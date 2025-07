Tài chính - Thị trường Dự báo giá vàng ngày mai 26/7/2025: Khi Fed "xuống tay", giá có "bay cao"? Giá vàng ngày 26/7/2025 có thể giảm nhẹ theo thế giới, nhưng kỳ vọng tăng nếu Fed cắt lãi suất từ tháng 9 và căng thẳng địa chính trị tiếp diễn.

Cập nhật giá vàng hôm nay ngày 25/7/2025 mới nhất ở thị trường trong nước

Cập nhật giá vàng chiều nay 25/7/2025 mới nhất ở thị trường trong nước

Giá vàng miếng SJC và DOJI: Giảm mạnh nhưng ổn định tại một số nơi

Vào lúc 18h00 ngày 25/7/2025, giá vàng miếng SJC và DOJI tại Hà Nội và TP.HCM được niêm yết đồng loạt ở mức 119,7 triệu đồng/lượng (mua vào) và 121,7 triệu đồng/lượng (bán ra), duy trì sự ổn định so với phiên giao dịch trước đó.

Các thương hiệu vàng khác: Biến động trái chiều

PNJ niêm yết giá vàng miếng ở mức 116,0 triệu đồng/lượng (mua vào) và 118,8 triệu đồng/lượng (bán ra), thể hiện xu hướng đi ngang.

Tại Mi Hồng, giá vàng chốt phiên ở mức 120,7 triệu đồng/lượng (mua vào) và 121,7 triệu đồng/lượng (bán ra). Đặc biệt, giá mua vào của Mi Hồng đã giảm 300.000 đồng/lượng so với phiên trước, cho thấy một sự điều chỉnh đáng kể.

Bảo Tín Minh Châu cũng ghi nhận giá vàng SJC ổn định ở mức 119,7 triệu đồng/lượng (mua vào) và 121,7 triệu đồng/lượng (bán ra).

Phú Quý niêm yết giá vàng SJC thấp hơn một chút ở chiều mua vào, đạt 119,2 triệu đồng/lượng (mua vào) và 121,7 triệu đồng/lượng (bán ra), cho thấy sự ổn định ở chiều mua vào.

Vietinbank Gold chỉ công bố giá bán ra ở mức 121,7 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn 9999: Xu hướng giảm nhẹ

Đối với vàng nhẫn, thị trường có những diễn biến khác biệt:

Vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng của DOJI được niêm yết ở ngưỡng 116,5 - 119,0 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), duy trì sự ổn định so với ngày hôm qua. Chênh lệch mua vào - bán ra là 2,5 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 116,7 - 119,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không có sự thay đổi so với đầu giờ sáng. Chênh lệch mua vào - bán ra là 3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 115,5 - 118,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Đặc biệt, giá đã giảm 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, cho thấy sự điều chỉnh giảm đối với loại vàng này. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Bảng giá vàng hôm nay nay 25/7/2025 ở trong nước chi tiết

Giá vàng hôm nay Mua vào Bán ra SJC tại Hà Nội 119,7 - 121,7 - Tập đoàn DOJI 119,7 - 121,7 - Mi Hồng 120,7 ▼300K 121,7 - PNJ 116,0 - 118,8 - Vietinbank Gold 121,7 - Bảo Tín Minh Châu 119,7 - 121,7 - Phú Quý 119,2 - 121,7 -

1. DOJI - Cập nhật: 25/7/2025 18:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra

AVPL/SJC HN 119.700

121.700

AVPL/SJC HCM 119.700

121.700

AVPL/SJC ĐN 119.700 121.700

Nguyên liệu 9999 - HN 109.000

110.000

Nguyên liệu 999 - HN 108.900

109.900



2. PNJ - Cập nhật: 25/07/2025 18:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra TPHCM - PNJ 116,000 118,800 Hà Nội - PNJ 116,000 118,800 Đà Nẵng - PNJ 116,000 118,800 Miền Tây - PNJ 116,000 118,800 Tây Nguyên - PNJ 116,000 118,800 Đông Nam Bộ - PNJ 116,000 118,800

