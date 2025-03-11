Xã hội Giới thiệu gần 300 vị trí việc làm và thực tập cho sinh viên Trường Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng) vừa khai mạc ngày hội việc làm Bách khoa - DUT Job Fair đợt 2 năm 2025 với chủ đề “Dẫn dắt đổi mới - Kiến tạo tương lai”, thu hút đông đảo sinh viên tham gia.

Đợt này, có 13 doanh nghiệp uy tín trong và ngoài nước, là những đối tác chiến lược của Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng trong các chương trình hợp tác đào tạo, nghiên cứu và tuyển dụng tham gia như: Công ty TNHH Yajima (Nhật Bản), Công ty TNHH Công nghệ Marvell Việt Nam, Công ty TNHH Karcher Việt Nam Technology, Công ty CP HUB Đà Nẵng - Nhật Bản…

Gần 300 vị trí việc làm và thực tập được các doanh nghiệp tuyển dụng thuộc các lĩnh vực cơ khí, công nghệ thông tin - điện tử viễn thông, điện - tự động hóa, quản trị sản xuất, nhiệt - điện lạnh, năng lượng gió, xây dựng, hóa…

Bên cạnh hoạt động tuyển dụng, các doanh nghiệp chia sẻ góc nhìn thực tiễn về xu hướng nghề nghiệp, công nghệ mới và văn hóa doanh nghiệp, giúp sinh viên hiểu rõ hơn về hành trình phát triển nghề nghiệp tương lai.