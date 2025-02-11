Đời sống Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng tiếp nhận ủng hộ học sinh vùng lũ ĐNO - Chiều 2/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng tiếp nhận kinh phí và hiện vật ủng hộ nhân dân thành phố Đà Nẵng khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Trần Thị Mẫn (thứ 2, bên phải sang) tiếp nhận ủng hộ từ đại diện Quỹ Kết nối yêu thương - Lan tỏa nhân ái. Ảnh: TRỌNG HUY

Theo đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã tiếp nhận từ ông Ninh Quang Vinh, đại diện Quỹ Kết nối yêu thương - Lan tỏa nhân ái, ủng hộ học sinh vùng lũ Đà Nẵng với 10.000 quyển vở và 1 thư viện, tổng trị giá 200 triệu đồng.

Ông Vinh mong muốn hỗ trợ phần nào cho học sinh bị ảnh hưởng bởi mưa lũ sớm vượt qua khó khăn, trở lại cuộc sống bình thường và có điều kiện đến trường ổn định.

Phát biểu tại buổi tiếp nhận, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Trần Thị Mẫn trân trọng cảm ơn tấm lòng của đơn vị, với những món quà ý nghĩa cho các em học sinh.

Qua đó, thể hiện tinh thần “lá lành đùm lá rách”, kịp thời hỗ trợ khắc phục những thiệt hại, chia sẻ khó khăn với người dân vùng lũ lụt.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cho biết, trong thời gian đến, Mặt trận thành phố sẽ vận chuyển sách vở và số tiền đến tận tay người dân vùng lũ, bảo đảm kịp thời, nhanh chóng.