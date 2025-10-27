Tài chính - Thị trường Giá vàng hôm nay 27/10/2025: Giá vàng SJC, BTMC, PNJ, Mi Hồng, giá vàng nhẫn, vàng thế giới Giá vàng hôm nay 27/10/2025 lúc 09h30, vàng thế giới giảm về mức 4.071,8 USD/ounce. Trong nước, giá vàng miếng SJC hiện giao dịch ở mức 148,9 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn SJC ở mức 148,3 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay ngày 27/10/2025 mới nhất

Tính đến 09h30 ngày 27/10/2025, giá vàng hôm nay tại Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng của SJC cho thấy mức mua vào tăng lên 147,4 triệu đồng/lượng, tăng 200 nghìn đồng so với phiên trước, trong khi giá bán ra giảm 300 nghìn đồng, còn 148,9 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tại Tập đoàn DOJI cũng có diễn biến tương tự, với giá mua vào giảm nhẹ 100 nghìn đồng, còn 147,4 triệu đồng/lượng, và giá bán ra tiếp tục giảm 300 nghìn đồng xuống 148,9 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tại Mi Hồng hôm nay lại ghi nhận chiều mua vào giảm 300 nghìn đồng, xuống còn 147,9 triệu đồng/lượng, đồng thời giá bán ra cũng giảm tương ứng 300 nghìn đồng, giữ ở mức 148,9 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tại PNJ hôm nay có bước tăng giá mua vào tương tự SJC, đạt 147,4 triệu đồng/lượng, tăng 200 nghìn đồng, nhưng giá bán ra cũng giảm 300 nghìn đồng, còn 148,9 triệu đồng/lượng.

Tại ACB, niêm yết giá bán ra giảm 300 nghìn đồng, giữ ở mức 148,9 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu hôm nay ghi nhận cả hai chiều mua vào và bán ra đều giảm 300 nghìn đồng, lần lượt là 147,9 triệu đồng và 148,9 triệu đồng/lượng.

Cuối cùng, Phú Quý có mức giá mua vào tăng 200 nghìn đồng lên 146,9 triệu đồng/lượng, nhưng giá bán ra lại giảm 300 nghìn đồng, còn 148,9 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm vào lúc 09h30 ngày 27/10/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng của DOJI được niêm yết ở mức 145,8 triệu đồng/lượng (mua) và 148,8 triệu đồng/lượng (bán), giảm 700 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua vào và giảm 300 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra so với ngày trước, với mức chênh lệch mua - bán là 3 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu giữ giá vàng nhẫn ở mức 149,5 triệu đồng/lượng (mua) và 152,5 triệu đồng/lượng (bán), giảm 500 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với đầu giờ sáng, với chênh lệch 3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Phú Quý cũng niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 145,9 triệu đồng/lượng (mua) và 148,9 triệu đồng/lượng (bán), giảm 300 nghìn đồng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với ngày hôm qua, với mức chênh lệch mua - bán là 3 triệu đồng/lượng.

Tính đến 04h00 ngày 27/10/2025, giá vàng hôm nay tại Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng của SJC được niêm yết ở mức 147,2 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 149,2 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Giá vàng tại Tập đoàn DOJI được ghi nhận là 147,5 triệu đồng/lượng mua vào và 149,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng tại Mi Hồng hôm nay được niêm yết ở mức 148,2 triệu đồng/lượng mua vào và 149,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng tại PNJ hôm nay công bố giữ nguyên ở mức 147,2 triệu đồng/lượng mua vào và 149,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Tại ACB, niêm yết giá bán ra, giữ nguyên mức 149,2 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, được giữ nguyên ở mức 148,2 triệu đồng/lượng mua vào và 149,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Cuối cùng, Phú Quý ở mức 146,2 triệu đồng/lượng mua vào và 149,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Cùng thời điểm vào lúc 04h00 ngày 27/10/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng của DOJI được niêm yết ở mức 146,5 triệu đồng/lượng (mua) và 149,1 triệu đồng/lượng (bán), hiện không đổi ở cả 2 chiều mua vào và ở chiều bán ra so với ngày trước, với mức chênh lệch mua - bán là 3,4 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu giữ giá vàng nhẫn ở mức 150,0 triệu đồng/lượng (mua) và 153,0 triệu đồng/lượng (bán), đang đi ngang ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với đầu giờ sáng, với chênh lệch 3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Phú Quý cũng niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 146,2 triệu đồng/lượng (mua) và 149,2 triệu đồng/lượng (bán), không có biến động mới ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với ngày hôm qua, với mức chênh lệch mua - bán là 3 triệu đồng/lượng.

