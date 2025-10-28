Xã hội Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó mưa lũ ĐNO - Sáng 28/10, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng đến các địa bàn trọng điểm bị ngập lụt, sạt lở để kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó và khắc phục hậu quả.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an thành phố (bìa trái) trao đổi với các lực lượng chức năng về ứng phó mưa lũ, đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Ảnh: HÒA KHÁNH

Tại địa bàn xã Hòa Vang và xã Đại Lộc - nơi nhiều tuyến đường bị chia cắt, sạt lở, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp yêu cầu Công an các xã, lực lượng Cảnh sát giao thông và các phòng nghiệp vụ phối hợp với chính quyền huy động tối đa phương tiện, máy móc, nhân lực để nhanh chóng khơi thông dòng chảy, mở đường tạm, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện qua lại.

Giám đốc Công an thành phố động viên cán bộ, chiến sĩ đang ứng trực làm nhiệm vụ tuyệt đối không được chủ quan; tăng cường hỗ trợ nước uống, lương thực cho các tài xế, người dân bị kẹt lại, trong đó chú trọng những hộ dân vùng trũng thấp, vùng có nguy cơ sạt lở cao.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an thành phố và lãnh đạo các phòng nghiệp vụ đi kiểm tra công tác ứng phó mưa lũ sáng 28/10. Ảnh: HÒA KHÁNH

Kiểm tra tại phường Điện Bàn Bắc, khu vực nước lũ dâng cao tràn qua quốc lộ 1, khiến giao thông bị chia cắt, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông tích cực điều tiết, phân luồng phương tiện, cắm biển cảnh báo và kiên quyết không để người dân qua lại khu vực nguy hiểm.

Giám đốc Công an thành phố yêu cầu Công an phường phối hợp với các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương giúp dân kê cao tài sản, di dời người già, trẻ nhỏ đến nơi an toàn; chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng cứu khi mực nước tiếp tục dâng.

Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp trên địa bàn thành phố, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương toàn thành phố tiếp tục bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình, chủ động triển khai phương án phòng, chống mưa lũ; bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai.