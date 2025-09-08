Gần 500 vận động viên điền kinh tranh tài tại Đà Nẵng

Giải vô địch điền kinh quốc gia năm 2025 với sự tham gia của gần 500 vận động viên chuyên nghiệp từ 30 tỉnh/thành phố cùng 2 ngành công an, quân đội.

Phát biểu khai mạc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Trọng Thao cho hay, Giải điền kinh vô địch quốc gia năm 2025 là sự kiện thể thao có quy mô lớn diễn ra tại Đà Nẵng, cơ hội cho các vận động viên trên cả nước giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm và nâng cao trình độ thi đấu.

Các đại biểu trao cờ lưu niệm tặng các đơn vị.

Giải lần này là cuộc rà soát lực lượng trước Đại hội thể thao toàn quốc 2026. Đồng thời, các vận động viên giành thành tích cao về chuyên môn sẽ được ban huấn luyện đội tuyển điền kinh Việt Nam rà soát lựa chọn tham dự SEA Games 33 vào cuối năm nay tại Thái Lan. Do đó, các nội dung tranh tài tại giải hứa hẹn diễn ra hấp dẫn, kịch tính, chất lượng chuyên môn cao.

Qua giải lần này, thành phố kỳ vọng phong trào điền kinh lan tỏa rộng hơn, là dịp để quảng bá hình ảnh, con người thân thiện, mến khách của thành phố đến bạn bè trong nước, thúc đẩy sự phát triển của hoạt động du lịch.

Khoảnh khắc vận động viên tung cú bật nhảy tại phần thi nhảy xa.

Năm nay, giải thu hút gần 500 vận động viên của 32 đơn vị đăng ký tham dự, tranh tài 50 bộ huy chương gồm: 24 nội dung dành cho nam, 24 nội dung dành cho nữ, 2 nội dung tiếp sức hỗn hợp nam - nữ.

Các nội dung tranh tài của giải diễn ra từ ngày 9 đến 13/8 trên sân điền kinh Hòa Xuân (trong khuôn viên Trung tâm Huấn luyện và đào tạo vận động viên thể dục - thể thao Đà Nẵng). Riêng nội dung đi bộ 20km dành cho nam và nữ diễn ra phía ngoài sân Đầm Sen (phường Ngũ Hành Sơn).

Kết thúc giải, ban tổ chức sẽ khen thưởng cho các vận động viên xuất sắc nhất ở từng nội dung thi đấu vào trao giải toàn đoàn.

Trong ngày thi đấu đầu tiên 9/8, các nội dung diễn ra hấp dẫn, thu hút đông đảo khán giả đến xem, cổ vũ.

[VIDEO] - Gần 500 vận động viên tham gia Giải vô địch điền kinh quốc gia năm 2025: