Quyết liệt chống khai thác IUU và phòng, chống dịch tả lợn châu Phi

Đây là nhấn mạnh của Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến tại buổi làm việc giữa Đoàn công tác Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Môi trường với Thành ủy Đà Nẵng và các Tỉnh ủy: Quảng Trị, Quảng Ngãi, Gia Lai và Thành ủy Huế về công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (khai thác IUU) và phòng, chống dịch tả lợn châu Phi diễn ra ngày 7/8.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng tiếp và làm việc với đoàn.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến đánh giá cao sự vào cuộc tích cực, bám sát thực tiễn và quyết tâm cao của 5 tỉnh, thành phố (Đà Nẵng, Huế, Quảng Trị, Quảng Ngãi và Gia Lai), mang lại nhiều chuyển biến trong công tác chống khai thác IUU, gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC) và phòng, chống dịch tả lợn châu Phi.

Đồng thời nhấn mạnh: Để gỡ được “thẻ vàng” của EC thì các địa phương cần triển khai quyết liệt hơn, nhất là quản lý chặt chẽ tàu cá; hạn chế tình trạng tàu cá mất kết nối tín hiệu giám sát hành trình trên biển; tránh để tàu cá vi phạm đánh bắt ở vùng biển nước ngoài, không viết nhật ký khai thác, không truy xuất được nguồn gốc hải sản. Tập trung xử lý nghiêm các vi phạm; đẩy mạnh công tác tuyên truyền chống khai thác IUU.

Đối với công tác phòng, chống dịch tả lợn châu Phi, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến lưu ý các tỉnh, thành phố tăng cường các biện pháp chăn nuôi và vệ sinh thú y, an toàn sinh học kết hợp giải pháp vaccine để phòng dịch lây lan đến, nâng cao sức đề kháng cho vật nuôi.

Tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh cũng đánh giá cao những kinh nghiệm, cách làm do các tỉnh, thành phố bạn chia sẻ tại buổi làm việc cũng như những hướng dẫn của đại diện các bộ, ngành trong công tác chống khai thác IUU và phòng, chống dịch tả lợn châu Phi.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: HOÀNG HIỆP



Đồng thời cho biết, thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt đối với 2 công tác này; phát huy những kết quả đạt được và khắc phục các hạn chế đã được chỉ ra. Bên cạnh đó, thành phố huy động cơ chế, nguồn lực, nhân lực để tiếp tục thực hiện một cách chủ động từ cấp phường, xã.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh giao Đảng ủy UBND thành phố nhanh chóng ban hành văn bản chỉ đạo chống khai thác IUU và phòng, chống dịch tả lợn châu Phi dựa trên tinh thần, nội dung của buổi làm việc này và phải cụ thể, rõ đơn vị thực hiện, rõ thời gian, rõ biện pháp và rõ kết quả.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng thông tin, từ năm 2024 đến nay, Đà Nẵng không có tàu cá vi phạm khai thác ở vùng biển nước ngoài bị bắt và bị xử lý.

Thành phố đã xử phạt vi phạm hành chính tổng cộng 191 vụ vi phạm với tổng số tiền hơn 9,8 tỷ đồng; 100% tàu cá vi phạm đều đã nộp phạt. Riêng từ đầu năm 2025 đến nay, thành phố đã xử phạt hành chính 66 vụ với tổng số tiền 6,9 tỷ đồng, trong đó chủ yếu vi phạm liên quan mất kết nối giám sát hành trình (VMS) với 42/66 vụ, tổng số tiền phạt hơn 6,3 tỷ đồng.

Thời gian đến, UBND thành phố tham mưu và trình HĐND thành phố ban hành nghị quyết quy định chính sách về hỗ trợ phát triển thủy sản trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026 - 2030, trong đó có các chính sách hỗ trợ về thiết bị giám sát hành trình và chuyển đổi nghề.

Thành phố cũng đề nghị Chính phủ sớm ban hành các chính sách mới về hỗ trợ phát triển thủy sản thay thế Nghị định số 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản để góp phần tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác phát triển thủy sản bền vững và chống khai thác IUU.

Các bộ, ngành xem xét chuẩn hóa và tích hợp các trang thiết bị thông tin liên lạc trên tàu cá về chung một hệ thống để thuận lợi cho hoạt động và công tác quản lý tàu cá; phát triển hệ thống cảnh báo tự động đến chủ tàu, thuyền trưởng khi thiết bị VMS mất tín hiệu cũng như khi yêu cầu xác nhận và khắc phục trong thời gian quy định...

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Trần Nam Hưng báo cáo công tác chống khai thác IUU và phòng, chống dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn thành phố. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Đối với dịch tả lợn châu Phi tái phát trên địa bàn thành phố Đà Nẵng từ ngày 1/7. Tính đến ngày 6/8, dịch đã xuất hiện tại 55 phường, xã với tốc độ lây lan rất nhanh. Biện pháp chủ yếu mà thành phố triển khai hiện nay là hễ phát hiện ổ dịch là tiêu hủy heo mắc bệnh.

Thành phố kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường tham mưu sửa đổi, bổ sung Quyết định số 16/QĐ-TTg ngày 29/4/2016 của Thủ tướng về thành lập và tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật các cấp phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp hiện nay.

Đồng thời, hỗ trợ thành phố 10 tấn hóa chất từ nguồn dự trữ quốc gia để tiếp tục tiêu độc, khử trùng và xử lý môi trường. Cùng với đó, có giải pháp liên quan đến tiêm vaccine để phòng dịch bệnh tả lợn châu Phi.