Tài chính - Thị trường Giá lúa gạo hôm nay 30/10: Giá gạo xuất khẩu động nhẹ Giá lúa gạo hôm nay 30/10 tiếp tục ổn định trong nước. Thị trường xuất khẩu ghi nhận mức giảm nhẹ 1 USD/tấn loại gạo thơm 5% tấm.

Giá lúa gạo hôm nay trong nước ổn định, giao dịch trầm lắng



Giá lúa gạo hôm nay 30/10 tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long hầu như không biến động. Tại nhiều địa phương, lượng lúa còn lại cuối vụ ít, thương lái mua cầm chừng, khiến thị trường giao dịch chậm hơn so với tuần trước.



Tại An Giang, Đồng Tháp và Vĩnh Long, nguồn lúa vãn đồng, nhu cầu thu mua giảm, giá lúa tươi vẫn ổn định ở mức 5.000 – 6.200 đồng/kg tùy loại. Cụ thể, lúa Đài Thơm 8 và OM 18 giữ quanh 5.500 – 5.800 đồng/kg; IR 50404 ở mức 4.800 – 5.000 đồng/kg; Nàng Hoa 9 tiếp tục là loại cao nhất, đạt 6.000 – 6.200 đồng/kg. Tại Tây Ninh, thương lái hỏi mua ít, thị trường đi ngang, không xuất hiện biến động lớn.



Giá gạo nguyên liệu và thành phẩm giữ vững quanh mốc cũ



Trên thị trường nội địa, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu tại khu vực An Giang và Đồng Tháp tiếp tục đi ngang. Gạo OM 5451 duy trì mức 7.950 – 8.150 đồng/kg; OM 18 vẫn ở mức 8.500 – 8.600 đồng/kg; CL 555 ổn định quanh 8.200 đồng/kg; gạo IR 504 và OM 380 đều giữ ở vùng 7.700 – 8.000 đồng/kg.



Giá gạo thành phẩm OM 380 hiện ở mức 8.800 – 9.000 đồng/kg, trong khi IR 504 dao động 9.500 – 9.700 đồng/kg. Các kho thu mua trong khu vực hoạt động cầm chừng, chọn lọc mặt hàng, không ghi nhận biến động đáng kể về giá.



Giá phụ phẩm nông nghiệp duy trì ổn định



Các mặt hàng phụ phẩm như cám và tấm tiếp tục ổn định. Tấm IR 504 dao động 7.400 – 7.500 đồng/kg, còn cám dao động quanh 9.000 – 10.000 đồng/kg. Nguồn hàng ít, sức mua yếu, khiến thị trường nhìn chung khá trầm lắng, không có nhiều giao dịch mới trong ngày.



Thị trường bán lẻ và xuất khẩu gạo biến động nhẹ



Tại các chợ dân sinh, giá gạo bán lẻ vẫn đi ngang. Gạo Nàng Nhen duy trì ở mức cao nhất 28.000 đồng/kg, gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg, gạo thơm Thái 20.000 – 22.000 đồng/kg, và gạo Jasmine từ 16.000 – 18.000 đồng/kg. Các mặt hàng phổ thông như gạo trắng thông dụng, Sóc thường hay Sóc Thái đều giữ mức ổn định.



Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo Việt Nam có sự biến động trái chiều nhẹ. Gạo thơm 5% tấm giảm nhẹ còn 415 – 430 USD/tấn; gạo Jasmine giảm 1 USD xuống 478 – 482 USD/tấn, trong khi gạo 100% tấm tăng 1 USD, đạt 314 – 317 USD/tấn. Các chuyên gia dự báo giá có thể biến động mạnh hơn trong tháng 11 khi nguồn cung từ vụ mới bắt đầu ra thị trường.