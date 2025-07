Tài chính - Thị trường Giá cà phê hôm nay 10/7/2025: Đắk Lắk và Gia Lai “so kè” quyết liệt, giá cà phê tăng đều Giá cà phê ngày 10/7/2025 tại Đắk Lắk, Đắk Nông tăng nhẹ, đạt 93.800 đồng/kg, trong bối cảnh nguồn cung khan hiếm và thị trường thế giới biến động mạnh.

Giá cà phê hôm nay 10/7/2025 ở trong nước

Giá cà phê trong nước hôm nay 10/7/2025 tại khu vực Tây Nguyên tăng nhẹ sau đợt giảm vừa qua, dao động trong khoảng 93.300 - 93.800 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại tỉnh Đắk Nông đang thu mua cà phê ở mức 93.600 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg so với hôm qua.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 93.800 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg so với hôm qua.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai tăng 1.000 đồng/kg so với hôm qua và được giao dịch ở mốc 93.600 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê tăng 1.000 đồng/kg so với hôm qua và ở mức giá 93.300 đồng/kg.

Theo Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam (Vicofa), trong tháng 6/2025, Việt Nam đạt mức xuất khẩu ấn tượng với 123.623 tấn cà phê, mang về kim ngạch 716,74 triệu USD. So với tháng 6/2024, khối lượng xuất khẩu tăng 63,7% và giá trị kim ngạch tăng mạnh 103,8%. Đơn giá xuất khẩu bình quân đạt 5.220 USD/tấn, trong đó cà phê Robusta ghi nhận mức 5.083 USD/tấn.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, tổng cộng 995.000 tấn cà phê đã được xuất khẩu, đạt kim ngạch hơn 5,5 tỷ USD, vượt qua con số kỷ lục 5,48 tỷ USD của cả năm 2024. Thành tựu này phản ánh sức hút mạnh mẽ của cà phê Việt Nam trên thị trường quốc tế, nhờ vào chiến lược nâng cao chất lượng và tận dụng giá cả thuận lợi.

Giá cà phê hôm nay 10/7/2025 trên thế giới

Giá cà phê Robusta London ngày 10/7/2025

Trong phiên giao dịch hôm nay 9/7/2025, giá cà phê Robusta trên Sàn giao dịch London tiếp tục duy trì đà tăng với các mức sau: kỳ hạn tháng 09/2025 đạt 3.568 USD/tấn (tăng 42 USD/tấn), tháng 11/2025 ở mức 3.508 USD/tấn (tăng 45 USD/tấn), tháng 01/2026 là 3.457 USD/tấn (tăng 47 USD/tấn), tháng 03/2026 đạt 3.419 USD/tấn (tăng 47 USD/tấn), còn tháng 05/2026 là 3.381 USD/tấn (tăng 45 USD/tấn).

Cụ thể:

Tháng 9/2025: 3.568 USD/tấn.

Tháng 11/2025: 3.508 USD/tấn.

Tháng 1/2026: 3.457 USD/tấn.

Tháng 3/2026: 3.419 USD/tấn.

Tháng 5/2026: 3.381 USD/tấn.

Giá cà phê Arabica New York ngày 10/7/2025

Trong phiên giao dịch hôm nay 9/7/2025, giá cà phê Arabica trên Sàn giao dịch kỳ hạn New York tiếp tục ghi nhận đà tăng ổn định với các mức sau: kỳ hạn tháng 09/2025 đạt 285,60 cent/lb (tăng 7,35 cent/lb, tương đương 2,64%), kỳ hạn tháng 12/2025 ở mức 280,45 cent/lb (tăng 7,25 cent/lb, 2,65%), kỳ hạn tháng 03/2026 đạt 275,50 cent/lb (tăng 7,15 cent/lb, 2,66%), kỳ hạn tháng 05/2026 ở mức 270,55 cent/lb (tăng 7,10 cent/lb, 2,70%). Thị trường cà phê Arabica đang duy trì xu hướng tăng giá và tiếp tục được theo dõi trong các phiên tới.

Cụ thể:

Tháng 9/2025: 285,60 cent/lb.

Tháng 12/2025: 280,45 cent/lb.

Tháng 3/2026: 275,50 cent/lb.

Tháng 5/2026: 270,55 cent/lb.

Trên thị trường toàn cầu, giá cà phê trong tháng 6/2025 tiếp tục chịu ảnh hưởng từ tình trạng nguồn cung thắt chặt, đặc biệt là với cà phê Robusta. Đơn giá xuất khẩu bình quân của Việt Nam đạt 5.220 USD/tấn, trong đó Robusta giữ mức 5.083 USD/tấn, phản ánh xu hướng tăng giá do nhu cầu cao và sản lượng giảm tại các quốc gia sản xuất lớn như Brazil và Indonesia.

Tuy nhiên, giá cà phê Robusta trên sàn London có dấu hiệu biến động, với kỳ hạn giao tháng 9/2025 ghi nhận mức 3.627 USD/tấn vào đầu tháng 7/2025, tăng nhẹ so với phiên trước đó. Trong khi đó, giá cà phê Arabica trên sàn New York lại giảm, với kỳ hạn giao tháng 9/2025 chạm mức 284,15 cent/lb, do nguồn cung Arabica dồi dào hơn. Những yếu tố như biến đổi khí hậu và hạn hán tại Brazil tiếp tục là thách thức, tạo cơ hội cho cà phê Việt Nam củng cố vị thế trên thị trường thế giới.