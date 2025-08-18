Thể thao Giải vô địch nữ Đông Nam Á 2025: Việt Nam tranh hạng ba với Thái Lan Lỡ cơ hội vào chung kết khi thua 1-2 trước Úc, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tranh hạng ba Giải vô địch nữ Đông Nam Á 2025 với Thái Lan trên sân Lạch Tray.

Đội tuyển nữ Việt Nam (bên trái) sẽ tranh Huy chương Đồng với Thái Lan sau trận thua Úc ở bán kết. Ảnh: VFF

Tinh thần đáng ngợi khen



Thua Úc và lỡ cơ hội vào chung kết cạnh tranh chức vô địch để lại nhiều tiếc nuối. Tuy nhiên, theo dõi đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu với Úc tối 16/8 trên sân Lạch Tray, người hâm mộ thấy được tinh thần thi đấu rất máu lửa, quả cảm của các cô gái Việt Nam. Đây là một giải khu vực, lại không nằm trong lịch tập trung của FIFA nên đội tuyển nữ Úc mang sang đội hình U23.

Dù vậy, về thể hình và thể lực, các cô gái xứ sở chuột túi cho thấy sự vượt trội hơn đội tuyển nữ Việt Nam và các đối thủ trong khu vực. Ưu thế này được các học trò HLV Joseph Palatsides tận dụng tối đa, gây ra không ít khó khăn cho đội tuyển nữ Việt Nam. Úc dẫn trước 2 bàn trong hiệp 1. Cuối hiệp 2 đội tuyển nữ Việt Nam có bàn rút ngắn tỷ số nhờ công của Bích Thùy. Những phút cuối trận thật sự “nghẹt thở” khi đội tuyển nữ Việt Nam dồn hết sức tấn công.

Thật khó để đòi hỏi nhiều hơn ở các cô gái Việt Nam trước đối thủ mạnh như Úc. Giải vô địch nữ Đông Nam Á 2025 là bước chạy đà dài hơi cho Asian Cup 2026 (tháng 3 tại Úc). Ở đó, đội tuyển nữ Việt Nam quyết tâm một lần nữa giành vé dự World Cup 2027. Do đó, màn chạm trán các cô gái đến từ xứ sở chuột túi vừa qua chắc chắn mang đến những trải nghiệm bổ ích.

Lâu lắm rồi, đội tuyển nữ Việt Nam mới gặp “cạ cứng” thế này để cọ xát, rèn giũa, nâng cao sức mạnh, sức bền, ý chí và chuyên môn. Nói thế là bởi, thời gian qua đội tuyển nữ Việt Nam cũng tham dự nhiều giải quốc tế. Gần đây nhất là vòng loại Asian Cup 2026 nhưng với những đối thủ cùng bảng quá yếu, không những không học hỏi được gì mà thui chột, đi xuống về chuyên môn. Từ nay đến Asian Cup 2026, đội tuyển nữ Việt Nam rất cần chạm trán với những đối thủ như đội tuyển Úc.

Tập trung cho trận tranh hạng Ba



Hành trình của đội tuyển nữ Việt Nam tại Giải vô địch nữ Đông Nam Á 2025 chưa khép lại khi còn trận tranh hạng ba với đội tuyển nữ Thái Lan vào 16 giờ 30 ngày 19/8 trên sân Lạch Tray. Ở bán kết, Thái Lan vươn lên dẫn trước nhưng cuối cùng để Myanmar ngược dòng đánh bại 2-1. Đây là lần đầu tiên Thái Lan thua ở bán kết Giải vô địch nữ Đông Nam Á kể từ năm 2015. Trước đó, đội bóng xứ chùa vàng 5 lần thắng trước khi có 3 lần đăng quang.

Với Myanmar, họ vào chung kết sau 10 năm. Riêng tiền đạo Win Theingi Tun của đội bóng này đang thể hiện phẩm chất ngôi sao khi ghi 7 trong 8 bàn cho đội từ đầu giải, đồng thời dẫn đầu danh sách ghi bàn. Cô còn cách kỷ lục 3 bàn thuộc về Mary Fowler của Úc, lập năm 2018.

Việt Nam và Thái Lan sẽ tái đấu sau trận đấu cuối vòng bảng nơi đội chủ nhà giành chiến thắng 1-0. Trận đấu đó, đội tuyển nữ Việt Nam kiểm soát thế trận tốt, tạo ra nhiều cơ hội và có bàn thắng nhờ công của Trần Thị Thu Thảo. Nếu tiếp tục thể hiện được sự áp đảo này, Việt Nam hoàn toàn có thể nghĩ đến việc khép lại giải đấu bằng tấm Huy chương Đồng.

HLV Mai Đức Chung cho biết: “Đội đã thi đấu chưa tốt ở trận bán kết, nên sẽ quyết tâm hơn nữa ở trận tranh Huy chương Đồng. Thái Lan là đối thủ chúng tôi đã hiểu rõ, do đó toàn đội sẽ thi đấu tập trung và nỗ lực giành chiến thắng để đáp lại sự ủng hộ của các cổ động viên”.

Thực tế, sau hai trận thua liên tiếp trước đội tuyển nữ Việt Nam và Myanmar, đội tuyển nữ Thái Lan cũng rất quyết tâm ở trận tranh Huy chương Đồng. Do đó, cuộc đối đầu này hứa hẹn hấp dẫn không kém trận chung kết.

Bài toán đặt ra cho HLV Mai Đức Chung lúc này là giúp các học trò cởi bỏ tâm lý sau trận thua Úc. Bên cạnh đó, đội tuyển Việt Nam cần cải thiện khả năng tấn công, đặc biệt là việc tận dụng tốt các cơ hội để ghi bàn.