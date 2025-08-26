Giảm nghèo - An sinh Nâng bước học trò nghèo đến trường Trước thềm năm học mới 2025 - 2026, nhiều học sinh nghèo ở xã Quế Phước (thành phố Đà Nẵng) đã được tiếp thêm động lực, niềm tin từ những phần quà ý nghĩa của các tổ chức, doanh nghiệp, mạnh thường quân giúp cho các em vững bước đến trường.

Cháu Vương Quỳnh Hân, học sinh lớp 3 Trường TH&THCS Huỳnh Thúc Kháng nhận quà từ chương trình "Mẹ đỡ đầu". Ảnh: TÚ THÔNG

Cháu Vương Quỳnh Hân ở thôn Bình Yên, học sinh lớp 3 Trường Tiểu học và THCS Huỳnh Thúc Kháng (xã Quế Phước) có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Ngày 21/8 vừa qua, cháu được nhận một phần quà gồm tập vở và 200 nghìn đồng tiền mặt, thuộc khuôn khổ chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Chi hội Phụ nữ thôn Bình Yên tổ chức.

Chương trình nhận đỡ đầu cho em Hân khoảng 2 triệu đồng/năm, cho đến thời điểm gia đình hết khó khăn.

“Con rất vui khi được nhận quà trước thềm năm học mới. Đây là động lực để con cố gắng học giỏi hơn” - em Hân chia sẻ.

Ngoài “Mẹ đỡ đầu”, những ngày cuối tháng 8, khi năm học mới đang đến gần, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Quế Phước phối hợp Chi hội phụ nữ thôn Bình Yên tổ chức chương trình “Tiếp bước em đến trường” năm 2025.

Hai chương trình đều là hoạt động thường niên nhằm hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên hành trình học tập.

Đại diện Công ty Kiều hối Sacombank - SBR và đối tác Nhật Bản Smiles trao tặng xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Quế Phước. Ảnh: TÚ THÔNG

Tại chương trình, 30 suất quà được trao tận tay cho các em học sinh nghèo, mỗi suất trị giá 300 nghìn đồng gồm tiền mặt và đồ dùng học tập. Toàn bộ kinh phí do vợ chồng anh Võ Đào Khánh và chị Nguyễn Lệ Sương, người con quê hương hiện sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh tài trợ.

Anh Võ Đào Khánh chia sẻ, hàng năm, hai vợ chồng anh duy trì đều đặn 2 đợt hỗ trợ học sinh nghèo quê nhà.

“Chúng tôi mong muốn góp một phần nhỏ để các cháu ở quê hương mình có động lực học tập, vươn lên trong cuộc sống. Thời gian tới, ngoài các suất quà thường niên, chúng tôi dự kiến trao học bổng cho học sinh có thành tích tốt, trúng tuyển cao đẳng, đại học”, anh Khánh nói.

Trước thềm năm học mới 2025 - 2026, nhiều doanh nghiệp cũng góp sức đồng hành với học sinh vùng khó. Mới đây, Công ty Kiều hối Sacombank - SBR phối hợp với đối tác Nhật Bản Smiles tổ chức chương trình “Trao quà năm học mới - Vui bước đến trường” tại xã Quế Phước.

Đại diện Công ty Kiều hối Sacombank - SBR và đối tác Nhật Bản Smiles trao ba lô cho các em học sinh tại xã Quế Phước. Ảnh: TÚ THÔNG

Dịp này, đơn vị đã trao 20 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó; cùng 130 chiếc ba lô cho học sinh và giáo viên Trường Tiểu học & THCS Võ Chí Công, Trường THCS Trần Quý Cáp với tổng giá trị gần 100 triệu đồng.

Theo ông Trần Minh Khoa, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Kiều hối Sacombank - SBR, đây là năm thứ 3 đơn vị phối hợp cùng Smiles triển khai chương trình “Tiếp sức cho học sinh nghèo vượt khó - Vui bước đến trường” tại 5 tỉnh, thành gồm: Đà Nẵng, Lâm Đồng, Bình Phước (cũ), Trà Vinh (cũ) và TP.Hồ Chí Minh.

“Với hành trình 20 năm hoạt động, Sacombank - SBR luôn ưu tiên đồng hành với học sinh khó khăn, giúp các con nuôi dưỡng ước mơ học tập”, ông Khoa cho biết.

Ông Phan Thanh Thanh, Phó Chủ tịch UBND xã Quế Phước chia sẻ, Quế Phước là địa bàn miền núi đời sống người dân còn nhiều khó khăn. Chính vì vậy, nhiều em học sinh chưa đảm bảo điều kiện học tập từ vở, sách, đồ dùng học tập, quần áo đến phương tiện đến trường.

“Thời gian qua, địa phương huy động các nguồn lực xã hội chung tay hỗ trợ học sinh nghèo có thêm điều kiện đến trường, góp phần động viên tinh thần để các em nỗ lực vươn lên trong học tập”, ông Thanh nhấn mạnh.