Thể thao SHB Đà Nẵng thua Ninh Bình trên sân Hòa Xuân ĐNO - Tối 27/8, trên sân Hòa Xuân, SHB Đà Nẵng tiếp Ninh Bình tại vòng 3 V-League 2025 - 2026.

SHB Đà Nẵng (áo cam) nhận trận thua thứ hai liên tiếp trên sân Hòa Xuân. Ảnh: PHI NÔNG

Đây là màn chạm trán giữa đỉnh và đáy khi Ninh Bình dẫn đầu bảng xếp hạng với 6 điểm sau hai vòng, trong khi SHB Đà Nẵng chỉ có 1 điểm.

Sau trận thua 0-1 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở vòng 2 trên sân nhà cuối tuần trước, SHB Đà Nẵng quyết tâm đánh bại Ninh Bình để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng.

Huấn luyện viên Lê Đức Tuấn tung vào sân đội hình với các cầu thủ: Bùi Tiến Dũng, Kim Dong-su, Henen David, Phan Văn Long, Nguyễn Đức Anh, Phạm Đình Duy, Lê Vũ Quốc Nhật, Nguyễn Hồng Phúc, Trần Ngọc Sơn, Nguyễn Duy Thắng, Emerson.

Bên kia sân, Ninh Bình có các trụ cột như Đặng Văn Lâm, Nguyễn Hoàng Đức, Châu Ngọc Quang, Nguyễn Đức Chiến, Gustavo Henrique...

Trận đấu diễn ra với tốc độ cao sau tiếng còi khai cuộc. Phút thứ 10, Henen David đưa SHB Đà Nẵng vượt lên dẫn trước sau pha xử lý và dứt điểm quyết đoán trong vòng cấm.

Sau bàn thua, Ninh Bình quyết tâm tấn công, có bàn gỡ hòa ở phút 29 sau pha đệm bóng chính xác của Henrique. Vài phút sau, tiền đạo này hoàn thành cú đúp bàn thắng sau pha đánh đầu cận thành từ đường chuyền trên chấm phạt góc của đồng đội.

Cuối hiệp 1, SHB Đà Nẵng nỗ lực tìm bàn gỡ nhưng không thành công. Trong đó, đáng tiếc là pha đánh đầu của Đình Duy bị Đặng Văn Lâm cản phá.

Hiệp 2, dù tiếp tục cố gắng nhưng SHB Đà Nẵng không thể ghi bàn do khả năng tấn công và dứt điểm kém. Hàng phòng ngự cũng bộc lộ điểm yếu, để Ninh Bình ghi bàn thứ 3 ở phút 65 nhờ công của Mango.

Trận đấu khép lại với tỷ số 3-1 nghiêng về Ninh Bình. Kết quả này giúp tân binh V-League bay cao ở ngôi đầu bảng với 9 điểm, trong khi SHB Đà Nẵng tiếp tục xếp nhóm cuối với chỉ 1 điểm.

Sau vòng 3, V-League 2025 - 2026 tạm nghỉ để nhường chỗ cho đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam hội quân dịp FIFA Days tháng 9. Trong đó, U23 Việt Nam có giải đấu quan trọng là vòng loại U23 châu Á 2026 trên sân nhà.