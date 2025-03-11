Thứ Hai, 3/11/2025
090.505.5367/090.515.8286
Xã hội

Giới thiệu gần 300 vị trí việc làm và thực tập cho sinh viên

NGỌC HÀ 03/11/2025 08:53

Trường Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng) vừa khai mạc ngày hội việc làm Bách khoa - DUT Job Fair đợt 2 năm 2025 với chủ đề “Dẫn dắt đổi mới - Kiến tạo tương lai”, thu hút đông đảo sinh viên tham gia.

Đợt này, có 13 doanh nghiệp uy tín trong và ngoài nước, là những đối tác chiến lược của Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng trong các chương trình hợp tác đào tạo, nghiên cứu và tuyển dụng tham gia như: Công ty TNHH Yajima (Nhật Bản), Công ty TNHH Công nghệ Marvell Việt Nam, Công ty TNHH Karcher Việt Nam Technology, Công ty CP HUB Đà Nẵng - Nhật Bản…

Gần 300 vị trí việc làm và thực tập được các doanh nghiệp tuyển dụng thuộc các lĩnh vực cơ khí, công nghệ thông tin - điện tử viễn thông, điện - tự động hóa, quản trị sản xuất, nhiệt - điện lạnh, năng lượng gió, xây dựng, hóa…

Bên cạnh hoạt động tuyển dụng, các doanh nghiệp chia sẻ góc nhìn thực tiễn về xu hướng nghề nghiệp, công nghệ mới và văn hóa doanh nghiệp, giúp sinh viên hiểu rõ hơn về hành trình phát triển nghề nghiệp tương lai.

Bài liên quan
Đọc tiếp
Cuộc thi “Khởi nghiệp công nghệ trong sinh viên”: Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt Hàn đoạt giải nhất

Cuộc thi “Khởi nghiệp công nghệ trong sinh viên”: Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt Hàn đoạt giải nhất

Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn vinh danh và chào đón 1.500 tân sinh viên năm 2025

Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn vinh danh và chào đón 1.500 tân sinh viên năm 2025

Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn: Gần 500 sinh viên nhận bằng tốt nghiệp năm 2025

Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn: Gần 500 sinh viên nhận bằng tốt nghiệp năm 2025

Tập huấn quản lý đầu tư, ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước

Tập huấn quản lý đầu tư, ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước

Hội thảo ‘AI và lộ trình nghề nghiệp cho IT Fresher’: Giải mã sự nghiệp cho sinh viên ngành công nghệ thông tin

Hội thảo ‘AI và lộ trình nghề nghiệp cho IT Fresher’: Giải mã sự nghiệp cho sinh viên ngành công nghệ thông tin

Phụ nữ phường An Hải phấn đấu sử dụng thành thạo công nghệ thông tin

Phụ nữ phường An Hải phấn đấu sử dụng thành thạo công nghệ thông tin

(0) Bình luận
x
Đọc tiếp
Cuộc thi “Khởi nghiệp công nghệ trong sinh viên”: Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt Hàn đoạt giải nhất

Cuộc thi “Khởi nghiệp công nghệ trong sinh viên”: Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt Hàn đoạt giải nhất

Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn vinh danh và chào đón 1.500 tân sinh viên năm 2025

Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn vinh danh và chào đón 1.500 tân sinh viên năm 2025

Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn: Gần 500 sinh viên nhận bằng tốt nghiệp năm 2025

Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn: Gần 500 sinh viên nhận bằng tốt nghiệp năm 2025

Tập huấn quản lý đầu tư, ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước

Tập huấn quản lý đầu tư, ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước

Hội thảo ‘AI và lộ trình nghề nghiệp cho IT Fresher’: Giải mã sự nghiệp cho sinh viên ngành công nghệ thông tin

Hội thảo ‘AI và lộ trình nghề nghiệp cho IT Fresher’: Giải mã sự nghiệp cho sinh viên ngành công nghệ thông tin

Phụ nữ phường An Hải phấn đấu sử dụng thành thạo công nghệ thông tin

Phụ nữ phường An Hải phấn đấu sử dụng thành thạo công nghệ thông tin

Xem thêm Giáo dục - Việc làm
Nổi bật
Mới nhất
    Xem thêm
    Đọc nhiều
      Giáo dục - Việc làm
      Giới thiệu gần 300 vị trí việc làm và thực tập cho sinh viên

      Cơ quan chủ quản: Thành ủy Đà Nẵng.
      Tổng Biên tập: ĐOÀN XUÂN HIẾU
      Địa chỉ: 525 Trần Hưng Đạo, phường An Hải, TP. Đà Nẵng;
      Cơ sở 2, số 58 Hùng Vương, phường Bàn Thạch, TP. Đà Nẵng.
      Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng.

      Giấy phép Xuất bản số: 77/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28/3/2024.

      Email tòa soạn:
      [email protected]

      Website: http://baodanang.vn

      Báo giá quảng cáo

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO