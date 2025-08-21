Chính trị Giám sát Chỉ thị 34-CT/TU: Tăng cường kỷ luật, hiệu quả công vụ tại Đà Nẵng Ngay sau khi Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Chỉ thị số 34-CT/TU ngày 27/10/2023 về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương và khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trong thực hiện nhiệm vụ, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã nhanh chóng triển khai quyết liệt nhiệm vụ.

Tháng 10/2024, Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND thành phố làm việc với UBND quận Ngũ Hành Sơn về kết quả thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TU trong triển khai thực hiện bộ thủ tục hành chính và triển khai các dự án đầu tư công thuộc thẩm quyền của UBND quận.

Nâng cao nhận thức cán bộ, đảng viên

Thời gian qua, các cơ quan chủ động tổ chức Hội nghị quán triệt, nghiên cứu, học tập Chỉ thị số 34-CT/TU, kết hợp triển khai chuyên đề về phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Toàn thể cán bộ lãnh đạo, quản lý tích cực tham gia các hội nghị trực tuyến, học tập các văn bản mới của Trung ương, đồng thời triển khai Chuyên đề thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW năm 2024 do Thành ủy tổ chức.

Qua đó, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên được nâng cao, tạo không khí sinh hoạt chính trị sâu rộng, góp phần củng cố nền tảng đạo đức công vụ và tinh thần phục vụ nhân dân.

Trong năm 2024, Đảng bộ Cơ quan Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố đã tổ chức 7 cuộc kiểm tra, 8 cuộc giám sát, tập trung vào việc thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TU.

Thường trực HĐND thành phố xây dựng chương trình công tác gắn với giám sát tại các cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát. Từ đầu năm 2024 đến nay, Thường trực HĐND và các Ban HĐND đã tổ chức 3 đợt giám sát chuyên đề quan trọng.

Chuyên đề thứ nhất là giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TU trong giải quyết thủ tục hành chính về đất đai tại UBND các quận, huyện và Văn phòng Đăng ký đất đai. Qua làm việc trực tiếp và xem xét báo cáo, Ban Pháp chế HĐND thành phố đã ban hành Báo cáo số 177/BC-PC ngày 19/7/2024.

Chuyên đề thứ hai là giám sát việc triển khai các dự án đầu tư công thuộc thẩm quyền UBND các quận, với Báo cáo số 19/BC-ĐGS ngày 14/11/2024.

Chuyên đề thứ ba tập trung vào Bộ thủ tục hành chính tại các phường, xã với Báo cáo số 150/BC-ĐGS ngày 13/6/2025.

Những kết quả tích cực

Qua giám sát, Thường trực HĐND và các Ban HĐND nhận thấy toàn hệ thống chính trị đã tích cực triển khai Chỉ thị số 34-CT/TU, bước đầu tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Tháng 4/2024, Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND thành phố làm việc với UBND quận Thanh Khê về tình hình thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TU. Ảnh: CTV

Việc thực hiện cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương đã khơi dậy tinh thần trách nhiệm, khát vọng cống hiến của mỗi cán bộ, đảng viên.

Người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan đã quán triệt, truyền cảm hứng về niềm tin, tinh thần trách nhiệm và dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Một số cơ quan, đơn vị đã điều chỉnh quy chế làm việc, cụ thể hóa nhiệm vụ của từng cán bộ, lãnh đạo và điều chỉnh vị trí việc làm, giúp hoàn thiện từng khâu công việc.

Các địa phương đã chủ động xử lý vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công, nâng cao hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công.

Các dự án xây dựng trên địa bàn các quận trước sắp xếp đã hoàn thành, phục vụ kịp thời nhu cầu sử dụng, giải quyết bức xúc của Nhân dân về nhà sinh hoạt cộng đồng, trung tâm văn hóa, hoạt động thể dục thể thao và cải thiện cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp.

Trong lĩnh vực đất đai, việc giải quyết thủ tục hành chính tại UBND các quận, huyện và Văn phòng Đăng ký đất đai đã có chuyển biến tích cực, bám sát các văn bản pháp luật, nâng cao trách nhiệm và hành động của cán bộ, công chức, viên chức.

Tại các phường, nhận thức của cán bộ công chức về kỷ luật, kỷ cương được nâng lên rõ rệt, đặc biệt là tại bộ phận một cửa.

Nhiều địa phương triển khai mô hình, giải pháp sáng tạo để hỗ trợ người già yếu, bệnh tật, khó khăn trong đi lại, giúp giải quyết thủ tục hành chính nhanh chóng, thuận tiện.

Nhiều hạn chế cần khắc phục

Mặc dù đạt nhiều kết quả tích cực, công tác triển khai Chỉ thị số 34-CT/TU vẫn còn tồn tại, hạn chế.

Nhiều nội dung cam kết tại cơ quan, đơn vị còn chung chung, trùng lắp; một số cán bộ, công chức chưa bám sát nhiệm vụ chuyên môn trong việc khắc phục hạn chế, biểu hiện né tránh, đùn đẩy vẫn còn tồn tại.

Việc nhận diện 10 biểu hiện tiêu cực theo Chỉ thị số 34-CT/TU chưa cụ thể để phát hiện và chấn chỉnh kịp thời.

Trong lĩnh vực đất đai, công tác phối hợp giữa các cơ quan liên quan còn hạn chế, hồ sơ chậm được xử lý do quan điểm pháp lý chưa thống nhất, dẫn đến việc xin lỗi người dân đôi lúc mang tính đối phó. Quy định về điều kiện tách thửa đất chưa đồng bộ, gây khó khăn trong giải quyết hồ sơ.

Trong các dự án đầu tư công, vướng mắc về cơ chế, chính sách, nguồn nhân lực còn hạn chế, năng lực của một số cán bộ và đơn vị tư vấn chưa cao, công tác tổ chức lấy ý kiến nhân dân và thẩm duyệt hồ sơ còn chậm, ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

Tại các phường, xã, công tác chuyển đổi số còn hạn chế, hồ sơ chứng thực điện tử tỷ lệ thấp, cập nhật quyết định thủ tục hành chính chưa đầy đủ, chưa đồng bộ, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện cam kết của cán bộ công chức chưa thường xuyên.

Trên cơ sở kết quả giám sát, Đoàn giám sát đã đề xuất nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả Chỉ thị số 34-CT/TU.

Cụ thể, tiếp tục đổi mới hình thức thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát nhiệm vụ công vụ; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu phát triển thành phố; chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức công vụ; thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư, đảm bảo đúng thời gian, đúng thẩm quyền, không né tránh hay đùn đẩy.

Trong thời gian tới, Đảng ủy HĐND thành phố tiếp tục chỉ đạo Thường trực HĐND và các Ban HĐND phát huy chức năng giám sát, hậu giám sát, thường xuyên đôn đốc, cập nhật kết quả thực hiện các kiến nghị mà Đoàn giám sát đã chỉ ra, nhằm đảm bảo Chỉ thị số 34-CT/TU được triển khai nghiêm túc, hiệu quả, góp phần nâng cao kỷ luật, kỷ cương, tinh thần trách nhiệm và hiệu quả công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trên địa bàn thành phố.