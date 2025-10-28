Quốc phòng - An ninh Cảnh sát giao thông Đà Nẵng giúp hai mẹ con vượt lũ đến bệnh viện ĐNO - Tối 27/10, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Đà Nẵng) cho biết, tổ công tác của Trạm Cảnh sát giao thông Thăng Bình kịp thời phát hiện và hỗ trợ hai mẹ con gặp nguy hiểm giữa dòng nước lũ.

Hai mẹ con được hỗ trợ đưa lên xe chuyên dụng để đến bệnh viện. Ảnh: Phòng Cảnh sát giao thông Đà Nẵng

Trước đó, vào khoảng 20 giờ 15 phút cùng ngày, khi đang làm nhiệm vụ điều tiết, bảo đảm an toàn giao thông tại các điểm ngập lụt Km978+300 và Km984+400 trên quốc lộ 1, đoạn qua xã Thăng Điền, tổ công tác phát hiện một phụ nữ bồng con nhỏ bị sốt cao, đang tìm cách vượt qua vùng ngập để đến bệnh viện.

Tuy nhiên, nước lũ dâng nhanh, chảy xiết khiến cả hai gặp nguy hiểm và không thể di chuyển.

Ngay lập tức, tổ công tác huy động phương tiện chuyên dụng, nhanh chóng tiếp cận, đưa hai mẹ con vượt qua vùng ngập an toàn và đến bệnh viện kịp thời để cấp cứu cho cháu bé.

Cảnh sát giao thông trắng đêm dựng rào chắn, hướng dẫn người dân di chuyển an toàn. Ảnh: Phòng Cảnh sát giao thông Đà Nẵng

Cùng thời điểm, Phòng Cảnh sát giao thông chỉ đạo các lực lượng lập rào chắn, hướng dẫn người dân và phương tiện di chuyển qua những tuyến đường không ngập nước, bảo đảm an toàn trong đêm mưa lớn.

Cán bộ, chiến sĩ quân đội kịp thời đưa người dân đi cấp cứu. Ảnh: HÒA KHÁNH

* Sáng 28/10, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 5 - Điện Bàn kịp thời đưa 3 bệnh nhân bị thương nặng tại xã Đại Cường ra khỏi khu vực ngập lụt đến Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam điều trị.

Ba bệnh nhân gồm: Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Năm (90 tuổi) bị gãy chân; anh Lê Văn Bảo (35 tuổi) đau ruột thừa cấp; anh Nguyễn Đắc Thắng, cán bộ Công an xã Vu Gia bị gãy chân khi làm nhiệm vụ.

* Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II (Danang MRCC) cho biết, tối 27/10, tàu chuyên dụng SAR 631 kịp thời tiếp cận và cấp cứu ngư dân bị đau ruột thừa cấp khi đang hành trình đánh bắt hải sản trên vùng biển cách bờ biển Quy Nhơn trên 200 hải lý.

Vị trí tàu cá QNg 90459 TS có ngư dân bị nạn cách bờ khoảng 200 hải lý. Ảnh: Danang MRCC

Ngày 27/10, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam nhận được thông tin báo nạn tàu cá QNg 90459 TS có ngư dân bị đau nặng, sốt cao, khó thở, đau quặn liên tục vùng bụng… đề nghị được cứu nạn khẩn cấp.

Lúc này, vị trí tàu cá cách bờ biển hơn 200 hải lý, thời tiết tại khu vực có gió Đông Bắc cấp 5-6, biển động. Trước tình hình nghiêm trọng của ngư dân, Trung tâm kết nối liên lạc từ tàu cá đến Trung tâm Cấp cứu thành phố Đà Nẵng.

Qua chẩn đoán ban đầu của bác sĩ, bệnh nhân có khả năng cao bị đau ruột thừa cấp, cần sớm được đưa về bờ để có biện pháp cứu chữa khẩn cấp.

Trung tâm hướng dẫn tàu di chuyển khẩn trương hướng về bờ biển Quy Nhơn; đồng thời xin ý kiến Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, được chỉ đạo điều động tàu tìm kiếm cứu nạn chuyên dụng SAR 631 xuất phát từ Quy Nhơn, cùng đi theo tàu có quân y của Hải đoàn Biên phòng 48.

Khoảng 19 giờ 48 phút tối 27/10, tàu SAR 631 tiếp cận tàu cá, chuyển ngư dân bị nạn sang tàu để tiến hành cấp cứu tại phòng y tế chuyên dụng của tàu.

Sau khi bệnh nhân được cấp cứu, tàu SAR 631 hành trình trở về bờ trong đêm, chuyển ngư dân bị nạn lên bệnh viện tiếp tục cấp cứu, điều trị tại Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai). Hiện sức khỏe ngư dân tạm thời ổn định, tính mạng được đảm bảo.