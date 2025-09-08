Chính trị GÓP Ý DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ XXIII ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (NHIỆM KỲ 2025 - 2030): Tư duy mới cho kinh tế nông thôn thời hội nhập ĐNO - Góp ý cho dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu lần thứ XXIII Đảng bộ thành phố Đà Nẵng (nhiệm kỳ 2025 - 2030), nhiều ý kiến từ cơ sở đã làm rõ hơn tầm nhìn chiến lược đối với khu vực kinh tế nông thôn, nơi chiếm gần nửa dân số sau khi mở rộng địa giới hành chính.

Phát triển kinh tế nông thôn là nhiệm vụ cần được quan tâm đầu tư trong nhiệm kỳ tới.. Ảnh: PHAN VINH

Kỳ vọng đột phá từ chuỗi giá trị

Là một cán bộ ngành nông nghiệp về hưu, ông Tống Phước Thuần (xã Tiên Phước) dành sự quan tâm sâu sắc đến định hướng phát triển nông lâm nghiệp trong dự thảo văn kiện đại hội. Theo ông, điểm mới trong dự thảo lần này, thành phố đã chuyển trọng tâm từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp, tiếp cận đa giá trị, tích hợp sản xuất với du lịch sinh thái, công nghiệp chế biến, khoa học công nghệ và thương mại toàn cầu.

Từ thực tiễn sản xuất ở các tiểu vùng khác nhau trong thành phố, ông Thuần cho rằng cần tập trung phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại theo hướng sinh thái, hiện đại, tạo sản phẩm chủ lực gắn với đặc trưng vùng miền.

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết đã đến thăm không gian trưng bày sản phẩm của Hợp tác xã Sản xuất nông sản và dược liệu ở xã Khâm Đức. Ảnh: PHAN VINH

Những sản phẩm như: chuối mốc, quế hữu cơ, rau rừng, gà đồi hay cá suối cần được truy xuất nguồn gốc, chứng nhận tiêu chuẩn (VietGAP, hữu cơ, GACP-WHO…) để tham gia vào chuỗi giá trị bền vững. Bên cạnh đó, việc hình thành các khu công nghiệp chế biến sâu ngành thực phẩm và dược liệu là điều kiện tiên quyết để nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp Đà Nẵng.

"Ngoài ra, vai trò của việc ứng dụng công nghệ cao trong nuôi trồng thủy sản và dược liệu, những ngành có tiềm năng phát triển tại các vùng trung du, ven biển, cũng rất quan trọng. Đề án Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) nên được tích hợp với quy hoạch nông nghiệp công nghệ cao, tạo sự lan tỏa về năng suất và chất lượng trong giai đoạn tới", ông Thuần chia sẻ.

[VIDEO] - Ông Tống Phước Thuần góp ý về lĩnh vực kinh tế vườn, kinh tế trang trại:

Cũng theo ông Thuần, nhà nước cần tạo ra sân chơi để các tập đoàn, công ty lớn kết nối với hợp tác xã và tổ hợp tác tại địa phương. Họ chính là cầu nối đưa sản phẩm nông dân đến thị trường toàn cầu. Mô hình này vừa phát huy thế mạnh của người dân sở hữu đất sản xuất, vừa khắc phục tình trạng sản xuất nhỏ lẻ, manh mún.

Về lâm nghiệp, cần chuyển đổi cơ cấu theo hướng trồng rừng gỗ lớn, rừng hỗn hợp đa loài, khai thác thế mạnh của các loại cây ngoài gỗ như tre, mây, cau, dược liệu dưới tán rừng. Đồng thời, tăng cường thị trường tín chỉ carbon để nâng cao giá trị từ rừng.

Phát triển kinh tế nông thôn cần quan tâm nhiều hơn tới hệ thống thủy lợi, đặc biệt ở các xã trung du và miền núi. Ảnh: PHAN VINH

“ Sản xuất lương thực, thực phẩm cần gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị hàng hóa. Khi tư duy chuỗi giá trị trở thành nền tảng trong hoạch định chiến lược nông nghiệp, nông thôn Đà Nẵng sẽ có cơ hội chuyển dịch cán cân kinh tế một cách căn cơ" Ông Tống Phước Thuần (xã Tiên Phước)

Thúc đẩy sản xuất nông nghiệp xanh

Từ góc nhìn của tổ chức chính trị - xã hội tại cơ sở, ông Lê Nho Dân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Duy Xuyên kiêm Chủ tịch Hội Nông dân xã cho rằng, dự thảo văn kiện với tầm nhìn chiến lược đến năm 2045, nhấn mạnh vai trò của kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, đô thị sinh thái và con người làm trung tâm của phát triển.

Việc quy hoạch những vùng chuyên canh, phù hợp với thổ nhưỡng của từng địa phương có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế nông thôn. Ảnh: PHAN VINH

Ông Dân đánh giá cao sự quan tâm của thành phố đến khu vực nông thôn, nơi có diện tích sản xuất lớn và dân số nông nghiệp đông đảo. Đây là điều kiện thuận lợi để phát triển nông nghiệp chuyên canh, tập trung, hiện đại. Tuy nhiên, thực tế cũng cho thấy nhiều khó khăn, từ thời tiết khắc nghiệt đến hạ tầng thủy lợi, giao thông còn thiếu đồng bộ. Việc tiếp cận khoa học kỹ thuật còn hạn chế, lực lượng lao động trẻ ly nông ngày càng nhiều.

"Tại nhiều khu vực, người dân buộc phải bỏ hoang diện tích sản xuất vì hiệu quả canh tác thấp. Thành phố cần có chính sách hỗ trợ chuyển đổi giống cây trồng phù hợp hơn, đầu tư hạ tầng phục vụ sản xuất", ông Dân kiến nghị.

[VIDEO] - Ông Lê Nho Dân chia sẻ về những nhóm giải pháp giúp thúc đẩy kinh tế nông thôn:

Đại diện Hội Nông dân xã Duy Xuyên cũng đề xuất gắn phát triển sản xuất nông nghiệp với du lịch sinh thái, trải nghiệm, từng bước chuyển đổi sinh kế bền vững cho người dân địa phương. Việc tích hợp sản xuất nông nghiệp với hoạt động du lịch không chỉ giúp nâng cao giá trị nông sản, mà còn góp phần bảo tồn văn hóa bản địa và thu hút nguồn lực xã hội hóa về nông thôn.

Thời gian qua, Hội Nông dân xã đang xúc tiến quảng bá và kết nối đầu ra cho sản phẩm đặc trưng địa phương. Ông Lê Nho Dân cho rằng, cần chính sách đào tạo nghề, hỗ trợ thành lập hợp tác xã kiểu mới, tạo điều kiện để người nông dân tiếp cận tín dụng, thương mại điện tử và chuyển đổi số.