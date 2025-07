Tài chính - Thị trường Giá tiêu hôm nay 10/7/2025: Giá tiêu giữ vững phong độ ở ngưỡng 140.000 - 142.000 đồng/kg Giá tiêu hôm nay 10/7/2025 ổn định tại 140.000 - 142.000 đồng/kg, giữ vững phong độ ở Tây Nguyên và Đông Nam Bộ, nhập khẩu đạt 3.711 tấn.

Cập nhật giá tiêu trong nước hôm nay 10/7/2025

Giá tiêu hôm nay được Báo Đà Nẵng được cập nhật lúc 4h30 sáng ngày 10/7/2025 ghi nhận như sau, giá thu mua tiêu tại các địa bàn trọng điểm dao động quanh ngưỡng 140.000 - 142.000 đồng/kg. Cụ thể:

Giá tiêu hôm nay tại khu vực Tây Nguyên

Tại tỉnh Đắk Lắk: Có mức giá là 142.000 VNĐ/kg, giữ nguyên so với ngày trước.

Tại tỉnh Gia Lai: Có mức giá là 140.000 VNĐ/kg, giữ nguyên so với ngày trước.

Tại tỉnh Đắk Nông: Có mức giá là 141.000 VNĐ/kg, giữ nguyên so với ngày trước.

Giá tiêu hôm nay tại khu vực Đông Nam Bộ

Tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Có mức giá là 140.000 VNĐ/kg, giữ nguyên so với ngày trước.

Tại tỉnh Bình Phước: Có mức giá là 140.000 VNĐ/kg, giữ nguyên so với ngày trước.

Trong 17 ngày đầu tháng 6 năm 2025, Việt Nam nhập khẩu khoảng 3.711 tấn hồ tiêu, tương đương giá trị 22,2 triệu USD. Đây là con số khá cao, mặc dù nguồn cung tiêu trong nước vẫn còn dồi dào sau mùa thu hoạch chính.

Hai nguồn cung hồ tiêu chính cho Việt Nam trong thời gian này là Brazil và Campuchia, với sản lượng lần lượt là 1.783 tấn và 1.339 tấn. Việc nhập khẩu nhiều từ Brazil - một trong những quốc gia sản xuất hồ tiêu lớn nhất thế giới - cho thấy các doanh nghiệp Việt Nam đang tận dụng mức giá cạnh tranh và nguồn hàng đa dạng để tích trữ, phục vụ cho chế biến và tái xuất khẩu. Trong khi đó, hồ tiêu từ Campuchia chủ yếu được vận chuyển bằng đường bộ, giúp giảm chi phí vận chuyển và thuận tiện hơn trong khâu nhập khẩu.

Một số doanh nghiệp nhập khẩu tiêu nổi bật trong giai đoạn này gồm Olam Việt Nam (672 tấn), Gia vị Việt Nam (304 tấn), và Simexco Đăk Lăk (245 tấn).

Cập nhật giá tiêu thế giới hôm nay 10/7/2025

Theo khảo sát của Báo Đà Nẵng lúc 04h30 ngày 10/7/2025, giá tiêu hôm nay trên thị trường toàn cầu dao động trong ngưỡng từ 6.225 USD/tấn (163.842 VNĐ/kg) đến 11.750 USD/tấn (309.260 VNĐ/kg), với tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức thấp nhất và tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức cao nhất.

Giá tiêu đen ngày hôm nay

Tiêu đen Indonesia: 7.547 USD/tấn (tương đương 198.638 VNĐ/kg), không thay đổi.

Tiêu đen Brazil ASTA 570: 6.225 USD/tấn (tương đương 163.842 VNĐ/kg), không thay đổi.

Tiêu đen Malaysia ASTA: 8.900 USD/tấn (tương đương 234.248 VNĐ/kg), không thay đổi.

Tiêu đen Việt Nam loại 500 g/l: 6.440 USD/tấn (tương đương 169.501 VNĐ/kg), không thay đổi.

Tiêu đen Việt Nam loại 550 g/l: 6.570 USD/tấn (tương đương 172.923 VNĐ/kg), không thay đổi.

Thị trường Giá quốc tế (USD/tấn) Giá trong nước (VNĐ/kg) Indonesia - Black Pepper 7.547 198.638 Brazil Black - Pepper ASTA 570 6.225 163.842 Malaysia - Black Pepper ASTA 8.900 234.248 Việt Nam - Black Pepper 500 g/l 6.440 169.501 Việt Nam - Black Pepper 550 g/l 6.570 172.923

Giá tiêu trắng ngày hôm nay

Tiêu trắng Indonesia: 10.195 USD/tấn (tương đương 268.333 VNĐ/kg), không thay đổi.

Tiêu trắng Malaysia ASTA: 11.750 USD/tấn (tương đương 309.260 VNĐ/kg), không thay đổi.

Tiêu trắng Việt Nam ASTA: 9.150 USD/tấn (tương đương 240.828 VNĐ/kg), không thay đổi.

Các chuyên gia khuyên nên tận dụng mức giá tốt hiện tại để cân đối tài chính, đồng thời theo dõi sát sao biến động thị trường quốc tế và chính sách xuất khẩu của Việt Nam trong quý III để có chiến lược bán hàng phù hợp.

Thị trường Giá quốc tế (USD/tấn) Giá trong nước (VNĐ/kg) Indonesia - White Pepper 10.195 268.333 Malaysia - White Pepper ASTA 11.750 309.260 Việt Nam - White Pepper ASTA 9.150 240.828

Theo số liệu từ Hải quan Trung Quốc, trong 5 tháng đầu năm 2025, nước này đã nhập khẩu tổng cộng 4.017 tấn hạt tiêu, tương đương 25,5 triệu USD, tăng 53,8% về lượng và gấp hơn 2 lần về giá trị so với cùng kỳ năm trước.

Indonesia là nguồn cung hạt tiêu lớn nhất cho Trung Quốc, với 2.219 tấn, chiếm 55,2% thị phần và tăng 66,5% so với cùng kỳ. Việt Nam đứng thứ hai với 1.288 tấn, tăng 33,8%, nhưng thị phần lại giảm nhẹ từ 36,9% xuống còn 32,1%.

Nguyên nhân thị phần Việt Nam giảm là do giá xuất khẩu tiêu vào Trung Quốc tăng mạnh, lên mức bình quân 7.053 USD/tấn, cao hơn nhiều so với giá tiêu Indonesia (5.831 USD/tấn). Giá tiêu Indonesia cũng tăng 33,1% so với cùng kỳ năm trước.

Ngoài ra, Trung Quốc còn nhập khẩu tiêu từ Brazil (356 tấn, tăng 142%) và Malaysia (112 tấn, tăng 8,7%) trong cùng khoảng thời gian.

Những con số này cho thấy thị trường hồ tiêu quốc tế đang có sự cạnh tranh gay gắt về giá cả và nguồn cung, đồng thời phản ánh xu hướng tăng trưởng nhu cầu tiêu thụ trên thế giới.