Tài chính - Thị trường Giá vàng tối nay 26/10/2025: Giá vàng SJC, BTMC, PNJ, Mi Hồng, vàng nhẫn, vàng thế giới mới nhất Giá vàng tối nay 26/10/2025 lúc 20h00, vàng thế giới giảm lên mức 4.111,2 USD/ounce. Trong nước, giá vàng miếng SJC hiện giao dịch ở mức 149,2 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn SJC ở mức 148,6 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng thế giới tối nay 26/10/2025 - Giá vàng thế giới trực tiếp

Tính đến 20h00 ngày 26/10/2025 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay mức 4.111,2 USD/ounce. Giá vàng hôm nay ghi nhận đi ngang sau khi giảm 14,2 USD/ounce ở ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.352 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 135,01 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (147,2-149,2 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 14,19 triệu.

Giá vàng thế giới vừa trải qua một tuần đầy biến động, khép lại ở mức 4.111,2 USD/ounce, sụt giảm 3,29% so với tuần trước, chấm dứt chuỗi 9 tuần tăng trưởng liên tiếp. Dù vậy, kim loại quý này đã kịp thu hẹp đà giảm vào thứ Sáu, nhờ dữ liệu lạm phát Mỹ thấp hơn dự kiến, làm dấy lên kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất trong tuần tới.

Theo Bộ Lao động Mỹ, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 tăng 3,0% so với cùng kỳ, thấp hơn mức 3,1% mà các nhà kinh tế dự báo. “Dữ liệu CPI yếu hơn kỳ vọng đã khiến vàng và bạc bứt phá, nhưng không đủ để đảo ngược hoàn toàn đợt bán tháo trong tuần,” Tai Wong, nhà giao dịch kim loại độc lập, nhận định. Ông cho rằng giá vàng có thể cần một nhịp điều chỉnh nữa trước khi tìm được điểm cân bằng.

Đầu tuần, giá vàng giao ngay chạm đỉnh lịch sử 4.381,21 USD/ounce vào thứ Hai (20/10), nhưng ngay sau đó lao dốc mạnh. Nguyên nhân đến từ việc nhà đầu tư chốt lời và tín hiệu căng thẳng thương mại Mỹ-Trung hạ nhiệt, làm giảm nhu cầu tìm đến vàng như tài sản trú ẩn an toàn. Đặc biệt, thông tin từ Nhà Trắng xác nhận Tổng thống Donald Trump sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trước thời hạn áp thuế mới vào ngày 1/11, càng khiến áp lực bán vàng gia tăng.

Phillip Streible, chiến lược gia tại Blue Line Futures, cảnh báo: “Nếu giá vàng phá vỡ ngưỡng 4.000 USD, chúng ta có thể chứng kiến một đợt giảm sâu hơn, thậm chí chạm mức hỗ trợ 3.850 USD.” Trong khi đó, khảo sát từ Kitco News cho thấy tâm lý thị trường đang phân hóa: các chuyên gia Phố Wall nghiêng về trung lập hoặc bi quan, nhưng nhiều nhà đầu tư cá nhân vẫn lạc quan, kỳ vọng vàng sớm lấy lại phong độ.

Rich Checkan, Chủ tịch Asset Strategies International, nhìn nhận đợt điều chỉnh này là cơ hội: “Lạm phát thấp hơn dự kiến và khả năng Fed hạ lãi suất sẽ là bệ phóng cho vàng.” Tuy nhiên, không phải ai cũng đồng tình. Colin Cieszynski từ SIA Wealth Management cho rằng thị trường đang trong giai đoạn “nghỉ ngơi” sau khi tăng quá nóng từ 4.000 USD lên 4.400 USD. “Vàng cần thời gian để hạ nhiệt và chờ đợi động lực mới,” ông nói.

Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management, tỏ ra thận trọng hơn, dự đoán giá có thể tiếp tục giảm nhẹ trước khi chạm đáy. Dù vậy, ông vẫn tin xu hướng dài hạn của vàng “vẫn vững như kiềng ba chân”. Trong khi đó, Alex Kuptsikevich từ FxPro đưa ra cảnh báo đáng chú ý, so sánh tình hình hiện tại với năm 2020, khi vàng bước vào đợt điều chỉnh kéo dài 30 tuần sau một chu kỳ tăng mạnh. “Nếu lịch sử lặp lại, mức đỉnh hiện tại có thể trở thành kháng cự trong nhiều năm,” ông nói.

