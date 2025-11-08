Thủy sản Giải quyết dứt điểm các tồn tại, hạn chế trong công tác chống khai thác IUU UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết dứt điểm các tồn tại, hạn chế trong công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường ven biển xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các nội dung chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, UBND thành phố về công tác chống khai thác IUU và phát triển thủy sản bền vững.

Tuyệt đối không để tàu cá thành phố Đà Nẵng đi khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài; người đứng đầu được phân công phụ trách các cơ quan, đơn vị, địa phương để xảy ra sai phạm ảnh hưởng đến nỗ lực gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” của thành phố, quốc gia sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố.

Các cơ quan, đơn vị được giao thẩm quyền xử phạt, khi phát hiện tàu cá vi phạm tập trung xử lý nghiêm, quyết không để tình trạng vi phạm tái diễn.

Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm thường xuyên rà soát, thống kê toàn bộ tàu cá trên địa bàn thành phố, đảm bảo nắm chắc thực trạng về số lượng tàu cá, tàu cá đã hoặc chưa đăng ký; tàu cá đã hoặc chưa hết hạn hoặc hết hạn đăng kiểm, cấp giấy phép khai thác thủy sản; tàu cá chưa lắp thiết bị giám sát hành trình, tàu cá hoạt động trên địa bàn ngoài thành phố; tàu cá đã chuyển nhượng, mua bán, xóa đăng ký...

Bên cạnh đó, thực hiện nghiêm túc công tác quản lý tàu cá theo quy định, cập nhật đầy đủ vào cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia; lập danh sách tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, giao địa phương quản lý, hoàn thành trước ngày 30/8/2025.

UBND thành phố giao UBND các xã, phường tập trung kiểm tra toàn bộ việc đánh dấu, kẻ số đăng ký tàu cá, hoàn thành chậm nhất trước ngày 30/8/2025; thực hiện dứt điểm việc cấp giấy phép khai thác thủy sản đối với các tàu cá không đủ điều kiện hoạt động thuộc địa phương quản lý.

Chủ tịch UBND cấp xã, phường phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố nếu để phát sinh tàu cá “3 không” trên địa bàn quản lý...