Bảng giá vàng hôm nay 27/10/2025 ở trong nước chi tiết

Giá vàng hôm nay Ngày 27/10/2025

(Triệu đồng) Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 147,4 148,9 +200 -300 Tập đoàn DOJI 147,4 148,9 -100 -300 Mi Hồng 147,9 148,9 -300 -300 PNJ 147,4 148,9 +200 -300 ACB 148,9 -300 Bảo Tín Minh Châu 147,9 148,9 -300 -300 Phú Quý 146,9 148,9 +200 -300

1. DOJI - Cập nhật: 27/10/2025 09:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra AVPL/SJC HN 147.400

▼100K

148.900

▼300K AVPL/SJC HCM 147.400

▼100K

148.900

▼300K AVPL/SJC ĐN 147.400

▼100K

148.900

▼300K Nguyên liệu 9999 - HN 146.500

▼700K 147.600

▼300K Nguyên liệu 999 - HN 145.600

▼700K 147.400

▼300K

2. PNJ - Cập nhật: 27/10/2025 09:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Khu vực Mua vào Bán ra TPHCM - PNJ 147.400

▲200K

148.900

▼300K Hà Nội - PNJ 147.400

▲200K

148.900

▼300K Đà Nẵng - PNJ 147.400

▲200K

148.900

▼300K Miền Tây - PNJ 147.400

▲200K

148.900

▼300K Tây Nguyên - PNJ 147.400

▲200K

148.900

▼300K Đông Nam Bộ - PNJ 147.400

▲200K

148.900

▼300K

3. AJC - Cập nhật: 27/10/2025 09:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Miếng SJC Hà Nội 14,720

- 14,920

- Miếng SJC Nghệ An 14,720

- 14,920

- Miếng SJC Thái Bình 14,720

- 14,920

- N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,620

-100K 14,920

- N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,620

-100K 14,920

- N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,620

-100K 14,920

- NL 99.99 14,560

-100K - Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 14,560

-100K - Trang sức 99.9 14,550

- 14,910

- Trang sức 99.99 14,560

-100K 14,920

-

4. SJC - Cập nhật: 27/10/2025 09:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 147.400

▲200K

148.900

▼300K Vàng SJC 5 chỉ 147.400

▲200K

148.920

▼300K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 147.400

▲200K

148.930

▼300K Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 145.800

▼300K 148.300

▼300K Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 145.800

▼300K 148.400

▼300K Nữ trang 99,99% 144.300

▼300K 147.300

▼300K Nữ trang 99% 141.341

▼297K 145.841

▼297K Nữ trang 68% 92.824

▼204K 100.324

▼204K Nữ trang 41,7% 54.080

▼125K 61.580

▼125K

Cập nhật giá vàng thế giới hôm nay 27/10/2025 - Giá vàng thế giới trực tiếp

Tính đến 04h00 ngày 27/10/2025 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay mức 4.071,8 USD/ounce. Giá vàng hôm nay ghi nhận giảm 39,4 USD/ounce so với ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.351 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 133,8 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (147,4-148,9 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 15,1 triệu.

Giá vàng trượt dốc trong phiên giao dịch ngày thứ Hai, chịu áp lực từ đồng USD mạnh lên và tín hiệu về sự hạ nhiệt trong căng thẳng thương mại Mỹ - Trung. Trong khi đó, giới đầu tư đang hồi hộp chờ đợi các cuộc họp quan trọng của ngân hàng trung ương diễn ra trong tuần này, nơi những manh mối về chính sách tiền tệ sẽ được hé lộ.