Cập nhật giá vàng tối nay ngày 26/10/2025 mới nhất

Tính đến 20h00 ngày 26/10/2025, giá vàng hôm nay tại Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng của SJC được niêm yết ở mức 147,2 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 149,2 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Giá vàng tại Tập đoàn DOJI được ghi nhận là 147,5 triệu đồng/lượng mua vào và 149,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng tại Mi Hồng hôm nay được niêm yết ở mức 148,2 triệu đồng/lượng mua vào và 149,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng tại PNJ hôm nay công bố giữ nguyên ở mức 147,2 triệu đồng/lượng mua vào và 149,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Tại ACB, niêm yết giá bán ra, giữ nguyên mức 149,2 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, được giữ nguyên ở mức 148,2 triệu đồng/lượng mua vào và 149,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Cuối cùng, Phú Quý ở mức 146,2 triệu đồng/lượng mua vào và 149,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Cùng thời điểm vào lúc 20h00 ngày 26/10/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng của DOJI được niêm yết ở mức 146,5 triệu đồng/lượng (mua) và 149,1 triệu đồng/lượng (bán), hiện không đổi ở cả 2 chiều mua vào và ở chiều bán ra so với ngày trước, với mức chênh lệch mua - bán là 3,4 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu giữ giá vàng nhẫn ở mức 150,0 triệu đồng/lượng (mua) và 153,0 triệu đồng/lượng (bán), đang đi ngang ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với đầu giờ sáng, với chênh lệch 3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Phú Quý cũng niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 146,2 triệu đồng/lượng (mua) và 149,2 triệu đồng/lượng (bán), không có biến động mới ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với ngày hôm qua, với mức chênh lệch mua - bán là 3 triệu đồng/lượng.

Bảng giá vàng hôm nay 26/10/2025 ở trong nước chi tiết

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 147,2 149,2 - - Tập đoàn DOJI 147,5 149,5 - - Mi Hồng 148,2 149,2 - - PNJ 147,2 149,2 - - ACB 149,2 - Bảo Tín Minh Châu 148,2 149,2 - - Phú Quý 146,2 149,2 - -

1. DOJI - Cập nhật: 26/10/2025 20:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra AVPL/SJC HN 147.500

- 149.200

- AVPL/SJC HCM 147.500

- 149.200

- AVPL/SJC ĐN 147.500

- 149.200

- Nguyên liệu 9999 - HN 146.500

- 147.900

- Nguyên liệu 999 - HN 146.300

- 147.700

-

2. PNJ - Cập nhật: 26/10/2025 20:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Khu vực Mua vào Bán ra TPHCM - PNJ 147.200

- 149.200

- Hà Nội - PNJ 147.200

- 149.200

- Đà Nẵng - PNJ 147.200

- 149.200

- Miền Tây - PNJ 147.200

- 149.200

- Tây Nguyên - PNJ 147.200

- 149.200

- Đông Nam Bộ - PNJ 147.200

- 149.200

-

3. AJC - Cập nhật: 26/10/2025 20:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Miếng SJC Hà Nội 14,720

- 14,920

- Miếng SJC Nghệ An 14,720

- 14,920

- Miếng SJC Thái Bình 14,720

- 14,920

- N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,620

- 14,920

N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,620

- 14,920

N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,620

- 14,920

- NL 99.99 14,560

- - Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 14,560

- - Trang sức 99.9 14,550

- 14,910

- Trang sức 99.99 14,560

- 14,920

-

4. SJC - Cập nhật: 26/10/2025 20:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 147.200

- 149.200

- Vàng SJC 5 chỉ 147.200

- 149.220

- Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 147.200

- 149.230

- Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 146.100

- 148.600

- Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 146.100

- 148.700

- Nữ trang 99,99% 144.600

- 147.600

- Nữ trang 99% 141.638

- 146.138

- Nữ trang 68% 93.028

- 100.528

- Nữ trang 41,7% 54.205

- 61.705

-

Dữ liệu kinh tế cần theo dõi trong tuần tới

Với việc Chính phủ Mỹ vẫn đang đóng cửa, tuần tới sẽ có rất ít dữ liệu kinh tế được công bố. Thay vào đó, các ngân hàng trung ương tiếp tục trở thành tâm điểm, trong đó quyết định lãi suất của FED là sự kiện được thị trường quan tâm nhất.

Ngày thứ Ba, thị trường sẽ đón nhận chỉ số Niềm tin người tiêu dùng Mỹ tháng 10.

Diễn biến đáng chú ý tập trung vào ngày thứ Tư với quyết định chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Canada (BoC) và số liệu Nhà đang chờ bán (Pending Home Sales) của Mỹ, trước khi FED đưa ra quyết định lãi suất vào lúc 14h00 (giờ EDT, tức 1h00 sáng hôm sau theo giờ Việt Nam). Cuối buổi tối cùng ngày, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) cũng sẽ cập nhật chính sách tiền tệ.

Sự kiện cuối cùng trong tuần là quyết định chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) vào sáng thứ Năm.