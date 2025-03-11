Xã hội Gần 10 tỷ đồng hỗ trợ Đà Nẵng khắc phục hậu quả do mưa lũ ĐNO - Sáng 3/11, đại diện Hội đồng hương Đà Nẵng tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam, Cảng Đà Nẵng và Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam đến trao hỗ trợ 9,7 tỷ đồng cho lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng nhằm hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do mưa lũ.

Hội đồng hương Đà Nẵng tại Thành phố Hồ Chí Minh trao 1 tỷ đồng để hỗ trợ các hộ dân sửa chữa nhà sau lũ và trao tặng 100 tấn hàng hóa (trị giá 1,7 tỷ đồng). Ảnh: ĐẮC MẠNH

Trong đó, Hội đồng hương Đà Nẵng tại Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng 1 tỷ đồng để hỗ trợ các hộ dân sửa chữa nhà sau lũ và 100 tấn hàng hóa (trị giá 1,7 tỷ đồng); Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam trao hỗ trợ số tiền 1 tỷ đồng; Cảng Đà Nẵng trao hỗ trợ 1 tỷ đồng và Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam trao hỗ trợ 5 tỷ đồng.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Trí Thanh (thứ 5, từ phải qua) tiếp nhận hỗ trợ 5 tỷ đồng từ đại diện lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Trí Thanh (thứ 3, từ phải qua) tiếp nhận 1 tỷ đồng từ Cảng Đà Nẵng. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Đại diện lãnh đạo các đơn vị, tập đoàn, công ty gửi lời chia sẻ tới chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng bị ảnh hưởng và thiệt hại do mưa lũ gây ra, đồng thời mong muốn những sự hỗ trợ này sẽ góp phần chung tay cùng chính quyền thành phố trong việc nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định đời sống nhân dân.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Trí Thanh (thứ 3, từ phải qua) tiếp nhận 1 tỷ đồng hỗ trợ từ đại diện Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Trí Thanh gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Hội đồng hương Đà Nẵng tại Thành phố Hồ Chí Minh cùng các tổ chức, doanh nghiệp đã đóng góp và hỗ trợ thiết thực, kịp thời để chia sẻ với nhân dân thành phố Đà Nẵng.

“Sự đồng hành, hỗ trợ kịp thời của các đơn vị cùng những tấm lòng hảo tâm trên khắp cả nước thời gian qua dành cho thành phố là rất sâu nặng, nghĩa tình và là nguồn động viên to lớn giúp Đà Nẵng nhanh chóng khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm ổn định sản xuất và đời sống người dân.

Chúng tôi cam kết sẽ chuyển những hỗ trợ này tới người dân một cách nhanh chóng, kịp thời và hiệu quả nhất”, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Trí Thanh nhấn mạnh.