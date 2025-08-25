Khởi nghiệp - OCOP Nâng tầm sản phẩm OCOP ở xã miền núi Xã Lãnh Ngọc được thành lập từ ba xã miền núi Tiên Hiệp, Tiên Ngọc và Tiên Lãnh của huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam (cũ), nơi đây có nhiều sản phẩm nông nghiệp đặc trưng có thể xây dựng sản phẩm OCOP. Địa phương đang chú trọng phát huy thế mạnh, sức sáng tạo của người dân để nâng tầm sản phẩm OCOP.

HTX Sản xuất thương mại dịch vụ QNa Farm xã Lãnh Ngọc có 3 sản phẩm đạt OCOP 4 sao cấp tỉnh và một sản phẩm đạt 3 sao cấp huyện (cũ). Ảnh: P.V

Từ một cán bộ bán chuyên trách xã Tiên Ngọc (cũ), chị Phạm Thị Mỵ Nương không ngờ có ngày mình trở thành người dẫn dắt mô hình sản xuất chế biến các loại nông sản sẵn có tại địa phương như chuối lùn, nghệ trắng, gừng, mít..., mang lại sinh kế cho hàng chục hộ dân.

Chị Nương chia sẻ, năm 2019, nhận thấy tinh bột nghệ trắng - một sản phẩm truyền thống của quê hương - có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe và sắc đẹp. Từ đó, chị bắt đầu tìm hiểu, học hỏi và đầu tư máy móc sản xuất tinh bột nghệ trắng.

Đến năm 2021, nhận thấy tiềm năng và giá trị từ các loại nông sản khác như chuối xanh, gừng, nghệ… nên chị Nương quyết định mở rộng quy mô sản xuất và thành lập Hợp tác xã Sản xuất thương mại dịch vụ QNa Farm.

Hiện hợp tác xã có 3 sản phẩm được công nhận OCOP cấp tỉnh gồm tinh bột nghệ trắng 3 sao, viên hoàn nghệ trắng đạt 4 sao, bột chuối xanh đạt 3 sao và mứt gừng viên 3 sao cấp huyện.

Doanh thu từ các mặt hàng sản phẩm của hợp tác xã đạt gần 2 tỷ đồng/năm, giải quyết việc làm thường xuyên cho 10 - 12 lao động địa phương với mức thu nhập từ 6 - 10 triệu đồng/người/ tháng và khoảng 20 lao động thời vụ vào các đợt cao điểm.

HTX Nông nghiệp xanh Đất Quảng với sản phẩm Snack chuối Bana đạt tiêu chuẩn OCOP 4 sao cấp tỉnh. Ảnh: PV

Ngoài ra, hợp tác xã còn hỗ trợ giống, kỹ thuật trồng trọt và bao tiêu sản phẩm đầu ra, giúp nông dân yên tâm sản xuất với diện tích liên kết gần 50ha.

Dựa trên điều kiện tự nhiên thuận lợi và lực lượng lao động nông thôn khá dồi dào, xã Lãnh Ngọc xác định có tiềm năng lớn để phát triển đa dạng sản phẩm nông nghiệp theo Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP).

Đến nay trên địa bàn xã có 9 sản phẩm OCOP đạt từ 2 sao đến 4 sao chủ yếu tập trung vào nhóm nông sản, thực phẩm, dược liệu và đồ uống. Địa phương đang tiếp tục làm hồ sơ đề nghị cấp trên đánh giá công nhận 4 sản phẩm OCOP cho các chủ thể trên địa bàn.

Ông Nguyễn Minh Xinh, Chủ tịch UBND xã Lãnh Ngọc cho biết, Đại hội Đảng bộ xã Lãnh Ngọc lần thứ I (nhiệm kỳ 2025 - 2030) xác định kinh tế vườn - rừng là thế mạnh để phát triển kinh tế địa phương. Xã tiếp tục đẩy mạnh hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, sản xuất theo chuỗi giá trị liên kết, có ít nhất 3 sản phẩm OCOP gắn với phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm vào năm 2030.

“Chương trình OCOP trên địa bàn xã đang từng bước khẳng định giá trị và chất lượng trên thị trường, được người tiêu dùng đánh giá cao. Trong quá trình xây dựng các sản phẩm OCOP, người dân cũng dần thay đổi tư duy sản xuất kinh doanh từ thụ động, ỷ lại chuyển sang năng động, sáng tạo, tạo nên những thay đổi lớn về giá trị thương mại”, ông Xinh nói.