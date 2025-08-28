Xã hội Gần 100 thanh niên dân tộc thiểu số tham gia sàn giao dịch việc làm tại xã Thạnh Mỹ ĐNO - Gần 100 thanh niên Cơ Tu, Ve, Tà Riềng, Tày... tham gia sàn giao dịch việc làm tại xã Thạnh Mỹ do Sở Nội vụ và UBND xã tổ chức ngày 27/8.

Tại phiên giao dịch, các thanh niên được tư vấn trực tiếp các vị trí việc làm, kỹ năng nghề nghiệp và quyền lợi lao động.

Đợt này, 10 doanh nghiệp lớn tham gia tuyển dụng lao động các lĩnh vực may mặc, cơ khí ô tô, sản xuất, dịch vụ và nông nghiệp như: Công ty CP Tập đoàn Trường Hải, Công ty CP Đầu tư Thuận An DMC, Công ty xuất khẩu lao động và chuyên gia Suleco, Công ty CP Xây nhân lực Giavi, Công ty CP Đào tạo nhân lực Tadashi, Công ty Panko Tam Thăng…

Công ty TNHH Panko Tam Thăng tư vấn nghề may cho các lao động nữ ở xã Thạnh Mỹ. Ảnh TẤN SỸ

Thanh niên tham gia sự kiện này được nghe tuyên truyền về chính sách pháp luật mới về lao động, như: Luật Việc làm sửa đổi, quy định về bảo hiểm thất nghiệp và hỗ trợ đào tạo nghề; được hướng dẫn cách đăng ký việc làm trực tuyến qua Cổng thông tin việc làm quốc gia.

Ông Nguyễn Quí Quý, Phó Giám đốc Sở Nội vụ cho biết: "Hoạt động này là một phần trong chương trình hỗ trợ việc làm nông thôn, miền núi nhằm tạo điều kiện cho thanh niên dân tộc thiểu số tiếp cận cơ hội việc làm trong nước, cũng như đi lao động ở nước ngoài và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. Chúng tôi cam kết tiếp tục tổ chức các hoạt động tương tự để kết nối người lao động với doanh nghiệp".

Được biết, giai đoạn 2021 - 2025, Đà Nẵng có 3.844 thanh niên dân tộc thiểu số đi làm việc ở các nước như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga, Ả Rập Xê Út, Lào và một số nước Đông Nam Á khác.