Khoa học - Công nghệ Gặp mặt cán bộ hưu trí nhân kỷ niệm 80 năm ngành khoa học công nghệ, bưu chính viễn thông ĐNO - Sáng 22/8, tại Đà Nẵng, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức gặp mặt đại diện cán bộ hưu trí khu vực miền Trung nhân kỷ niệm 80 năm ngành khoa học công nghệ, bưu chính viễn thông, 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng chủ trì buổi gặp mặt. Tham dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Hồ Quang Bửu.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh, trong thời gian qua, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hưu trí sinh sống tại các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung đã đóng góp công sức lớn lao để cùng viết lên những trang sử hào hùng của ngành Khoa học Công nghệ, Bưu chính Viễn thông.

Trải qua chặng đường dài 80 năm xây dựng và phát triển, ngành khoa học công nghệ, bưu chính viễn thông ngày nay đã và đang kế thừa, phát huy những phẩm chất tốt đẹp của thế hệ đi trước để góp phần xây dựng đất nước với khát vọng hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc. Đây là một dịp đặc biệt để tri ân, cùng nhau ôn lại những giá trị đã vun đắp và cùng nhau nhìn về tương lai.

“Bộ Khoa học và Công nghệ sau hợp nhất phải lớn mạnh hơn, tạo thành sức mạnh cộng hưởng, đòi hỏi cách tiếp cận và cách làm mới. Trong đó giá trị cốt lõi dựa trên ba trụ cột bổ trợ lẫn nhau gồm: khoa học công nghệ cung cấp nền tảng tri thức và công cụ kỹ thuật; đổi mới sáng tạo chuyển hóa tri thức thành sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh mới và chuyển đổi số mở ra không gian triển khai, mở rộng quy mô ứng dụng với tốc độ cao, chi phí thấp, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, trong đó khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải đóng góp tối thiểu 50% GDP”, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ khẳng định.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng (thứ 4 từ bên trái qua) trao tặng biểu trưng tri ân cho các đồng chí cán bộ hưu trí có nhiều đóng góp cho ngành khoa học công nghệ, bưu chính viễn thông. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ giới thiệu về logo mới của bộ sau hợp nhất, với phương châm hành động: “Tiên phong - Sáng tạo - Đột phá - Tận tụy - Trung dũng - Nghĩa tình”.

Dịp này, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng cũng đã trao tặng biểu trưng tri ân các đồng chí cán bộ hưu trí có nhiều đóng góp cho ngành khoa học công nghệ, bưu chính viễn thông.