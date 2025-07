Tài chính - Thị trường Giá cà phê hôm nay 8/7/2025: Tăng nhẹ trước nguồn cung dồi dào Giá cà phê ngày 8/7 tăng nhẹ lên 96.000-96.500 đồng/kg tại Tây Nguyên. Giá cà phê tăng thận trọng trước dự báo dư thừa 9 triệu bao niên vụ 2025-2026.



Giá cà phê hôm nay 8/7/2025 ở trong nước

Theo khảo sát của Báo Đà Nẵng lúc 4 giờ 30 phút sáng ngày 8/7/2025, giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên có xu hướng tăng nhẹ, dao động từ 96.000 đồng/kg đến 96.500 đồng/kg. Cụ thể:

Tại tỉnh Đắk Lắk, giá cà phê tăng 200 đồng so với hôm trước, hiện giao dịch ở mức 96.500 đồng/kg.

Tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê cũng tăng 200 đồng, đạt 96.000 đồng/kg.

Ở tỉnh Gia Lai, giá cà phê tăng 100 đồng, giữ mức 96.400 đồng/kg.

Tại tỉnh Đắk Nông, giá cà phê không thay đổi, thu mua với mức 96.400 đồng/kg.

Sau những biến động nhẹ, thị trường cà phê hôm nay 8/7/2025 tiếp tục ghi nhận xu hướng tăng giá nhẹ, thể hiện sự phục hồi thận trọng của thị trường.

Giá cà phê hôm nay 8/7/2025 trên thế giới

Giá cà phê Robusta London ngày 8/7/2025

Trong phiên giao dịch hôm nay 8/7/2025, giá cà phê Robusta trên Sàn giao dịch London có biến động tăng mạnh với các mức sau: kỳ hạn tháng 09/2025 đạt 3.677 USD/tấn (tăng 50 USD/tấn, tương đương 1,38%), tháng 11/2025 ở mức 3.615 USD/tấn (tăng 46 USD/tấn, 1,29%), tháng 01/2026 là 3.562 USD/tấn (tăng 43 USD/tấn, 1,22%), tháng 03/2026 đạt 3.528 USD/tấn (tăng 42 USD/tấn, 1,20%), còn tháng 05/2026 là 3.491 USD/tấn (tăng 37 USD/tấn, 1,07%).

Giá cà phê Arabica New York ngày 8/7/2025

Trong phiên giao dịch hôm nay 8/7/2025, giá cà phê Arabica trên Sàn giao dịch kỳ hạn New York có xu hướng giảm với các mức sau: kỳ hạn tháng 09/2025 đạt 289,60 cent/lb (giảm 1,60 cent/lb, tương đương -0,55%), kỳ hạn tháng 12/2025 ở mức 284,15 cent/lb (giảm 1,20 cent/lb, -0,42%), kỳ hạn tháng 03/2026 đạt 278,80 cent/lb (giảm 1,30 cent/lb, -0,46%), kỳ hạn tháng 05/2026 ở mức 273,95 cent/lb (giảm 1,50 cent/lb, -0,54%). Thị trường cà phê Arabica đang chịu áp lực giảm giá và cần tiếp tục theo dõi diễn biến trong các phiên tới.

USDA cảnh báo dư thừa cà phê toàn cầu hơn 9 triệu bao niên vụ tới

Báo cáo mới nhất từ Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) dự đoán sản lượng cà phê toàn cầu niên vụ 2024-2025 sẽ đạt khoảng 174,4 triệu bao, tăng 2,98% so với niên vụ trước. Đặc biệt, trong niên vụ 2025-2026, khi Brazil bước vào chu kỳ thuận và bắt đầu cung cấp nhiều hàng ra thị trường, sản lượng toàn cầu được ước tính đạt 178,68 triệu bao, tăng 2,45% so với niên vụ 2023-2024.

