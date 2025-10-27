Văn hóa Enterise khai trương trụ sở và khởi động hành trình “Xuất khẩu văn hóa Việt” ĐNO - Chiều 26/10, Enterise - công ty nền tảng giải trí số, khai trương văn phòng tại Đà Nẵng.

Đội ngũ Enterise ra mắt trong ngày khai trương văn phòng công ty tại thành phố Đà Nẵng. Ảnh: ĐOÀN HẠO LƯƠNG

Với việc đặt trụ sở chính tại trung tâm sáng tạo của miền Trung, Enterise mong muốn trở thành đơn vị tiên phong trong lĩnh vực “xuất khẩu văn hóa Việt”, đưa điện ảnh Việt vươn mình ra thế giới.

Enterise có hệ sinh thái khép kín bao gồm: Hãng phim Enterise Studio sản xuất và đầu tư phim truyện, series, dự án nghệ thuật Việt; Nền tảng Enterise Digital - nơi khán giả không chỉ là người xem, mà có thể đầu tư, sở hữu sản phẩm điện ảnh số và đồng hành cùng các bộ phim; Cộng đồng Enteriser quy tụ những nghệ sĩ, người làm nghề, khán giả, nhà đầu tư.

Điểm khác biệt lớn của Enterise nằm ở hạ tầng công nghệ sản xuất hiện đại đạt chuẩn Hollywood, với các công nghệ như: Bullet Time, 3D Scan, ARRI Camera System, Virtual Production, kết hợp đội ngũ sáng tạo giàu kinh nghiệm của OMedia Studio. Đặc biệt, những dự án phim đầu tay sắp ra mắt như “Just One More”, “Phim điện ảnh 2026”… không chỉ là sản phẩm nghệ thuật, mà còn là minh chứng cho khả năng kết hợp giữa công nghệ, kể chuyện và cảm xúc con người Việt Nam trong thời đại mới.

Ông Phan Hữu Hiếu, Tổng giám đốc Enterise chia sẻ tại buổi khai trương văn phòng công ty. Ảnh: ĐOÀN HẠO LƯƠNG

Tại buổi ra mắt, Enterise khởi động vận hành hành trình xây dựng Hãng phim và Nền tảng giải trí số của Việt Nam. Enterise đặt mục tiêu đạt định giá hơn 100 triệu USD trong giai đoạn 2025 - 2026 và hướng đến định giá thành kỳ lân công nghệ tỷ USD vào năm 2030.

Bên cạnh đó, thông qua mô hình EBCC - Enterise Business Corporation Contract, các nhà đầu tư sẽ được đồng sở hữu và hưởng lợi nhuận từ IP điện ảnh Việt.

“Mỗi khoản đầu tư vào Enterise không chỉ là hành động tài chính. Đó là sự đồng hành trong việc xuất khẩu văn hóa Việt Nam. Song song, Enterise sẽ chuẩn bị cho kế hoạch Tiền kỳ phim điện ảnh đầu tay của hãng, dự kiến ra mắt trong năm 2026”, Tổng giám đốc Enterise Phan Hữu Hiếu chia sẻ.