Xã hội Gần 200 người dân xã Trà Đốc đội mưa vận chuyển hàng cứu trợ trong vùng bị cô lập ĐNO - Ngày 2/11, gần 200 người dân xã Trà Đốc đội mưa vận chuyển hàng cứu trợ trong vùng bị cô lập.

Gần 200 người dân Trà Đốc đội mưa vận chuyển hàng hóa ở vùng bị cô lập. Ảnh: TRỰC VÂN

Công an thành phố Đà Nẵng, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 (Trà My) và Công an xã Trà Đốc tiếp nhận và vận chuyển hàng cứu trợ của các câu lạc bộ thiện nguyện đến với bà con vùng bị cô lập do mưa lũ tại xã Trà Đốc. Đợt cứu trợ lần này gồm 2 tạ gạo, gần 3 tấn rau củ quả, 400 thùng mì tôm và 100 thùng sữa, được vận chuyển bằng đường thủy qua lòng hồ Thủy điện Sông Tranh 2 để cấp phát cho người dân thôn 4 và thôn 6. Đây là hai khu vực đang bị cô lập nhiều ngày do nước lũ, đường giao thông bị sạt lở chia cắt.

Các em nhỏ nhiệt tình tham gia vận chuyển hàng hóa cứu trợ. Ảnh: ẢNH: VÂN TRỰC

Khi số hàng cứu trợ cập bến địa phận thôn 4, thời tiết bất ngờ chuyển xấu, mưa lớn trút xuống và trời dần tối. Trước tình huống đó, trưởng thôn cùng chính quyền địa phương nhanh chóng huy động khoảng 200 người dân, có cả người già và trẻ em, xếp thành hai hàng dài từ bến lên đến điểm tập kết, chuyền tay nhau từng bao gạo, thùng mì, thùng sữa và gói hàng nhu yếu phẩm.

Trong đợt cứu trợ này, các câu lạc bộ thiện nguyện kịp thời hỗ trợ các gia đình bị sập nhà do mưa lũ, mỗi hộ 3 triệu đồng.

Ngay sau đó, số hàng nhu yếu phẩm trên được cấp phát cho bà con nhân dân kịp thời. Khung cảnh hàng trăm người dân cùng lực lượng chức năng khẩn trương “chạy đua” với trời mưa và bóng tối để chuyển hàng hóa đến điểm tập kết tạo nên hình ảnh xúc động, thể hiện tinh thần đoàn kết, sẻ chia và ý chí kiên cường của người dân vùng cao trong những ngày mưa lũ khắc nghiệt.

[VIDEO] - Người dân vùng cô lập xã Trà Đốc vận chuyển hàng hóa cứu trợ:

Cùng ngày, Bí thư Đảng ủy xã Trà Đốc Nguyễn Thanh Trung cùng các lực lượng vận chuyển gần 300 suất nhu yếu phẩm trao tận tay người dân thôn 5 bị cô lập nhiều ngày.

Hiện chính quyền xã Trà Đốc tiếp tục phối hợp các lực lượng và đơn vị tài trợ tiếp nhận, tập kết để phân bổ, chuyển tiếp hàng cứu trợ đến các khu vực còn bị cô lập, đảm bảo không để hộ dân nào thiếu lương thực, thực phẩm, chuẩn bị nguồn lương thực dữ trữ để ứng phó với bão số 13 sắp đến.