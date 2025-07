Tài chính - Thị trường Giá heo hơi hôm nay 6/7/2025 Bắc-Nam chênh 2.000, miền Trung thấp nhất Giá heo hơi hôm nay (6/7/2025) ổn định, miền Bắc - Nam chênh 2.000 đồng/kg. Miền Trung thấp nhất, Gia Lai chạm đáy 65.000 đồng/kg.

Giá heo hơi trong nước hôm nay 6/7/2025

Giá heo hơi ngày 6/7 tiếp tục đi ngang tại hầu hết các khu vực, với miền Bắc và miền Nam phần lớn giữ giá, trong khi miền Trung – Tây Nguyên duy trì mức thấp. Riêng An Giang ghi nhận điều chỉnh giảm nhẹ 1.000 đồng/kg, từ 69.000 đồng xuống 68.000 đồng/kg. Hiện mức giá cao nhất cả nước được ghi nhận tại TP. HCM, Cà Mau và Đồng Nai với 70.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 6/7/2025 ở miền Bắc

Giá heo hơi tại miền Bắc không có biến động mới, tiếp tục duy trì mức ổn định 68.000 đồng/kg trong phiên giao dịch cuối tuần. Nhiều tỉnh như Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Tuyên Quang, Thái Nguyên đều giữ mức giá này ổn định.

Hải Phòng vẫn dẫn đầu khu vực với giá cao nhất là 69.000 đồng/kg. Trong khi đó, các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh tiếp tục giao dịch quanh ngưỡng 67.000 đồng/kg. Toàn khu vực miền Bắc vẫn duy trì sự ổn định giá trong suốt nhiều ngày gần đây.

Địa phương Giá (đ/kg) Biến động (đ/kg) Giá tại các địa phương Tuyên Quang 68.000 - Cao Bằng 68.000 - Thái Nguyên 68.000 - Lạng Sơn 68.000 - Quảng Ninh 68.000 - Bắc Ninh 68.000 - Hà Nội 68.000 - Hải Phòng 69.000 - Ninh Bình 68.000 - Lào Cai 68.000 - Lai Châu 68.000 - Điện Biên 68.000 - Phú Thọ 68.000 - Sơn La 68.000 - Hưng Yên 68.000 -

Giá heo hơi hôm nay 6/7/2025 ở miền Trung - Tây Nguyên

Khu vực miền Trung – Tây Nguyên tiếp tục duy trì mức giá heo hơi thấp trong phiên giao dịch hôm nay. Gia Lai vẫn giữ vị trí địa phương có giá thấp nhất toàn quốc, ở mức 65.000 đồng/kg, và chưa ghi nhận sự cải thiện nào kể từ đầu tháng.

Các tỉnh như Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế giữ giá ổn định trong khoảng 67.000 đến 68.000 đồng/kg. Trong khi đó, Khánh Hòa duy trì mức giá cao hơn khu vực, đạt 68.000 đồng/kg.

Mặc dù không có thêm biến động giảm, giá heo tại miền Trung vẫn ở mức thấp kéo dài, phản ánh nhu cầu tiêu thụ còn yếu và nguồn cung chưa giảm đáng kể.

Địa phương Giá (đ/kg) Biến động (đ/kg) Giá tại các địa phương Thanh Hoá 67.000 - Nghệ An 67.000 - Hà Tĩnh 67.000 - Quảng Trị 67.000 - Huế 67.000 - Đà Nẵng 67.000 - Quảng Ngãi 67.000 - Gia Lai 65.000 - Đắk Lắk 67.000 - Khánh Hoà 68.000 - Lâm Đồng 69.000 -

Giá heo hơi hôm nay 6/7/2025 ở miền Nam

Tại khu vực miền Nam, giá heo hơi chủ yếu giữ nguyên trong phiên hôm nay, chỉ có An Giang ghi nhận mức giảm nhẹ 1.000 đồng/kg, từ 69.000 đồng xuống còn 68.000 đồng/kg, phản ánh sự suy giảm nhẹ trong nhu cầu tiêu thụ tại địa phương này.

Các tỉnh như TP. HCM, Cà Mau, Đồng Nai tiếp tục duy trì mức giá cao nhất khu vực, ở mức 70.000 đồng/kg. Trong khi đó, các địa phương như Bến Tre, Long An, Đồng Tháp, Vĩnh Long giao dịch quanh ngưỡng 68.000 – 69.000 đồng/kg.

Mặc dù có sự điều chỉnh nhỏ tại An Giang, nhưng mức giá chung của miền Nam vẫn giữ ở mức cao so với nhiều vùng khác trên cả nước. Các chuyên gia nhận định, hệ thống chuỗi cung ứng chăn nuôi khép kín tại nhiều tỉnh phía Nam đóng vai trò quan trọng giúp thị trường ổn định, bất chấp sức mua chưa có dấu hiệu tăng mạnh.

Địa phương Giá (đ/kg) Biến động (đ/kg) Giá tại các địa phương Đồng Nai 70.000 - Tây Ninh 69.000 - Đồng Tháp 68.000 - An Giang 68.000 ▼1.000 Cà Mau 70.000 - TP HCM 70.000 - Vĩnh Long 68.000 - Cần Thơ 69.000 -

Dịch tả heo châu Phi lan rộng tại Quảng Trị, 6 địa phương bị ảnh hưởng

Theo thông tin từ Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Trị, dịch tả heo châu Phi hiện đã ghi nhận tại 6 khu vực trên địa bàn tỉnh, với nguy cơ lây lan ngày càng nghiêm trọng. Các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương đang khẩn trương triển khai các biện pháp ngăn chặn để kiểm soát dịch bệnh, theo nguồn tin từ Báo Quảng Trị.

Cụ thể, từ ngày 28/5 đến nay, dịch bệnh đã xuất hiện tại 21 thôn thuộc 6 xã, bao gồm Kim Phú, Tân Thành, Phong Nha, Quảng Trạch, Tân Gianh và Đồng Lê. Tổng cộng, 451 con heo với tổng trọng lượng gần 28 tấn đã phải tiêu hủy. Trong đó, xã Phong Nha chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với 247 con heo từ 37 hộ ở 9 thôn bị tiêu hủy, và dịch bệnh tại đây đang có dấu hiệu lây lan mạnh mẽ.

Ông Trần Công Tám, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Trị, cho biết ngay sau khi phát hiện các ổ dịch, cơ quan chức năng đã phối hợp với chính quyền địa phương công bố dịch, đồng thời tiến hành phun thuốc khử trùng tại các khu vực bị ảnh hưởng và những vùng có nguy cơ cao nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh.

Ngoài ra, Chi cục đã khuyến cáo người dân thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh, báo ngay các trường hợp heo có dấu hiệu ốm hoặc chết bất thường, đồng thời không tự ý điều trị hoặc bán tháo heo bệnh. Các biện pháp phòng dịch tại các cơ sở chăn nuôi nhỏ lẻ cũng được yêu cầu thực hiện nghiêm ngặt.

Đặc biệt, các Trạm Chăn nuôi và Thú y trên địa bàn đã được chỉ đạo tăng cường giám sát, kiểm tra và hướng dẫn người dân áp dụng các biện pháp an toàn sinh học. Người chăn nuôi được khuyến nghị không tăng đàn hoặc tái đàn khi chưa đảm bảo các điều kiện an toàn để giảm thiểu thiệt hại kinh tế do dịch bệnh gây ra.