Tài chính - Thị trường Giá sầu riêng hôm nay 26/7: Ri6 nhích nhẹ, sầu Thái VIP giữ đỉnh 90.000 đồng/kg Giá sầu riêng hôm nay 26/7 tại nhiều vùng tương đối ổn định. Thị trường xuất khẩu phục hồi, nhà vườn khẩn trương chuẩn bị vụ mới.

Giá sầu riêng Ri6 tăng nhẹ tại nhiều địa phương



Tại Tây Nam Bộ, giá sầu riêng Ri6 loại A dao động 38.000–40.000 đồng/kg; loại B từ 28.000–30.000 đồng/kg; loại C từ 20.000–26.000 đồng/kg. Sầu Thái loại A giữ mức 74.000–76.000 đồng/kg, loại VIP A đạt 85.000 đồng/kg.



Tại Đông Nam Bộ, sầu Ri6 loại A nhỉnh lên mức 40.000–42.000 đồng/kg. Sầu Thái loại A đạt 75.000–78.000 đồng/kg, VIP A vẫn giữ đỉnh 85.000 đồng/kg.



Khu vực Tây Nguyên ghi nhận giá Ri6 loại A từ 40.000–42.000 đồng/kg; sầu Thái VIP A cao nhất đạt 90.000 đồng/kg. Sầu Musang King dao động từ 55.000–60.000 đồng/kg, tuy nhiên chất lượng bị ảnh hưởng do thời tiết.



Giá sầu riêng ổn định tại các vùng trọng điểm



Tại Đồng Nai, Bình Phước, Gia Lai và Tây Ninh, giá sầu riêng nhìn chung không biến động mạnh. Ri6 loại A ổn định quanh mức 40.000–42.000 đồng/kg; sầu Thái loại A từ 75.000–78.000 đồng/kg. Một số địa phương như Đắk Lắk ghi nhận giá Ri6 tăng nhẹ lên 44.000 đồng/kg.



Trong khi đó, vùng Đồng bằng sông Cửu Long gần như đã kết thúc vụ chính, sản lượng thấp khiến giá sầu riêng Ri6 loại thấp có nơi chỉ còn 25.000 đồng/kg.



Giá sầu riêng hôm nay 26/7 khu vực Tây Nam Bộ

Phân loại

Giá/ Kg

Sầu riêng Ri6 A

38.000 - 40.000 đồng/kg

Sầu riêng Ri6 B

28.000 - 30.000 đồng/kg

Sầu riêng Ri6 C

20.000 - 26.000 đồng/kg

Sầu riêng Thái A

74.000 - 76.000 đồng/kg

Sầu riêng Thái B

54.000 - 56.000 đồng/kg

Sầu riêng Thái C

36.000 - 40.000 đồng/kg

Sầu riêng Thái VIP A

85.000 đồng/kg

Sầu riêng Thái VIP B

65.000 đồng/kg



Giá sầu riêng hôm nay 26/7 khu vực Đông Nam Bộ

Phân loại

Giá/ Kg

Sầu riêng Ri6 A

40.000 - 42.000 đồng/kg

Sầu riêng Ri6 B

28.000 - 30.000 đồng/kg

Sầu riêng Ri6 C

20.000 - 22.000 đồng/kg

Sầu riêng Thái A

75.000 - 78.000 đồng/kg

Sầu riêng Thái B

55.000 - 58.000 đồng/kg

Sầu riêng Thái C

36.000 - 45.000 đồng/kg

Sầu riêng Thái VIP A

85.000 đồng/kg

Sầu riêng Thái VIP B

65.000 đồng/kg



Giá sầu riêng hôm nay 26/7 khu vực cao nguyên Trung Bộ

Phân loại

Giá/ Kg

Sầu riêng Ri6 A

40.000 - 42.000 đồng/kg

Sầu riêng Ri6 B

28.000 - 34.000 đồng/kg

Sầu riêng Ri6 C

22.000 - 24.000 đồng/kg

Sầu riêng Thái A

75.000 - 85.000 đồng/kg

Sầu riêng Thái B

55.000 - 65.000 đồng/kg

Sầu riêng Thái C

38.000 - 45.000 đồng/kg

Sầu riêng Thái VIP A

90.000 đồng/kg

Sầu riêng Thái VIP B

70.000 đồng/kg

Sầu riêng Musang King A

55.000 - 60.000 đồng/kg

Sầu riêng Musang King B

40.000 - 45.000 đồng/kg



Xuất khẩu phục hồi, nhà vườn chuẩn bị vụ mới



Theo Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu rau quả tháng 6 tăng hơn 30% so với tháng trước, trong đó sầu riêng đóng góp khoảng 360 triệu USD – tăng 70% so với tháng 5. Đây là dấu hiệu phục hồi tích cực sau thời gian trầm lắng, giúp nhà vườn an tâm chăm sóc, đầu tư vụ mùa tiếp theo.



Tại Cần Thơ – nơi có hơn 12.900 ha sầu riêng, nông dân đang đẩy nhanh tiến độ chăm sóc vườn, kỳ vọng vào mức giá ổn định khi xuất khẩu tiếp tục khởi sắc.