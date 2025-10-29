Kinh tế EVNCPC họp khẩn chỉ đạo khắc phục sự cố lưới điện sau mưa lũ ĐNO - Chiều 29/10, Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) tổ chức họp khẩn để đánh giá thiệt hại và chỉ đạo các biện pháp khắc phục sự cố lưới điện sau mưa lũ.

EVNCPC họp đánh giá thiệt hại và chỉ đạo các biện pháp khắc phục sự cố lưới điện sau mưa lũ. Ảnh: TRỌNG HÙNG

Tổng Giám đốc EVNCPC Ngô Tấn Cư nhấn mạnh, EVNCPC huy động tối đa lực lượng, phương tiện để khôi phục cấp điện nhanh nhất, ổn định đời sống và sản xuất của người dân miền Trung, nhưng tuyệt đối không đánh đổi an toàn bằng tiến độ.

Theo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn EVNCPC, đến 12 giờ ngày 29/10, toàn hệ thống ghi nhận 492 sự cố và sa thải thiết bị do ảnh hưởng của mưa lũ, trong đó 125 sự cố đã được khôi phục.

Hiện còn 444.335 khách hàng bị mất điện, chiếm 8,99% tổng số khách hàng toàn EVNCPC và 18,82% khách hàng thuộc 4 công ty điện lực: Đà Nẵng, Huế, Quảng Ngãi và Quảng Trị.

Điện lực Đà Nẵng tiếp cận khu vực Hội An đang bị ngập sâu để xử lý, khắc phục sự cố, từng bước khôi phục cấp điện cho người dân. Ảnh: TRỌNG HÙNG

Toàn khu vực có 3.749 trạm biến áp phân phối ngừng hoạt động (6,52% tổng số trạm), tương ứng công suất ước mất khoảng 252,6 MW (6,93% công suất cực đại của EVNCPC).

Trong đó, Đà Nẵng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất: 230.899 khách hàng và 2.045 trạm biến áp bị gián đoạn.

Thành phố Huế còn 180.001 khách hàng và 1.283 trạm bị ngừng hoạt động.

Tỉnh Quảng Ngãi còn 30.055 khách hàng và 414 trạm mất điện. Tỉnh Quảng Trị còn 240 khách hàng và 7 trạm biến áp ở xã Triệu Phong chưa được cấp điện trở lại.

Hầu hết khu vực mất điện là do ngành điện chủ động cắt điện phòng ngừa tai nạn trong điều kiện ngập sâu, tiềm ẩn rủi ro mất an toàn.

Ông Ngô Tấn Cư yêu cầu các đơn vị ứng trực 24/24 giờ, huy động tối đa lực lượng, phương tiện và vật tư; nước rút đến đâu, kiểm tra và cấp điện trở lại ngay đến đó, đảm bảo đúng quy trình an toàn.

Khu vực phố cổ Hội An bị ngập sâu, nhiều tuyến đường chìm trong nước, dẫn đến việc phải tạm ngừng cấp điện để đảm bảo an toàn. Ảnh: TRỌNG HÙNG

Hoàn thành việc khôi phục toàn bộ hệ thống điện trong 3 - 5 ngày, tùy mức độ ảnh hưởng tại từng địa bàn. Đồng thời, yêu cầu ngành điện miền Trung tăng cường phối hợp chính quyền, công an, quân đội trong tiếp cận các khu vực còn ngập sâu; đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện các quy tắc an toàn điện trong mưa lũ.

EVNCPC sẽ ưu tiên cấp phát gấp vật tư, thiết bị như: máy biến áp, công tơ, dây dẫn, thiết bị đóng cắt… cho các đơn vị bị thiệt hại nặng, nhất là thành phố Huế và Đà Nẵng. Công ty Điện lực và Công ty Dịch vụ Điện lực miền Trung được yêu cầu bố trí mỗi đơn vị 50 cán bộ, công nhân cùng 2 đội thí nghiệm điện sẵn sàng chi viện.

EVNCPC khuyến cáo người dân cần lưu ý: rút phích cắm thiết bị điện, ngắt cầu dao/aptomat khi nước tràn vào nhà; không tự ý đóng điện khi nước chưa rút hết; không chạm vào dây điện, cột điện, tủ điện hoặc khu vực ẩm ướt nghi có rò điện; khi phát hiện dây điện đứt, cột nghiêng, báo ngay cho Điện lực địa phương hoặc Tổng đài 1900 1909.