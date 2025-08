Xây dựng Đảng GÓP Ý DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ XXIII ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (NHIỆM KỲ 2025 - 2030): Phản ánh hơi thở cuộc sống Khát vọng phát triển trong không gian hành chính mới được thể hiện rõ nét qua việc ghi nhận các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm từ thực tiễn cơ sở góp ý dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXIII.

Vùng phía nam của thành phố giàu tiềm năng về phát triển du lịch dịch vụ, đô thị sinh thái ven biển, ven sông. Ảnh: N.ĐOAN

ÔNG TRẦN CÔNG HIỆU, PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY XÃ ĐỨC PHÚ:

Cần có giải pháp thúc đẩy phát triển toàn diện hơn

Chúng tôi đều thống nhất cao với nội dung dự thảo Báo cáo chính trị. Nội dung dự thảo đã bám sát tình hình thực tiễn, đánh giá khách quan những thành tựu, hạn chế trong lãnh đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 của hai Đảng bộ tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng (cũ).

Đồng thời đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển của thành phố Đà Nẵng (mới) nhiệm kỳ 2025 - 2030 với tầm nhìn xa, định hướng rõ ràng, thể hiện quyết tâm chính trị lớn của Đảng bộ, hệ thống chính trị và nhân dân thành phố.

Trong dự thảo đưa ra nhiều mục tiêu, chỉ tiêu lớn nhằm thúc đẩy phát triển thành phố. Tuy nhiên, mục tiêu đầu tư thúc đẩy phát triển chưa được nhấn mạnh ở vùng phía nam và phía tây. Như tại khu vực Tam Kỳ và Núi Thành (cũ) tiềm năng rất lớn, nếu không có cơ chế đầu tư mang tính đột phá sẽ không có đủ động lực để phát triển.

Các khu vực phía tây của thành phố đời sống nhân dân còn khó khăn, nếu không có cơ chế đầu tư mạnh mẽ, căn cơ hơn sẽ khó thay đổi điều kiện phát triển. Theo đó, thành phố cần nghiên cứu để có giải pháp thúc đẩy phát triển toàn diện hơn.

Hiện nay, có nhiều dự án giao thông kết nối giữa các vùng miền, nhất là sau khi hợp nhất các xã để thành lập xã mới, nhưng nhiều công trình đang dở dang, giao thông đi lại không thuận lợi. Nhiều vùng nhân dân đến trung tâm xã phải qua địa bàn xã khác, khoảng cách quá xa.

Nội dung này nằm trong phụ lục về danh mục các dự án động lực, trọng điểm, quy mô lớn, giai đoạn 2025 - 2030 nhưng còn rất chung chung. Theo đó, đề nghị thành phố cần phải xác định danh mục cụ thể, nên đưa vào danh mục dự án trọng điểm bức xúc cần làm ngay.

ÔNG TRẦN THANH CÚC, PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY XÃ TRÀ MY:

Đề xuất tách “chuyển đổi số” thành nhiệm vụ đột phá độc lập

Liên quan đến các nhiệm vụ đột phá giai đoạn 2025 - 2030, dự thảo cần nhấn mạnh vai trò của chuyển đổi số trong giai đoạn mới. Cụ thể, cần bổ sung một cách chi tiết hơn về nội dung xây dựng thành phố số, chính quyền số, phát triển kinh tế số và khai thác hiệu quả dữ liệu lớn (Big Data) để phục vụ công tác quản lý, điều hành và phát triển đô thị thông minh.

Đề xuất tách “chuyển đổi số” thành một nhiệm vụ đột phá độc lập và ưu tiên hàng đầu trong giai đoạn 2025 - 2030, thể hiện quyết tâm của thành phố trong việc tận dụng cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Ở lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, dự thảo quan tâm nhấn mạnh những lợi thế hiện có của thành phố và giải pháp thực hiện. Như làm rõ các giải pháp để bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa biển, phát triển các loại hình nghệ thuật đặc trưng và tổ chức các sự kiện, lễ hội quốc tế quy mô lớn, tạo dấu ấn riêng cho thành phố “Đà Nẵng - thành phố văn hóa biển, điểm đến lễ hội quốc tế”.

Đối với định hướng phát triển du lịch, dự thảo nghiên cứu giải pháp kết nối, thúc đẩy phát triển du lịch sinh thái, du lịch văn hóa, di tích lịch sử ngoài các điểm đến hiện có để thúc đẩy sự phát triển du lịch trên địa bàn thành phố nói chung và các huyện miền núi nói riêng (xã Trà My có hai khu du lịch sinh thái được công nhận, giáp xã Trà Tân có quần thể di tích lịch sử Nước Oa).

