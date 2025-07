Tài chính - Thị trường Giá vàng chiều nay 9/7/2025: SJC, PNJ đỏ rực như lửa, vàng thế giới chìm sâu vì “cơn bão” Trump Giá vàng chiều nay 9/7/2025 lao dốc đồng loạt, SJC, PNJ mất 400K/lượng, vàng thế giới chạm đáy vì đồng USD tăng và chính sách thuế quan của Trump gây áp lực lớn.

Giá vàng chiều nay 9/7/2025 lao dốc đồng loạt, SJC, PNJ mất 400K/lượng

Giá vàng hôm nay 9/7/2025: SJC, DOJI đồng loạt giảm, cơ hội đầu tư hấp dẫn!

Tại thời điểm khảo sát vào ngày 9/7/2025, giá vàng trong nước ghi nhận xu hướng giảm sâu ở hầu hết các thương hiệu lớn. Đây là dấu hiệu cho thấy thị trường vàng đang trải qua giai đoạn điều chỉnh mạnh mẽ.

Tại Hà Nội, giá vàng SJC được niêm yết ở mức 118,6 triệu đồng/lượng (mua vào) và 120,6 triệu đồng/lượng (bán ra), giảm 400 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều so với ngày hôm qua. Tương tự, Tập đoàn DOJI cũng ghi nhận mức giảm tương ứng, với giá mua vào và bán ra lần lượt là 118,6 triệu đồng/lượng và 120,6 triệu đồng/lượng.

Tại TP.HCM, giá vàng PNJ giảm mạnh, niêm yết ở mức 114,1 triệu đồng/lượng (mua vào) và 117 triệu đồng/lượng (bán ra), giảm lần lượt 600 nghìn và 300 nghìn đồng/lượng. SJC tại khu vực này cũng không nằm ngoài xu hướng, với mức giảm 400 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều.

Tại Mi Hồng, giá vàng có diễn biến trái chiều. Giá mua vào tăng nhẹ 400 nghìn đồng/lượng, đạt mức 119,4 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, giá bán ra giảm 200 nghìn đồng/lượng, xuống còn 120,4 triệu đồng/lượng.

Vietinbank Gold, giá bán ra được niêm yết ở mức 120,6 triệu đồng/lượng, giảm 400 nghìn đồng/lượng, trong khi giá mua vào không được công bố.

Bảo Tín Minh Châu cũng ghi nhận mức giảm tương tự, với giá mua vào và bán ra lần lượt là 118,6 triệu đồng/lượng và 120,6 triệu đồng/lượng, giảm 400 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều.

Phú Quý, giá vàng giảm đều 400 nghìn đồng/lượng, đẩy giá mua vào xuống mức 117,9 triệu đồng/lượng và giá bán ra ở mức 120,6 triệu đồng/lượng.

Nhận định xu hướng giá vàng hôm nay 9/7/2025

Xu hướng giảm giá vàng hôm nay 9/7/2025 cho thấy sự điều chỉnh mạnh của thị trường sau thời gian tăng nóng. Đây có thể là cơ hội để các nhà đầu tư cân nhắc chiến lược mua vào ở mức giá thấp hơn, đồng thời theo dõi sát diễn biến thị trường trong những ngày tới.

Bảng giá vàng chiều nay 9/7/2025 ở trong nước chi tiết:

Giá vàng hôm nay Mua vào Bán ra SJC tại Hà Nội 118,6 ▼400K 120,6 ▼400K Tập đoàn DOJI 118,6 ▼400K 120,6 ▼400K Mi Hồng 119,4 ▲400 120,4 ▼200K PNJ 114,1 ▼600K 117,0 ▼300K Vietinbank Gold 120,6 ▼400K Bảo Tín Minh Châu 118,6 ▼400K 120,6 ▼400K Phú Quý 117,9 ▼400K 120,6 ▼400K

