Giáo dục - Việc làm “Góc học tập” ươm mầm tri thức học trò nghèo Với mong muốn chắp cánh ước mơ đến trường cho học trò vùng cao, Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và THCS Trà Nam (xã Trà Linh) triển khai dự án “Góc học tập - Ươm mầm tri thức” với sự chung tay của cộng đồng.



Nâng bước em đến trường. ẢNH: SONG THANH

Nâng bước học trò nghèo

Trong hành trình gieo tri thức nơi đại ngàn Trà Linh, các thầy cô giáo của trường luôn trăn trở làm sao để học sinh có điều kiện học tập tốt hơn, không chỉ trên lớp mà cả tại chính ngôi nhà của mình. Bởi lẽ, quá trình tự học tại nhà đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành thói quen kỷ luật học tập và phát triển tư duy độc lập cho các em.

Với các em học sinh Xơ Đăng, Ca Dong nơi đây, phần lớn xuất thân từ những hộ gia đình nghèo, điều kiện sống còn vô cùng thiếu thốn. Không ít em phải học bài trong không gian tạm bợ chật hẹp trên nền đất ẩm thấp, thiếu ánh sáng.

Dự án có sự đồng hành của nhiều trường học ở phố thị. ẢNH: SONG THANH

Thấu hiểu những khó khăn ấy, nhà trường đã khởi xướng dự án “Góc học tập - Ươm mầm tri thức” với mong muốn kêu gọi sự chung tay của các tổ chức, cá nhân mạnh thường quân, các trường học. Dự án hướng đến việc các em học sinh có những góc học tập giản đơn nhưng đầy đủ, từ bộ bàn ghế, giá sách đến các vật dụng học tập thiết yếu để tiếp sức động viên các em đến trường.

Nhà trường còn huy động các thầy cô giáo tranh thủ ngày nghỉ, cùng nhau sửa chữa, tân trang lại những bộ bàn ghế cũ để dành tặng học trò nghèo. Từng chiếc bàn, chiếc ghế được lau chùi, đóng lại cẩn thận thấm đẫm tình yêu thương của thầy cô vùng cao.

Em Hồ Thị Mỹ Cưng với góc học tập được nhà trường hỗ trợ. ẢNH: SONG THANH

Cần nhân rộng ở trường học vùng cao

Dự án “Góc học tập - Ươm mầm tri thức” nhận được sự đồng hành ý nghĩa từ nhiều tấm lòng nhân ái. Trong đó, nổi bật là sự chung tay của Trường THCS và THPT Nguyễn Khuyến, Trường Tiểu học Lê Đình Chinh và Trường Tiểu học Lương Thế Vinh. Những phần quà, vật dụng học tập, bàn ghế được quyên góp không chỉ mang giá trị vật chất mà còn gửi gắm tình cảm, sự sẻ chia từ học sinh thành phố đến với các bạn nhỏ vùng cao.

Em Hồ Thị Mỹ Cưng, học sinh lớp 8/1, người dân tộc Xơ Đăng, bộc bạch: “Trước đây không có bàn học riêng em rất khó tập trung để nhớ bài. Khi được nhà trường hỗ trợ góc học tập mới, em cảm thấy rất vui và yên tâm học hơn nhiều".

Giáo viên trực tiếp theo dõi và hướng dẫn các em sử dụng không gian học tập. ẢNH: SONG THANH



Thầy Võ Đình Chín, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và THCS Trà Nam chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng, từ những góc học tập nhỏ bé ấy sẽ nảy nở những ước mơ lớn lao. Đây là việc làm tuy giản dị, nhưng mang sức mạnh của tình yêu thương và gắn kết rất cần sự chung tay, đồng hành của cả cộng đồng để có thể lan tỏa nhân rộng hơn nữa”.

Năm học 2024 - 2025, trường có 341 học sinh, gồm 202 em bậc tiểu học và 139 em bậc THCS, với hơn 90% là học sinh dân tộc thiểu số.

Để hiện thực hóa dự án, Ban giám hiệu nhà trường đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các tổ chức trong trường. Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh phát động phong trào quyên góp sách vở và đồ dùng học tập. Chi đoàn giáo viên đảm nhận việc vận chuyển, lắp đặt và cùng học sinh trang trí góc học tập. Giáo viên chủ nhiệm trực tiếp khảo sát, theo dõi và hướng dẫn các em sử dụng không gian học tập một cách hiệu quả nhất.

Ở giai đoạn 1, trên 80 góc học tập đã được hoàn thành trao tận tay các em học sinh. Dự án “Góc học tập - Ươm mầm tri thức” sẽ tiếp tục kéo dài với mục tiêu mở rộng phạm vi, xây dựng thêm nhiều góc học tập cho học sinh nghèo ở Trà Linh.

Thầy Đinh Văn Theo, giáo viên chủ nhiệm lớp 5 bày tỏ: “Từ khi các em có góc học tập tại nhà, việc rèn luyện thói quen tự học trở nên hiệu quả hơn. Cuối tuần, khi rời khu nội trú về nhà, các em đều được thầy cô phát bài tập về nhà. Nhờ có không gian ôn bài, phụ huynh cũng hiểu rõ hơn về tình hình học tập của con em mình, từ đó có thể đồng hành và hỗ trợ nhà trường”.

“Góc học tập” chính là điểm tựa để các em vùng cao vươn lên vượt qua nghịch cảnh, viết tiếp hành trình chinh phục tri thức. Do đó, rất cần sự chung tay của cộng đồng để có thêm nhiều góc học tập cho học sinh nhà trường cố gắng vươn lên, thu hẹp khoảng cách giáo dục giữa các địa phương.