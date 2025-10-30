Tài chính - Thị trường Giá sầu riêng hôm nay 30/10: Tây Nguyên giữ giá cao Giá sầu riêng hôm nay duy trì ở mức giá cao dù sức mua chậm. Nhiều vùng ĐBSCL gặp khó trong thu hoạch, Tây Nguyên vẫn là khu vực có giá thu mua tốt nhất cả nước.

Giá sầu riêng hôm nay tại ĐBSCL



Giá sầu riêng hôm nay ghi nhận thị trường nội địa chưa phục hồi mạnh dù hoạt động kiểm định xuất khẩu đã được nối lại từ ngày 27/10. Tại nhiều vùng thuộc Đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt là Tiền Giang, Cai Lậy và Đồng Tháp, tình trạng ngập sâu đang làm tiến độ thu hoạch chậm, ảnh hưởng đến việc vận chuyển và tiêu thụ.



Giá sầu riêng Thái loại VIP tại khu vực này vẫn được thu mua quanh mức 110.000 – 120.000 đồng/kg. Loại A phổ biến 95.000 đồng/kg, trong khi loại B dao động khoảng 80.000 đồng/kg. Các dòng sầu riêng Ri6 loại A giữ giá 80.000 – 85.000 đồng/kg, loại B quanh 65.000 – 70.000 đồng/kg. Dù giao dịch thưa thớt, mặt bằng giá không giảm nhờ nhu cầu ổn định từ các kho đầu mối phục vụ xuất khẩu.



Giá sầu riêng tại Tây Nguyên giữ vững mức giá cao



Ở Tây Nguyên, giá sầu riêng hôm nay vẫn duy trì ở mức hấp dẫn nhờ nguồn hàng đạt chuẩn và ít chịu ảnh hưởng từ mưa bão. Tại Đắk Lắk, các kho lớn vẫn thu mua sầu Thái VIP từ 100.000 – 120.000 đồng/kg, còn loại A quanh 95.000 đồng/kg. Các loại Ri6 vẫn ở mức 50.000 đồng/kg, đảm bảo nông dân có lợi nhuận ổn định.



Tại Gia Lai, giá sầu riêng Thái loại A dao động 92.000 – 95.000 đồng/kg, loại VIP đạt đỉnh 115.000 đồng/kg. Riêng Musang King – loại phục vụ xuất khẩu – vẫn được giữ giá 140.000 đồng/kg. Việc giao hàng ra cảng chưa trở lại nhịp bình thường, song khu vực Tây Nguyên vẫn được xem là vùng có biên độ giá cao nhất cả nước.



Lâm Đồng tiếp tục là vùng có giá sầu riêng cao và ổn định, nhờ nguồn trái đẹp và đạt chuẩn xuất khẩu. Giá sầu riêng Thái loại VIP giữ ở mức 120.000 đồng/kg, còn loại A 88.000 – 90.000 đồng/kg. Một số kho chỉ thu mua hàng đã kiểm định đạt tiêu chuẩn, khiến giao dịch chưa sôi động.



Giá sầu riêng tại Bình Phước ổn định



Bình Phước cũng duy trì mức giá cao, với sầu riêng Thái VIP quanh 115.000 đồng/kg, loại A dao động 90.000 – 92.000 đồng/kg. Ri6 tại đây vẫn được mua vào trong khoảng 42.000 – 48.000 đồng/kg. Mặc dù nguồn cung không thiếu, các kho xuất khẩu vẫn ưu tiên xử lý đơn hàng tồn từ giai đoạn tạm ngừng kiểm định, khiến lượng hàng mới chưa ra thị trường nhiều.



Thị trường sầu riêng chờ tín hiệu phục hồi sau ách tắc xuất khẩu



Theo các hiệp hội nông sản, việc các phòng xét nghiệm xuất khẩu tại Đắk Lắk hoạt động trở lại đã giúp giải tỏa phần nào lượng container tồn đọng. Tuy nhiên, khối lượng hàng được thông quan còn hạn chế, trong khi thời tiết bất lợi khiến nhiều nhà vườn miền Tây gặp rủi ro về tiến độ thu hoạch.



Dù vậy, giá sầu riêng hôm nay vẫn giữ ở vùng cao, giúp nông dân duy trì lợi nhuận tốt. Giới chuyên môn dự báo, khi hoạt động xuất khẩu được khôi phục hoàn toàn vào đầu tháng 11, giá sầu riêng tại Tây Nguyên và miền Tây có thể tăng nhẹ trở lại, nhất là với dòng Thái và Ri6 chất lượng cao.