1. DOJI - Cập nhật: 9/7/2025 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra

AVPL/SJC HN 118.600

▼400K 120.600

▼400K AVPL/SJC HCM 118.600

▼400K 120.600

▼400K AVPL/SJC ĐN 118.600

▼400K 120.600

▼400K Nguyên liệu 9999 - HN 107.900

▼500K 112.000

▼500K Nguyên liệu 999 - HN 107.800

▼500K 111.900

▼500K

2. PNJ - Cập nhật: 09/07/2025 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra TPHCM - PNJ 114.100 ▼600K 117.000 ▼300K TPHCM - SJC 118.600 ▼400K 120.600 ▼400K Hà Nội - PNJ 114.100 ▼600K 117.000 ▼300K Hà Nội - SJC 118.600 ▼400K 120.600 ▼400K Đà Nẵng - PNJ 114.100 ▼600K 117.000 ▼300K Đà Nẵng - SJC 118.600 ▼400K 120.600 ▼400K Miền Tây - PNJ 114.100 ▼600K 117.000 ▼300K Miền Tây - SJC 118.600 ▼400K 120.600 ▼400K Giá vàng nữ trang - PNJ 114.100 ▼600K 117.000 ▼300K Giá vàng nữ trang - SJC 118.600 ▼400K 120.600 ▼400K Giá vàng nữ trang - Đông Nam Bộ PNJ 114.100 ▼600K Giá vàng nữ trang - SJC 118.600 ▼400K 120.600 ▼400K Giá vàng nữ trang - Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9 114.100 ▼600K Giá vàng nữ trang - Vàng Kim Bảo 999.9 114.100 ▼600K 117.000 ▼300K Giá vàng nữ trang - Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 114.100 ▼600K 117.000 ▼300K Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999.9 113.500 ▼500K 116.000 ▼500K Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999 113.380 ▼500K 115.880 ▼500K Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 9920 112.670 ▼500K 115.170 ▼500K Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 99 112.440 ▼500K 114.940 ▼500K Giá vàng nữ trang - Vàng 750 (18K) 79.650 ▼380K 87.150 ▼380K Giá vàng nữ trang - Vàng 585 (14K) 60.510 ▼290K 68.010 ▼290K Giá vàng nữ trang - Vàng 416 (10K) 40.910 ▼200K 48.410 ▼200K Giá vàng nữ trang - Vàng 916 (22K) 103.860 ▼450K 106.360 ▼450K Giá vàng nữ trang - Vàng 610 (14.6K) 63.410 ▼310K 70.910 ▼310K Giá vàng nữ trang - Vàng 650 (15.6K) 68.050 ▼330K 75.550 ▼330K Giá vàng nữ trang - Vàng 680 (16.3K) 71.530 ▼340K 79.030 ▼340K Giá vàng nữ trang - Vàng 375 (9K) 36.150 ▼190K 43.650 ▼190K Giá vàng nữ trang - Vàng 333 (8K) 30.930 ▼170K 38.430 ▼170K

3. SJC - Cập nhật: 9/7/2025 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 118.600

▼400K 120.600

▼400K Vàng SJC 5 chỉ 118.600

▼400K 120.620

▼400K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 118.600

▼400K 120.630

▼400K Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 114.000

▼400K 116.500

▼400K Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 114.000

▼400K 116.600

▼400K Nữ trang 99,99% 114.000

▼400K 115.900

▼400K Nữ trang 99% 110.252

▼396K 114.752

▼396K Nữ trang 68% 72.069

▼272K 78.969

▼272K Nữ trang 41,7% 41.585

▼166K 48.485

▼166K

Giá vàng thế giới 9/7/2025 rớt thê thảm sau lệnh ngừng bắn

Giá vàng thế giới, lúc 10h00 ngày 9/7/2025 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 3293,55 USD/ounce. Giá vàng hôm nay giảm 6,73 USD so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.320 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 104,49 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (118,6-120,6 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 16,11 triệu.