Tại Brazil, USDA dự báo sản lượng niên vụ hiện tại đạt khoảng 65 triệu bao, trong đó gồm 41 triệu bao cà phê arabica và 24 triệu bao robusta. Indonesia cũng được kỳ vọng sẽ tăng sản lượng lên 11,25 triệu bao, cao hơn 2% so với niên vụ trước. Trong khi đó, sản lượng cà phê Việt Nam, dự kiến thu hoạch từ tháng 10/2025, ước đạt khoảng 31 triệu bao, tăng 6,9% so với niên vụ 2023-2024.

Điều đáng chú ý là USDA dự báo nhu cầu tiêu thụ cà phê toàn cầu trong niên vụ tới chỉ đạt khoảng 169,36 triệu bao, thấp hơn nhiều so với sản lượng, tạo ra nguy cơ dư cung hơn 9 triệu bao trên thị trường.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê tuần qua diễn biến trái chiều: robusta tăng nhẹ còn arabica giảm sâu. Cụ thể, giá cà phê robusta kỳ hạn tháng 9/2025 trên sàn London kết thúc tuần ở mức 3.677 USD/tấn, tăng 0,4% (16 USD/tấn) so với tuần trước. Hợp đồng kỳ hạn tháng 11/2025 cũng tăng 0,7% (24 USD/tấn), lên 3.617 USD/tấn.

Ngược lại, trên sàn New York, giá cà phê arabica kỳ hạn tháng 9/2025 giảm mạnh 4,7% (14,2 US cent/pound), còn 289,6 US cent/pound; hợp đồng tháng 11/2025 giảm 4,5% (13,3 US cent/pound), xuống 284,15 US cent/pound.

Tại thị trường nội địa Việt Nam, giá cà phê trong tuần này có sự phục hồi nhẹ nhờ lượng tồn kho thấp. Tuy nhiên, đà tăng vẫn bị hạn chế do áp lực nguồn cung tăng từ các nước sản xuất khác, ảnh hưởng đến hoạt động giao dịch.

Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), lượng cà phê tồn kho trong các hộ nông dân hiện chỉ còn khoảng 10-15%, phần lớn đã được bán ra ở mức giá cao trước đó.

Một thương nhân trong khu vực trồng cà phê cho biết thị trường vẫn khá trầm lắng vì các bên tham gia đều rất thận trọng trong giao dịch.

Cà phê robusta loại 2, tỷ lệ đen vỡ 5%, được chào bán với mức cộng từ 70-80 USD/tấn so với hợp đồng kỳ hạn tháng 9 trên sàn LIFFE.

Nguồn cung cà phê tăng mạnh từ Indonesia và Brazil tiếp tục tạo áp lực giảm giá. Tại Indonesia, số liệu từ văn phòng thương mại địa phương cho thấy xuất khẩu cà phê robusta từ đảo Sumatra trong tháng 5 đạt 34.056,2 tấn, tăng 137% so với tháng trước.

Giá cà phê tại đảo Sumatra tuần này được chào bán với mức cộng 250 USD/tấn so với hợp đồng giao hàng tháng 9-10, giảm so với mức cộng 330 USD/tấn của tuần trước, theo lý giải của một thương nhân là do điều chỉnh theo giá sàn London. Một thương nhân khác báo giá mức cộng 200 USD/tấn so với hợp đồng tháng 9.

Tại Brazil, Hợp tác xã cà phê lớn nhất thế giới Cooxupé cho biết tính đến ngày 27/6, các thành viên của họ đã thu hoạch được 31,4% sản lượng cà phê arabica vụ mới, thấp hơn so với mức 42,3% cùng kỳ năm ngoái, cho thấy tiến độ thu hoạch năm nay chậm hơn.

Tổng cộng đến nay, Cooxupé đã thu hoạch khoảng 1,92 triệu bao trong tổng số 6,1 triệu bao dự kiến tiếp nhận từ vụ mùa mới.