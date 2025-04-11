Thể thao Đương kim vô địch lo rớt hạng, tân binh đua vô địch! ĐNO - Một câu chuyện khó tin và cũng là nghịch lý đang diễn ra tại V-League khi nhà đương kim vô địch Thép Xanh Nam Định rơi vào nhóm rớt hạng, còn tân binh Ninh Bình lại đua vô địch.

Thép Xanh Nam Định (áo trắng) đang rơi vào nhóm cuối bảng. Ảnh: ANH SẮC

Thép Xanh Nam Định "khủng hoảng" chưa có hồi kết

Thép Xanh Nam Định là nhà vô địch V-League hai mùa giải liên tiếp. Chuẩn bị cho mùa giải năm nay, đội bóng này tiếp tục tăng cường lực lượng nhằm chinh phục những mục tiêu mới cao hơn, không chỉ V-League mà còn châu Á.

Không có đội bóng nào ở V-League sở hữu lực lượng hùng hậu như Thép Xanh Nam Định, từ những ngôi sao nội đến các ngoại binh “đắt xắt ra miếng”. Chỉ tính riêng cầu thủ ngoại, đội bóng thành Nam có đội hình cho thấy độ “giàu có” không ai sánh bằng.

Vậy mà họ khởi đầu mùa giải năm nay một cách khá chật vật đến khó tin. Để đội thoát khỏi khủng hoảng, Huấn luyện viên (HLV) Vũ Hồng Việt - người góp công lớn mang về 2 chiếc cúp vô địch V-League phải rời ghế và lui vào hậu trường sau 7 vòng đấu.

Cứ nghĩ “thay tướng đổi vận”, song HLV Nguyễn Trung Kiên cũng không thể giúp đội có được kết quả tốt. Chỉ phải gặp hai đối thủ đang nằm ở nhóm cuối bảng là SHB Đà Nẵng (sân nhà) và Hoàng Anh Gia Lai (sân khách), thế nhưng Thép Xanh Nam Định không thể có được chiến thắng, thậm chí may mắn mới thoát thua.

Không còn lối chơi cuốn hút người xem bằng những pha phối hợp ban bật nhịp nhàng, tấn công rực lửa và hiệu quả, điều mang lại cho đội bóng chủ sân Thiên Trường có được chức vô địch V-League hai mùa giải liên tiếp. Thay vào đó là màn thể hiện đơn điệu, lạc nhịp của các ngôi sao.

Được đánh giá là ứng cử viên nặng ký nhất cho danh hiệu vô địch V-League 2025 - 2026, song sau 9 vòng đấu, Thép Xanh Nam Định chỉ có được 9 điểm; trong đó thua đến 4 trận, mới có được 2 chiến thắng và 3 hòa. Với kết quả này, nhà đương kim vô địch xếp trong nhóm các đội cuối bảng và chỉ nhiều hơn đội chót bảng 2 điểm.

Lịch thi đấu 4 trận còn lại của giai đoạn lượt đi sắp tới của đội bóng thành Nam khá cam go, khi lần lượt gặp: Hà Nội, Thanh Hóa, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Thể Công Viettel.

Nguyễn Hoàng Đức đang giúp Ninh Bình bay cao trên bảng xếp hạng. Ảnh: ANH SẮC

Tân binh Ninh Bình bay cao trên bảng xếp hạng

Hơn 1/3 chặng đường đã qua, hai đội bóng gây ấn tượng mạnh nhất là Công An Hà Nội và Ninh Bình. Hai đội bóng bất bại và đều có 6 chiến thắng.

Dẫu vậy, trong khi Công An Hà Nội đã là cựu binh và từng vô địch V-League năm 2023, thì Ninh Bình là đội bóng tân binh. Việc nắm giữ ngôi đầu bảng với 21 điểm (nhiều hơn 1 điểm so với Công An Hà Nội nhưng đá nhiều hơn một trận) là thành tích cực kỳ ấn tượng với đội bóng mới “chân ướt chân ráo” lên giải đấu cao nhất cả nước.

Mặc dù vừa bị Becamex Thành phố Hồ Chí Minh cầm chân ở vòng đấu thứ 9 diễn ra ngày 1/11, song màn thể hiện của Ninh Bình rất thuyết phục. Càng thuyết phục hơn nếu nhìn lại chặng đường đã qua, trong 6 chiến thắng, thầy trò HLV người Tây Ban Nha Albaladelo đã đánh bại các đối thủ lớn như Hà Nội (2-1) hay Thép Xanh Nam Định (2-0).

Điều đặc biệt, Ninh Bình chơi rất hiệu quả trên sân khách (thắng 4, hòa 1), ngoài trận thắng Hà Nội còn vượt qua Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, SHB Đà Nẵng, PVF CAND.

Vừa lên V-League, Ninh Bình đầu tư rất lớn khi mang về nhiều tân binh chất lượng bên cạnh ngôi sao Hoàng Đức và thủ môn Đặng Văn Lâm. Nhờ đó, đội hình của Ninh Bình sở hữu nhiều cái tên mà bất cứ đội bóng nào cũng mơ ước như: Quang Nho, Bảo Toàn, Ngọc Quang, Đức Chiến, Thanh Thịnh, các ngoại binh Rodrigues, Daniel, Geovane… Ngay cả HLV Albaladelo cũng lần đầu nếm trải sân chơi V-League.

Nhà đương kim vô địch rơi vào nhóm các đội đua trụ hạng, còn tân binh lại đua vô địch.