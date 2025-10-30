Giao thông - Xây dựng Gần 1.000 người thức trắng đêm gia cố kè bến cá An Lương ĐNO - Tối 29/10, tại khu vực kè bến cá An Lương, xã Duy Nghĩa, tình hình sạt lở tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao cho khu dân cư lân cận.

Người dân cùng lực lượng chức năng gia cố bờ kè bến cá An Lương xuyên đêm. Ảnh: TUYẾT MAI

Vào chiều cùng ngày, chính quyền và người dân địa phương vừa hoàn tất việc khắc phục hai điểm sụt lún nặng thì đến tối, một đoạn kè mới bất ngờ bị sạt sâu, do ảnh hưởng của mưa lớn kết hợp với triều cường, gây xói lở nền kè và uy hiếp trực tiếp khu vực dân cư phía trong.

Trước tình hình khẩn cấp, UBND xã Duy Nghĩa huy động gần 1.000 người gồm cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 315, lực lượng công an, quân sự, dân quân tự vệ, đoàn viên thanh niên và người dân các thôn trên địa bàn tham gia gia cố. Nhiều hộ dân còn đưa hàng chục xe tải đến hỗ trợ vận chuyển cát từ bãi biển thôn Tây Sơn Đông về khu vực bến cá để đắp bao và củng cố thân kè trong đêm.

Người dân vận chuyển cát từ khu vực thôn Tây Sơn Đông về để gia cố bờ kè. Ảnh: TUYẾT MAI

Dưới ánh đèn tạm bợ giữa mưa lạnh, không khí làm việc khẩn trương bao trùm toàn khu vực. Mỗi người đảm nhận một phần việc: xúc cát, buộc bao, vận chuyển và xếp bao tại các vị trí sạt lở. Lực lượng tại chỗ phối hợp với bộ đội, công an, dân quân làm việc xuyên đêm, quyết tâm bảo vệ tuyến kè, bảo vệ khu dân cư và bến cá, nơi neo đậu, giao thương hải sản của ngư dân vùng ven biển.

Đến rạng sáng 30/10, các vị trí sạt lở chính cơ bản được gia cố tạm thời, giảm nguy cơ vỡ kè. Lực lượng chức năng tiếp tục bố trí người túc trực theo dõi sát tình hình mưa lũ và triều cường, sẵn sàng triển khai biện pháp ứng phó nếu mực nước tiếp tục dâng cao.

Công tác gia cố bờ kè được thực hiện xuyên đêm 29/10. Ảnh: TUYẾT MAI

Ông Phạm Được, Chủ tịch UBND xã Duy Nghĩa cho biết, sự vào cuộc khẩn trương của chính quyền, lực lượng vũ trang và tinh thần đoàn kết của nhân dân là yếu tố then chốt giúp ngăn chặn, hạn chế thiệt hại, bảo đảm an toàn cho tuyến kè bến cá An Lương, công trình có ý nghĩa quan trọng trong đời sống kinh tế của người dân địa phương.

“Địa phương vẫn đang duy trì trực ban xuyên đêm, phối hợp các đơn vị chuyên môn theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, sẵn sàng ứng phó nếu có tình huống xấu xảy ra”, ông Được nói.