Cụ thể, giá vàng giao ngay giảm 0,7%, chốt ở mức 4.082,77 USD/ounce vào lúc 01:58 GMT. Tương tự, hợp đồng vàng kỳ hạn giao tháng 12 tại Mỹ cũng mất 1%, xuống còn 4.095,80 USD. Đồng USD tăng vọt lên mức cao nhất trong hơn hai tuần so với đồng yên, khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với những nhà đầu tư nắm giữ các loại tiền tệ khác.

Cuối tuần qua, các quan chức kinh tế hàng đầu của Mỹ và Trung Quốc đã đạt được bước tiến đáng kể, phác thảo khung thỏa thuận thương mại để hai nhà lãnh đạo Donald Trump và Tập Cận Bình xem xét trong tuần này. “Thỏa thuận thương mại tiềm năng này thực sự là một cú sốc tích cực đối với thị trường toàn cầu. Tuy nhiên, điều đó lại là tin xấu cho vàng,” Kyle Rodda, nhà phân tích tại Capital.com, nhận định. Ông bổ sung: “Sự sôi động trên thị trường đã giảm bớt, tâm lý nhà đầu tư đang trở nên trung lập. Tuy nhiên, vàng vẫn được hỗ trợ mạnh mẽ nhờ triển vọng về chính sách tài khóa và tiền tệ nới lỏng trong tương lai. Nếu kịch bản này tiếp diễn, xu hướng tăng của vàng sẽ vẫn bền vững.”

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) được dự đoán sẽ cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp vào thứ Tư, một kịch bản đã được củng cố bởi báo cáo lạm phát thấp hơn dự kiến vào thứ Sáu. Với việc cắt giảm lãi suất gần như đã được định giá, thị trường giờ đây tập trung vào những phát biểu mang tính định hướng từ Chủ tịch Fed Jerome Powell. Vàng, vốn không sinh lời, thường hưởng lợi trong môi trường lãi suất thấp.

Trong một diễn biến khác, quỹ giao dịch vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust báo cáo lượng vàng nắm giữ giảm 0,52%, từ 1.052,37 tấn vào thứ Năm xuống còn 1.046,93 tấn vào thứ Sáu.

Ở các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay giảm nhẹ 0,3% xuống 48,42 USD/ounce, trong khi bạch kim nhích nhẹ 0,1% lên 1.607,24 USD. Palladi, ngược lại, mất 0,2%, giao dịch ở mức 1.426,06 USD/ounce.

Diễn biến thị trường kim loại quý đang phản ánh sự cân bằng mong manh giữa các yếu tố địa chính trị, chính sách tiền tệ và tâm lý nhà đầu tư, hứa hẹn những phiên giao dịch đầy kịch tính trong tuần này.

Các dữ liệu kinh tế đáng chú ý trong tuần này

Với việc Chính phủ Mỹ vẫn đang đóng cửa, tuần tới sẽ có rất ít dữ liệu kinh tế được công bố. Thay vào đó, các ngân hàng trung ương tiếp tục trở thành tâm điểm, trong đó quyết định lãi suất của FED là sự kiện được thị trường quan tâm nhất.

Ngày thứ Ba, thị trường sẽ đón nhận chỉ số Niềm tin người tiêu dùng Mỹ tháng 10.

Diễn biến đáng chú ý tập trung vào ngày thứ Tư với quyết định chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Canada (BoC) và số liệu Nhà đang chờ bán (Pending Home Sales) của Mỹ, trước khi FED đưa ra quyết định lãi suất vào lúc 14h00 (giờ EDT, tức 1h00 sáng hôm sau theo giờ Việt Nam). Cuối buổi tối cùng ngày, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) cũng sẽ cập nhật chính sách tiền tệ.

Sự kiện cuối cùng trong tuần là quyết định chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) vào sáng thứ Năm.