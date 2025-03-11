Kinh tế EVNCPC kích hoạt ứng phó bão số 13: Siết an toàn, kỷ luật trong mọi tình huống ĐNO - Sáng 3/11, trước diễn biến mưa lũ phức tạp và dự báo bão số 13 có khả năng ảnh hưởng trực tiếp từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa, Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) tổ chức họp trực tuyến khẩn cấp, kết nối với tất cả công ty điện lực và đơn vị thành viên để chỉ đạo ứng phó.

Tổng Giám đốc EVNCPC Ngô Tấn Cư yêu cầu các đơn vị tuyệt đối đảm bảo an toàn cho người dân và lực lượng thi công trong quá trình khắc phục sự cố điện. Ảnh: TRỌNG HÙNG

Tại cuộc họp, Tổng Giám đốc EVNCPC Ngô Tấn Cư nhấn mạnh, nhiều khu vực tại miền Trung đang tái ngập. Lực lượng ngành điện trải qua nhiều ngày làm việc vất vả trong đợt mưa lũ cuối tháng 10, nhưng thời tiết tiếp tục diễn biến xấu.

“Toàn hệ thống tuyệt đối không được chủ quan. Giữ vững an toàn, kỷ luật và kỷ cương là sức mạnh để “ra trận””, ông Cư yêu cầu.

Theo EVNCPC, tính đến 7 giờ ngày 3/11, EVNCPC ghi nhận 707 vụ sự cố, đã khôi phục 605 vụ; còn 87.439 khách hàng bị mất điện, tập trung chủ yếu tại Đà Nẵng và Huế.

Riêng tại Đà Nẵng, mưa lớn làm ngập sâu nhiều khu vực, buộc phải tạm ngừng cấp điện để đảm bảo an toàn, ảnh hưởng hơn 61.000 khách hàng. Gần 750 cán bộ, công nhân viên cùng lực lượng hỗ trợ từ các đơn vị bạn đang tập trung khắc phục, sẵn sàng khôi phục điện ngay khi nước rút.

Tổng Giám đốc EVNCPC yêu cầu các đơn vị tuyệt đối đảm bảo an toàn cho người dân và lực lượng thi công, không chạy theo tiến độ mà bỏ qua quy trình kỹ thuật, nhất là trong điều kiện sạt lở và mưa lũ diễn biến nhanh.

Các công ty điện lực khu vực Tây Nguyên và Khánh Hòa được yêu cầu chủ động phương án “4 tại chỗ”, sẵn sàng chi viện khi có yêu cầu; các đơn vị vận hành hồ đập phải tuân thủ nghiêm quy trình an toàn.

“Chúng ta đã vượt qua bão số 12 rất tốt, nhưng tuyệt đối không được chủ quan với bão số 13. Giai đoạn này không chỉ là khắc phục, mà là chiến đấu”, ông Cư nhấn mạnh.