Giá vàng hôm nay, ngày 9/7/2025, trên thị trường thế giới đã giảm xuống mức thấp nhất trong hơn một tuần qua. Nguyên nhân chính là do đồng đô la Mỹ tăng giá và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đi lên. Những yếu tố này đã khiến thị trường vàng chịu áp lực lớn. Cụ thể, giá vàng giao ngay giảm 0,4%, đạt mức 3.286,96 USD mỗi ounce, trong khi giá vàng kỳ hạn tại Mỹ cũng giảm 0,7%, xuống còn 3.295 USD. Những biến động này xảy ra trong bối cảnh thị trường tài chính toàn cầu đang bị ảnh hưởng bởi các tuyên bố mới về thuế quan từ Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Một trong những lý do khiến giá vàng giảm là do đồng đô la Mỹ mạnh lên. Khi đồng đô la tăng giá trị, vàng – vốn được định giá bằng đồng đô la – trở nên đắt đỏ hơn đối với những người sử dụng các loại tiền tệ khác. Điều này làm giảm sức hấp dẫn của vàng đối với các nhà đầu tư quốc tế. Bên cạnh đó, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng cao cũng khiến vàng trở nên kém hấp dẫn. Lý do là vì vàng không mang lại lãi suất, trong khi trái phiếu kho bạc có lợi suất cao hơn sẽ thu hút các nhà đầu tư tìm kiếm lợi nhuận tốt hơn.

Ngoài ra, các chính sách thuế quan mới từ Tổng thống Trump cũng góp phần làm thị trường vàng chao đảo. Ông Trump tuyên bố sẽ áp thuế 50% lên đồng nhập khẩu và áp các mức thuế khác lên chất bán dẫn và dược phẩm. Ông cũng nhắc lại ý định áp thuế 10% lên các quốc gia thuộc nhóm BRICS, đồng thời thông báo tăng thuế với 14 quốc gia, bao gồm Nhật Bản và Hàn Quốc, bắt đầu từ ngày 1/8. Những chính sách này làm tăng sự bất ổn trên thị trường, khiến các nhà đầu tư thận trọng hơn khi mua vàng.

Theo các chuyên gia, xu hướng giá vàng hiện tại đang yếu đi. Một nhà phân tích từ Marex, Edward Meir, cho biết xu hướng tăng giá của vàng từ giữa tháng Hai đã bị phá vỡ, chủ yếu do ảnh hưởng từ đồng đô la mạnh và lợi suất trái phiếu cao. Các nhà đầu tư hiện đang chờ đợi biên bản cuộc họp mới nhất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), dự kiến công bố trong ngày, để tìm kiếm manh mối về khả năng giảm lãi suất trong tương lai. Việc Fed có thể giữ nguyên lãi suất hoặc thay đổi chính sách sẽ ảnh hưởng lớn đến giá vàng, vì lãi suất cao thường làm giảm sức hấp dẫn của vàng.

Trong bối cảnh này, tâm lý của người dân Mỹ về lạm phát cũng đáng chú ý. Theo khảo sát mới nhất từ Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York, dự báo lạm phát trong một năm tới là 3%, giảm nhẹ so với mức 3,2% trong tháng Năm. Dự báo lạm phát trong ba và năm năm tới vẫn ổn định, lần lượt ở mức 3% và 2,6%. Những số liệu này cho thấy lạm phát vẫn là một yếu tố quan trọng mà các nhà đầu tư cần theo dõi, vì nó có thể ảnh hưởng đến quyết định mua vàng như một tài sản an toàn.

Tóm lại, giá vàng hôm nay trên thị trường thế giới đang chịu áp lực từ nhiều phía, bao gồm đồng đô la mạnh lên, lợi suất trái phiếu tăng, và những bất ổn từ chính sách thuế quan của Mỹ. Các nhà đầu tư cần theo dõi sát sao các thông tin kinh tế, đặc biệt là động thái của Fed, để dự đoán xu hướng giá vàng trong thời gian tới. Dù vàng vẫn được xem là tài sản an toàn, nhưng những yếu tố hiện tại đang khiến giá vàng khó tăng mạnh trong ngắn hạn.