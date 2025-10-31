Kinh tế Gần 170.000 khách hàng miền Trung được cấp điện trở lại sau mưa lũ ĐNO - Thông tin từ Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC), tính đến 7 giờ sáng 31/10 còn khoảng 310.000 khách hàng tại 4 tỉnh, thành phố bị mất điện do ảnh hưởng mưa lũ kéo dài. So với cùng thời điểm sáng 30/10, đã có gần 170.000 khách hàng được khôi phục cấp điện.

Lực lượng kỹ thuật ngành điện Đà Nẵng vượt mưa lũ, tranh thủ từng giờ để đóng điện trở lại phục vụ đời sống người dân. Ảnh: TRỌNG HÙNG

Theo EVNCPC, trên lưới điện 110kV, hiện một số tuyến và trạm vẫn chưa thể vận hành trở lại do sạt lở và chia cắt. Đường dây 110kV Đăk Mil 4 - Phước Sơn và mạch kép Trạm cắt Trà My - Sông Tranh 2 đang tạm thời cô lập để đảm bảo an toàn. Hai trạm biến áp 110kV Phước Sơn và Nam Trà My vẫn chưa thể đóng điện.

Điện lực Đà Nẵng đang khẩn trương kiểm tra hiện trường, dự kiến cấp điện cho trạm 110kV Phước Sơn qua đường dây 22kV 471/TTG Hiệp Đức và trạm Nam Trà My qua tuyến trung gian Nước Xa.

Tính đến 7 giờ sáng 31/10, còn khoảng 310.000 khách hàng tại 4 tỉnh, thành miền Trung bị mất điện do mưa lũ. Ảnh: TRỌNG HÙNG

Trên lưới trung áp, toàn EVNCPC ghi nhận 577 vụ sự cố, sa thải do ngập lụt; trong đó đã khôi phục 290 vụ. Hiện còn 309.404 khách hàng chưa có điện, chiếm 6,26% tổng số khách hàng EVNCPC; chủ yếu tập trung tại Đà Nẵng, Huế, Quảng Ngãi và Quảng Trị.

Tổng số trạm biến áp phân phối mất điện là 2.720 trạm (4,73%), với công suất chưa khôi phục ước khoảng 175,82 MW (4,82% công suất cực đại toàn EVNCPC).

Theo EVNCPC, thành phố Đà Nẵng là địa bàn chịu ảnh hưởng nặng nhất với hơn 225.000 khách hàng và 2.031 trạm biến áp mất điện, công suất mất khoảng 121,2 MW. Việc cấp điện bị gián đoạn chủ yếu tại 60 xã, phường thuộc các khu vực nội thành, ven biển và miền núi.

Tại thành phố Huế, còn 74.384 khách hàng và 522 trạm biến áp chưa được cấp điện, công suất mất ước 52 MW, tập trung tại 25 xã, phường trong khu vực đô thị và vùng phụ cận.

Ngành điện nỗ lực khôi phục cấp điện cho khách hàng sau mưa lũ. Ảnh: TRỌNG HÙNG

Tại tỉnh Quảng Trị, còn 7.312 khách hàng và 53 trạm biến áp chưa có điện (1,6 MW), chủ yếu ở một phần các xã Triệu Phong, Quảng Trạch, Trung Thuần và Ba Đồn.

Tại Quảng Ngãi, còn 2.627 khách hàng và 84 trạm biến áp mất điện (1,02 MW), tập trung tại Sơn Tây Thượng, Minh Long, Tây Trà, Măng Bút và một phần xã Đăk Plô.

EVNCPC yêu cầu các đơn vị tiếp tục huy động tối đa nhân lực, phương tiện; phối hợp chính quyền địa phương đảm bảo an toàn điện và khôi phục cấp điện trong thời gian sớm nhất, ưu tiên cho bệnh viện, cơ quan hành chính, vùng dân cư bị cô lập và các phụ tải quan trọng.