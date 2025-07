Tài chính - Thị trường Giá lúa gạo hôm nay 20/7: Tín hiệu tích cực trên thị trường xuất khẩu Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo Việt Nam duy trì ổn định trong bối cảnh gạo Ấn Độ giảm mạnh. Giá lúa gạo hôm nay trong nước không có nhiều biến động

Lúa tươi chững giá tại ĐBSCL



Tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, giá lúa hôm nay tiếp tục giữ ổn định. Theo ghi nhận tại An Giang, các loại lúa như IR 50404, OM 380 hay OM 5451 dao động trong khoảng 5.700 – 6.200 đồng/kg, không thay đổi so với hôm qua. Các địa phương như Cà Mau, An Giang, Hậu Giang, Đồng Tháp và Sóc Trăng đều ghi nhận giao dịch chậm, giá lúa không biến động đáng kể.



Giá gạo nội địa ổn định, nhu cầu mua đều



Giá gạo nguyên liệu tại các tỉnh vẫn đi ngang. OM 380 được thu mua ở mức 7.700 – 7.800 đồng/kg; OM 18 từ 9.600 – 9.700 đồng/kg; IR 504 ở mức 7.600 – 7.700 đồng/kg. Gạo thành phẩm cũng không biến động, với OM 380 dao động quanh mốc 8.800 – 9.000 đồng/kg.



Tại các chợ dân sinh, giá bán lẻ gạo giữ mức cũ: gạo thường 13.000 – 14.000 đồng/kg, Hương Lài 22.000 đồng/kg, Nàng Nhen cao nhất với 28.000 đồng/kg.



Giá phụ phẩm giữ nguyên



Mặt hàng phụ phẩm tiếp tục ổn định. Tấm thơm IR 504 đứng giá ở mức 7.000 – 7.300 đồng/kg; cám dao động trong khoảng 7.500 – 9.000 đồng/kg; trấu giữ mức 1.000 – 1.150 đồng/kg.



Xuất khẩu gạo Việt Nam giữ vững đà ổn định



Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam hôm nay không biến động so với hôm qua. Gạo 5% tấm đang giữ mức 380 – 390 USD/tấn. Đây là tín hiệu tích cực trong bối cảnh gạo Ấn Độ giảm mạnh xuống mức thấp nhất trong hơn 2 năm do tồn kho lớn và nhu cầu yếu.



Việt Nam vẫn duy trì được sức mua tốt từ thị trường Philippines và châu Phi. Riêng tại cảng TP.HCM, trong tháng 7 dự kiến bốc xếp hơn 256.000 tấn gạo xuất sang các thị trường lớn như Philippines và Malaysia.