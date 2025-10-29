Giao thông - Xây dựng Xuất hiện nhiều đoạn sạt lở tuyến kè bến cá An Lương, xã Duy Nghĩa ĐNO - Ảnh hưởng mưa lớn kéo dài kết hợp nước sông dâng cao những ngày qua, sáng 29/10, tại khu vực bờ kè bến cá An Lương (xã Duy Nghĩa), phía nam Cầu Cửa Đại, xuất hiện nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng, gây nguy cơ mất an toàn cho tuyến giao thông ven sông và các hộ dân sinh sống lân cận.

Đoạn kè bị sụt lún ảnh hưởng đến tuyến giao thông dọc bến cá An Lương. Ảnh: TUYẾT MAI

Lúc 6 giờ 30 phút sáng 29/10, người dân phát hiện mảng đường bê tông và phần kè móng một đoạn tuyến kè bị sụt lún xuống sông. Tiếp đó sóng mạnh làm cuốn trôi phần móng, sụt lún từng mảng lớn, cuốn trôi đất đá và làm hư hại một phần hạ tầng giao thông gần 20m, phần mặt đường rộng 3,5m.



Trước tình hình đó, chính quyền xã Duy Nghĩa huy động lực lượng trực chiến Sư đoàn 315, công an, dân quân và người dân địa phương khẩn trương tập trung phương tiện, vật liệu, đóng bao cát, kè chắn, gia cố tạm thời các vị trí sạt lở, nhằm hạn chế thiệt hại lan rộng.

Lực lượng chức năng gia cố tạm thời khu vực sạt lở. Ảnh: TUYẾT MAI

Hiện giữa đoạn bờ kè, ngay ngã ba chợ hải sản bến An Lương (xã Duy Nghĩa) xuất hiện thêm đoạn sạt lở nghiêm trọng dài hơn 20m, đất đá, bê tông kè bị sụt lún rất nhanh, nguy cơ mất an toàn cho tuyến giao thông ven sông và các hộ dân sinh sống lân cận.

Bí thư Đảng ủy xã Duy Nghĩa Nguyễn Văn Hòa cho biết, tuyến kè sông nằm ở vị trí quan trọng, bảo vệ khu dân cư và trung tâm thu mua hải sản của địa phương. Nếu tình trạng sụt lún dẫn đến sạt lở nghiêm trọng, địa phương sẽ chịu nhiều tổn thất về kinh tế lẫn hạ tầng.

“Địa phương đang huy động thêm nhiều đơn vị, lực lượng chức năng cùng phương tiện, vật liệu để gia cố các điểm xung yếu, đảm bảo an toàn cho người dân và công trình ven sông trọng yếu này”, ông Hòa cho biết.