3. AJC - Cập nhật: 25/07/2025 18:00 - ▼ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Trang sức 99.99 11,390 11,840 Trang sức 99.9 11,380 11,830 NL 99.99 10,860 Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 10,860 N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 11,600 11,900 N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 11,600 11,900 N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 11,600 11,900 Miếng SJC Thái Bình 12,000 12,200 Miếng SJC Nghệ An 12,000 12,200 Miếng SJC Hà Nội 12,000 12,200

4. SJC - Cập nhật: 25/7/2025 18:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 119.700 121.700 Vàng SJC 5 chỉ 119.700

121.720

Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 119.700

121.730

Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 115.000

117.500

Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 115.000

117.600

Nữ trang 99,99% 115.000

116.900

Nữ trang 99% 111.242

115.742

Nữ trang 68% 72.749

79.649 Nữ trang 41,7% 42.002

48.902



Cập nhật giá vàng hôm nay ngày 25/7/2025 mới nhất trên thị trường thế giới

Giá vàng thế giới, lúc 17h25 ngày 25/7/2025 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 3344,9 USD/ounce. Giá vàng hôm nay giảm 22,1 USD. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.320 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 110,42 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (119,7-121,7 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 11,28 triệu.

Vào ngày 25/7/2025, giá vàng hôm nay trên thị trường thế giới đã giảm xuống. Nguyên nhân chính là do đồng Đô la Mỹ phục hồi mạnh mẽ và những tín hiệu tích cực từ các cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ và Liên minh Châu Âu (EU). Cụ thể, vàng giao ngay đã giảm 0,6% xuống mức 3.347,28 USD mỗi ounce, còn hợp đồng vàng tương lai của Mỹ cũng giảm 0,7% xuống 3.349,80 USD.

Việc đồng Đô la Mỹ mạnh trở lại sau hơn hai tuần giảm giá đã khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua ở các quốc gia khác. Đồng thời, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng cũng góp phần gây áp lực lên giá vàng. Thông thường, khi Đô la mạnh và lợi suất trái phiếu tăng, sức hấp dẫn của vàng – một tài sản không sinh lời – sẽ giảm đi.

Theo ông Ricardo Evangelista, nhà phân tích cấp cao tại công ty môi giới ActivTrades, sự lạc quan về khả năng đàm phán thuế quan giữa Mỹ và EU, cùng với số liệu về số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp của Mỹ thấp hơn dự kiến, đã củng cố niềm tin rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) khó có khả năng cắt giảm lãi suất. Điều này đã làm giảm nhu cầu trú ẩn an toàn vào vàng. Ông Evangelista cũng nhận định rằng, vẫn còn những yếu tố không chắc chắn trên thị trường, và nếu có thêm biến động, giá vàng có thể tăng trở lại nếu giữ vững mức hỗ trợ mạnh quanh 3.300 USD.

Liên quan đến đàm phán thương mại, Ủy ban Châu Âu vào thứ Năm đã cho biết một giải pháp thương mại với Mỹ đang trong tầm tay. Tuy nhiên, các thành viên EU cũng đã bỏ phiếu thông qua việc áp thuế đối với 93 tỷ Euro (khoảng 109 tỷ USD) hàng hóa Mỹ, phòng trường hợp các cuộc đàm phán bị đổ vỡ. Những diễn biến này cho thấy một sự cân bằng giữa hy vọng và sự thận trọng trên mặt trận thương mại toàn cầu.

