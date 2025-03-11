Thứ Hai, 3/11/2025
090.505.5367/090.515.8286
Kinh tế

EVNCPC kích hoạt ứng phó bão số 13: Siết an toàn, kỷ luật trong mọi tình huống

TRỌNG HÙNG 03/11/2025 15:00

ĐNO - Sáng 3/11, trước diễn biến mưa lũ phức tạp và dự báo bão số 13 có khả năng ảnh hưởng trực tiếp từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa, Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) tổ chức họp trực tuyến khẩn cấp, kết nối với tất cả công ty điện lực và đơn vị thành viên để chỉ đạo ứng phó.

cu 3
Tổng Giám đốc EVNCPC Ngô Tấn Cư yêu cầu các đơn vị tuyệt đối đảm bảo an toàn cho người dân và lực lượng thi công trong quá trình khắc phục sự cố điện. Ảnh: TRỌNG HÙNG

Tại cuộc họp, Tổng Giám đốc EVNCPC Ngô Tấn Cư nhấn mạnh, nhiều khu vực tại miền Trung đang tái ngập. Lực lượng ngành điện trải qua nhiều ngày làm việc vất vả trong đợt mưa lũ cuối tháng 10, nhưng thời tiết tiếp tục diễn biến xấu.

“Toàn hệ thống tuyệt đối không được chủ quan. Giữ vững an toàn, kỷ luật và kỷ cương là sức mạnh để “ra trận””, ông Cư yêu cầu.

Theo EVNCPC, tính đến 7 giờ ngày 3/11, EVNCPC ghi nhận 707 vụ sự cố, đã khôi phục 605 vụ; còn 87.439 khách hàng bị mất điện, tập trung chủ yếu tại Đà Nẵng và Huế.

Riêng tại Đà Nẵng, mưa lớn làm ngập sâu nhiều khu vực, buộc phải tạm ngừng cấp điện để đảm bảo an toàn, ảnh hưởng hơn 61.000 khách hàng. Gần 750 cán bộ, công nhân viên cùng lực lượng hỗ trợ từ các đơn vị bạn đang tập trung khắc phục, sẵn sàng khôi phục điện ngay khi nước rút.

Tổng Giám đốc EVNCPC yêu cầu các đơn vị tuyệt đối đảm bảo an toàn cho người dân và lực lượng thi công, không chạy theo tiến độ mà bỏ qua quy trình kỹ thuật, nhất là trong điều kiện sạt lở và mưa lũ diễn biến nhanh.

Các công ty điện lực khu vực Tây Nguyên và Khánh Hòa được yêu cầu chủ động phương án “4 tại chỗ”, sẵn sàng chi viện khi có yêu cầu; các đơn vị vận hành hồ đập phải tuân thủ nghiêm quy trình an toàn.

“Chúng ta đã vượt qua bão số 12 rất tốt, nhưng tuyệt đối không được chủ quan với bão số 13. Giai đoạn này không chỉ là khắc phục, mà là chiến đấu”, ông Cư nhấn mạnh.

Bài liên quan
Đọc tiếp
EVNCPC huy động gần 350 nhân lực hỗ trợ Quảng Trị, Hà Tĩnh sau bão số 10

EVNCPC huy động gần 350 nhân lực hỗ trợ Quảng Trị, Hà Tĩnh sau bão số 10

(0) Bình luận
x
Đọc tiếp
EVNCPC huy động gần 350 nhân lực hỗ trợ Quảng Trị, Hà Tĩnh sau bão số 10

EVNCPC huy động gần 350 nhân lực hỗ trợ Quảng Trị, Hà Tĩnh sau bão số 10

Xem thêm Kinh tế
Nổi bật
Mới nhất
    Xem thêm
    Đọc nhiều
      Kinh tế
      EVNCPC kích hoạt ứng phó bão số 13: Siết an toàn, kỷ luật trong mọi tình huống

      Cơ quan chủ quản: Thành ủy Đà Nẵng.
      Tổng Biên tập: ĐOÀN XUÂN HIẾU
      Địa chỉ: 525 Trần Hưng Đạo, phường An Hải, TP. Đà Nẵng;
      Cơ sở 2, số 58 Hùng Vương, phường Bàn Thạch, TP. Đà Nẵng.
      Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng.

      Giấy phép Xuất bản số: 77/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28/3/2024.

      Email tòa soạn:
      [email protected]

      Website: http://baodanang.vn

      Báo giá quảng cáo

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO