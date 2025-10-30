Tài chính - Thị trường Giá xăng dầu hôm nay 30/10: Dầu thô bật tăng mạnh Giá xăng dầu hôm nay 30/10 tiếp tục tăng trên thị trường thế giới. Trong nước, giá xăng dầu không đổi.

Giá xăng dầu hôm nay bật tăng



Giá xăng dầu hôm nay 30/10 ghi nhận xu hướng tăng trở lại sau nhiều phiên giằng co. Dữ liệu mới công bố của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho thấy tồn kho dầu thô tại Mỹ giảm gần 7 triệu thùng trong tuần qua, cao hơn nhiều so với mức dự báo 211.000 thùng. Cùng với đó, những phát biểu tích cực từ Tổng thống Mỹ Donald Trump về cuộc gặp sắp tới với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã khiến giá dầu thô tăng mạnh.



Lúc 4h30 sáng nay theo giờ Việt Nam, giá dầu Brent giao dịch quanh mức 64,98 USD/thùng, tăng 0,90%, tương đương 0,58 USD. Dầu WTI cũng vọt 2,52%, lên 58,68 USD/thùng.

Giá xăng dầu trong nước vẫn ổn định sau kỳ điều chỉnh



Giá xăng dầu trong nước sáng 30/10 được giữ nguyên theo kỳ điều hành từ 23/10.

Giá xăng E5RON92 hiện ở mức tối đa 19.050 đồng/lít, RON95-III không cao hơn 19.726 đồng/lít. Dầu diesel 0.05S có giá 17.885 đồng/lít, dầu hỏa 18.115 đồng/lít, còn dầu mazut duy trì ở 14.098 đồng/kg.



Liên Bộ Công Thương - Tài chính tiếp tục không trích lập và không chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu trong kỳ này. Theo Bộ Công Thương, biến động giá xăng dầu trong nước đang được điều chỉnh phù hợp với xu hướng thế giới, đảm bảo lợi ích hài hòa giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng, đồng thời duy trì chênh lệch hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học.