Bên cạnh đó, dữ liệu kinh tế Mỹ cho thấy số lượng người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần trước đã giảm xuống mức thấp nhất trong ba tháng, điều này chứng tỏ thị trường lao động Mỹ đang ổn định. Mặc dù Tổng thống Donald Trump đã gây áp lực lên Chủ tịch Fed Jerome Powell để cắt giảm lãi suất, nhưng các nhà hoạch định chính sách dự kiến sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp sắp tới. Thị trường hiện đang kỳ vọng về một đợt cắt giảm lãi suất tiềm năng vào tháng Chín. Vàng thường được coi là kênh đầu tư an toàn và có xu hướng hoạt động tốt trong thời kỳ kinh tế bất ổn hoặc khi lãi suất thấp.

Các kim loại quý khác cũng có sự biến động. Giá bạc giao ngay giảm 0,6% xuống 38,85 USD mỗi ounce, dù vẫn trên đà tăng khoảng 1,6% trong tuần. Bạch kim giảm 1,2% xuống 1.391,25 USD, và Palladium cũng giảm 1,2% xuống 1.213,76 USD.

Dự báo giá vàng ngày 26/7/2025

Vào cuối ngày 25/7 (giờ Việt Nam), giá vàng trên thị trường thế giới đã dừng lại ở mức khoảng 3368,4 USD mỗi ounce, giảm khoảng 17,3 USD so với phiên trước đó. Nếu tính theo tỷ giá Đô la Mỹ tại ngân hàng Vietcombank (26.320 VNĐ/USD), thì giá vàng thế giới tương đương khoảng 111,56 triệu đồng mỗi lượng, chưa bao gồm các loại thuế và phí.

Sở dĩ giá vàng giảm nhẹ trong phiên giao dịch này là do những căng thẳng về thương mại giữa Mỹ và các đối tác dường như đã bớt đi phần nào. Khi tình hình kinh tế thế giới ổn định hơn, nhu cầu mua vàng để "trú ẩn" – tức là cất giữ tài sản an toàn khi thị trường không ổn định – cũng giảm xuống. Tuy nhiên, mức giảm của vàng không quá lớn. Lý do là vì đồng Đô la Mỹ lại yếu đi một chút, khiến vàng trở nên hấp dẫn hơn đối với những nhà đầu tư đang sử dụng các loại tiền tệ khác để mua vàng.

Theo nhận định của các chuyên gia, việc giá vàng điều chỉnh giảm có thể là do nhà đầu tư chốt lời sau một chuỗi ngày tăng giá. Mặc dù vậy, một yếu tố quan trọng có thể hỗ trợ giá vàng tăng trở lại trong tương lai là khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất. Hiện tại, các thị trường chứng khoán ở Mỹ và Châu Âu đang tăng mạnh nhờ những tín hiệu tích cực về thương mại. Điều này khiến dòng tiền có xu hướng chảy vào các tài sản có rủi ro cao hơn nhưng cũng tiềm năng mang lại lợi nhuận lớn hơn, thay vì giữ vàng.

Tuy nhiên, các nhà phân tích vẫn cho rằng vàng có cơ hội tăng trở lại nếu Fed thực sự cắt giảm lãi suất, có thể là từ tháng 9, và nếu những diễn biến phức tạp về chính trị ở các khu vực trên thế giới tiếp tục xảy ra.

Với tình hình giá vàng ngày 26/7/2025 trong nước, thường sẽ có sự biến động theo xu hướng của thị trường thế giới. Do đó, rất có thể giá vàng SJC trong nước cũng sẽ có xu hướng giảm nhẹ trong phiên giao dịch sáng ngày mai. Các chuyên gia cũng khuyên rằng, do giá vàng trong nước hiện đang cao hơn thế giới từ 10 đến 12 triệu đồng mỗi lượng, nhà đầu tư nên cân nhắc các hình thức đầu tư linh hoạt hơn như vàng nhẫn hoặc vàng tài khoản, thay vì vàng miếng SJC. Nếu giá vàng thế giới điều chỉnh về khoảng 3.330 – 3.340 USD mỗi ounce, đây có thể là một cơ hội tốt để mua vào và giữ vàng cho mục tiêu dài hạn hơn.