Trong đầu tư nâng cấp hạ tầng, thành phố tiếp tục đặc biệt quan tâm đầu tư để xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, nhất là các xã vùng sâu, vùng xa; trong đó chú trọng hạ tầng giao thông, giáo dục, y tế”.

Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Quảng Phú biểu quyết thông qua nội dung Báo cáo tổng hợp góp ý dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXIII. Ảnh: N.ĐOAN

ÔNG BÙI NGỌC ẢNH, BÍ THƯ ĐẢNG ỦY PHƯỜNG QUẢNG PHÚ:

Định hướng phát triển không gian đô thị theo tầm nhìn chiến lược mới

Trên cơ sở không gian vùng đất rộng mở, thời cơ vận hội mới, nhất là định hướng và cơ chế chính sách phát triển cực tăng trưởng phía nam của thành phố Đà Nẵng cần tiến hành rà soát, cập nhật và điều chỉnh toàn bộ quy hoạch ven biển (Quảng Nam cũ).

Qua đó nhằm đảm bảo sự đồng bộ với việc điều chỉnh địa giới hành chính và định hướng phát triển không gian đô thị theo tầm nhìn chiến lược mới của thành phố Đà Nẵng. Trọng tâm của định hướng là điều chỉnh để hình thành phát triển tiềm năng, lợi thế của du lịch dịch vụ; đô thị sinh thái ven biển, ven sông... Đây chính là yêu cầu phát triển đối với tổ chức hành chính - lãnh thổ mới, đặc biệt góp phần xây dựng Đà Nẵng trở thành đô thị sinh thái - thông minh - sáng tạo.

Ở nhóm nhiệm vụ và giải pháp về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện, cần nêu rõ hơn yêu cầu về thực hiện cuộc học tập và làm theo theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó có những giải pháp mạnh triển khai việc học và làm theo Bác một cách toàn diện, sâu sắc. Qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp để làm gương cho thế hệ trẻ noi theo, góp phần thực hiện có hiệu quả công cuộc đổi mới, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Sau khi hợp nhất, thành phố cần tận dụng phát triển trục phía đông Thăng Bình, Tam Kỳ, Núi Thành đến sân bay Chu Lai, mở đường sắt kết nối Đà Nẵng - Hội An và sân bay Chu Lai để phát triển đô thị tầm cỡ. Cần quan tâm các dự án trọng điểm, trong đó có dự án khai thông sông Trường Giang, Bàn Thạch; ưu tiên phát triển du lịch về phí đông nam đặc biệt là du lịch sinh thái.

ÔNG BÙI NHƯ DIỆU, PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY XÃ TAM HẢI:

Xây dựng cơ chế đặc thù cho xã đảo

Các ý kiến đều thống nhất những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và 3 đột phá phát triển đã đảm bảo cụ thể hóa và vận dụng sáng tạo các nghị quyết chuyên đề quan trọng gần đây của Bộ Chính trị, nhất là các nghị quyết “trụ cột” cho phát triển ở giai đoạn mới, gồm: số 66, 68, 57, 59.

Ở nhóm nhiệm vụ và giải pháp thứ tư của dự thảo, liên quan đến dự án luồng cảng 50.000 tấn tại Cửa Lở, nhân dân thôn Bình Trung (xã Tam Hải) đề xuất xây dựng kè Cửa Lở để phòng chống sạt lở, ứng phó biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, ổn định lâu dài cuộc sống người dân.

Từ thực tiễn địa phương, đề nghị Đảng bộ thành phố quan tâm đầu tư, bố trí nguồn lực cho xã đảo Tam Hải và xã đảo Tân Hiệp để phát triển hạ tầng giao thông, bảo vệ môi trường sinh thái biển, bảo tồn rạn san hô, phát triển kinh tế biển, phát triển du lịch… Cần có cơ chế đặc thù đối với 2 xã đảo này để phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân.

Cần tiếp tục đầu tư xây dựng bờ kè ven biển kết nối từ thôn Long Thạnh Đông qua luồng Cửa Lở đến thôn Thuận An (xã Tam Hải); đầu tư xây dựng hoàn thiện Khu di tích Quốc gia danh lam thắng cảnh Bàn Than - Hòn Mang - Hòn Dứa thôn Thuận An để phát triển du lịch.

Tiếp tục nghiên cứu thành lập khu bảo tồn biển, bảo tồn đa dạng sinh học (rạn san hô, hệ sinh thái biển…) phục vụ nghiên cứu và phát huy tiềm năng du lịch của địa phương.

.