thị trường xuất khẩu lớn nhất.