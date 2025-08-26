Nông nghiệp - Nông thôn Giữ thương hiệu chè Quyết Thắng Sau thời gian cổ phần hóa vào năm 2017, Công ty Cổ phần Nông lâm nghiệp Quyết Thắng Quảng Nam (thôn Ban Mai, xã Sông Vàng, thành phố Đà Nẵng) xác lập bước ngoặt phát triển bằng chiến lược đầu tư mới, từng bước giữ thương hiệu chè đặc trưng xứ Quảng.

Công nhân người Cơ Tu thu hoạch chè trên nông trường Quyết Thắng. Ảnh: ĐĂNG NGUYÊN

Đổi mới sản xuất

Từng được biết đến với vai trò tiên phong trong lĩnh vực trồng, chăm sóc và chế biến chè, vài năm trở lại đây, Công ty Cổ phần Nông lâm nghiệp Quyết Thắng Quảng Nam tiếp tục phát huy thế mạnh, khắc phục khó khăn đặc thù trong hoạt động sản xuất.

Bên cạnh chủ động điều chỉnh kế hoạch sản xuất, kể từ sau cổ phần hóa đến nay, công ty chú trọng cải tạo đất, chăm sóc vườn cây và thay đổi kỹ thuật ở nhiều công đoạn.

Ông Nguyễn Đại Trường, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Nông lâm nghiệp Quyết Thắng Quảng Nam cho biết, bên cạnh bố trí hợp lý các khâu sản xuất nhằm tạo sự ổn định và phát triển, thời gian gần đây, đơn vị mạnh dạn đầu tư nâng cấp nhà xưởng, đưa vào sử dụng các thiết bị hiện đại như: máy sấy chè liên hợp, hệ thống ống quay, cối vò… giúp giảm sức lao động, tạo ra sản phẩm có mẫu mã đẹp, chất lượng đồng đều.

Trên cơ sở ứng dụng công nghệ vào sản xuất, nhiều hệ thống chăm sóc, thu hái chè theo phương pháp hiện đại được đầu tư. Tiêu biểu như máy hái chè búp tươi, máy bay không người lái (Drone) phục vụ phun thuốc bảo vệ thực vật trên diện rộng, góp phần nâng cao năng suất, bảo đảm an toàn và thân thiện với môi trường.

Ngoài ra, công ty triển khai các vùng chè theo tiêu chuẩn VietGAP, kết hợp quy trình HACCP trong chế biến, đáp ứng yêu cầu khắt khe về vệ sinh an toàn thực phẩm.

“Nhờ chiến lược đầu tư hợp lý, đến nay công ty đang quản lý và giao khoán gần 300ha đất sản xuất, trong đó có khoảng 200ha trồng chè, còn lại là diện tích cao su. Đến nay, hơn 100ha chè cho năng suất ổn định, được chăm sóc, thu hoạch theo quy trình khoa học. Nhiều diện tích sau cải tạo đã nâng năng suất 7-8 tấn/ ha (trước năm 2017) lên 12-15 tấn/ha, khẳng định hiệu quả của việc đổi mới phương thức sản xuất”, ông Trường cho hay.

Mục tiêu phát triển bền vững

Gần 10 năm sau thời điểm cổ phần hóa, Công ty Cổ phần Nông lâm nghiệp Quyết Thắng Quảng Nam vẫn miệt mài tìm hướng đi mới bằng chiến lược đầu tư phù hợp và mở rộng thị trường. Điều đó, giúp công ty trở thành điểm sáng trong ngành sản xuất, chế biến chè khu vực miền Trung - Tây Nguyên, tạo động lực phát triển kinh tế gắn với giữ vững thương hiệu sản phẩm chè nổi tiếng ở miền núi xứ Quảng.

Đặt mục tiêu phát triển bền vững, Công ty Cổ phần Nông lâm nghiệp Quyết Thắng Quảng Nam cải tiến bao bì, mẫu mã sản phẩm nhằm gia tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Ảnh: ĐĂNG NGUYÊN

Theo ông Nguyễn Đại Trường, cụ thể hóa phương châm “Phát triển bền vững - Nâng cao giá trị sản phẩm - Vì sức khỏe cộng đồng”, thời gian qua, công ty tập trung đổi mới công nghệ, mở rộng vùng nguyên liệu, đa dạng hóa sản phẩm, hướng đến mục tiêu xây dựng thương hiệu chè Quyết Thắng vững mạnh trên thị trường trong nước và quốc tế.

Các sản phẩm trà mang thương hiệu Quyết Thắng ngày càng khẳng định uy tín trên thị trường, với nhiều sản phẩm được chứng nhận HACCP, OCOP 3 sao và đạt các Giải thưởng chất lượng Quốc gia, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, Giải thưởng vì sức khỏe cộng đồng...

“Hiện công ty đang hướng đến mục tiêu nâng cấp sản phẩm “Trà xanh Quyết Thắng” lên OCOP 4 sao. Đồng thời cải tiến bao bì, mẫu mã sản phẩm trà xanh, trà ô long để gia tăng sức cạnh tranh trên thị trường”, ông Trường nói.

Song hành với mục tiêu phát triển, thời gian tới công ty định hướng mở rộng quy mô vùng trồng nguyên liệu tại chỗ, khuyến khích người dân tham gia trồng mới giúp đẩy mạnh phát triển sản xuất theo hướng liên kết chuỗi giá trị.

Từ sự kết hợp này, công ty kỳ vọng sẽ tiếp tục thúc đẩy mở rộng thị trường tiềm năng, góp phần nâng cao thu nhập, giữ vững thương hiệu chè Quyết Thắng.