Xây dựng Đảng GÓP Ý DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ XXIII ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (NHIỆM KỲ 2025 - 2030): Xây dựng đội ngũ cán bộ, vấn đề “then chốt của then chốt” Tham gia góp ý dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu lần thứ XXIII của Đảng bộ thành phố Đà Nẵng, nhiều ý kiến tâm huyết xoay quanh công tác xây dựng Đảng, xác định công tác cán bộ là “then chốt của then chốt”.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh (thứ hai, bên trái sang) kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ ở phường Thanh Khê.

ANH LÊ CÔNG HÙNG, BÍ THƯ THÀNH ĐOÀN ĐÀ NẴNG:

Bổ sung chính sách thu hút nhân tài, đào tạo nhân lực chất lượng cao

Ở phần nội dung và giải pháp trọng tâm của dự thảo Báo cáo chính trị, nên bổ sung các yếu tố về chính sách thu hút nhân tài, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố.

Cụ thể, đối với nội dung “Thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng về tổ chức, cán bộ, đảng viên” ở mục 1, đề xuất bổ sung nội dung: “Hoàn thiện cơ chế, chính sách và xây dựng đề án đào tạo, thu hút, trọng dụng nhân tài, phát triển đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số; tạo môi trường, điều kiện thúc đẩy, khuyến khích cán bộ đổi mới, sáng tạo gắn với cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Xây dựng quy hoạch cán bộ dựa trên cơ sở chính là đạo đức, năng lực và kết quả thực hiện nhiệm vụ”.

Đối với nội dung “Xây dựng và triển khai Kế hoạch đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giai đoạn 2025 - 2035” ở mục 3, đề xuất bổ sung nội dung: “Ban hành quy định về tổ chức bộ máy, chế độ đãi ngộ đặc thù, tạo động lực mạnh mẽ cho đội ngũ cán bộ, công chức quản lý khoa học công nghệ, chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Thực hiện tốt các chính sách về đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ, nhất là chuyên gia đầu ngành, nhân tài, cán bộ trẻ trong lĩnh vực khoa học và công nghệ và đội ngũ nhà khoa học trẻ tài năng”.

Đối với nội dung “Thực hiện đồng bộ các giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo gắn với nâng cao dân trí, thúc đẩy xây dựng xã hội học tập, công dân học tập suốt đời” ở mục 5, đề xuất bổ sung nội dung: “Đảm bảo tối thiểu 20% tổng chi ngân sách nhà nước, gắn với đẩy mạnh xã hội hóa, hội nhập quốc tế trong giáo dục và đào tạo; đầu tư phát triển đồng bộ mạng lưới giáo dục và đào tạo cả công lập và ngoài công lập; xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục khu vực miền núi, vùng khó khăn; tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất - kỹ thuật trường học theo hướng chuẩn hóa, đồng bộ, hiện đại; đảm bảo cơ sở vật chất cho việc học 2 buổi/ngày ở cấp tiểu học và đẩy mạnh thực hiện đối với cấp trung học cơ sở. Chú trọng công tác hướng nghiệp ở bậc trung học cơ sở, tạo tiền đề và đảm bảo điều kiện thuận lợi để công dân được thụ hưởng nền giáo dục kỹ thuật số và nền giáo dục kết nối toàn cầu”.

VINH ANH (ghi)

ÔNG THÁI BÌNH, BÍ THƯ ĐẢNG ỦY, CHỦ TỊCH HĐND XÃ CHIÊN ĐÀN:

Xây dựng cơ chế giám sát, kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ

Do không còn cấp huyện, cấp xã sẽ trực tiếp chịu sự chỉ đạo của thành phố, nhiệm vụ, công việc sẽ đổ dồn về xã. Do đó cần phải có đội ngũ cán bộ đủ năng lực để tiếp nhận, triển khai, thực hiện các nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền.

Thực tế hiện nay, chất lượng, năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cấp xã chưa đồng đều. Bởi tập hợp từ nhiều nguồn, vừa có cán bộ thành phố tăng cường về, từ cấp huyện xuống và đội ngũ cán bộ ở xã cũ cho nên trình độ, năng lực, kinh nghiệm, cách tiếp cận, tổ chức thực hiện nhiệm vụ ít nhiều có sự chênh lệnh, làm ảnh hưởng nhất định đến hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền xã trong giai đoạn chuyển đổi mô hình.

Vì vậy, để nâng cao năng lực điều hành, phục vụ của đội ngũ cán bộ xã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, Đảng bộ thành phố cần tổ chức những khóa đào tạo chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ, đặc biệt là trên các lĩnh vực như quản lý ngân sách, đất đai, xây dựng, chuyển đổi số…

Bên cạnh đó cần bồi dưỡng kiến thức pháp lý, công nghệ thông tin, kỹ năng điều hành. Đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo cấp xã xây dựng cơ chế giám sát, kiểm tra phù hợp về kết quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ.

Nghiên cứu áp dụng đánh giá cán bộ bằng KPI (chỉ số hiệu suất công việc) bằng các chỉ số định lượng như số lượng công việc hoàn thành, thời gian hoàn thành, chất lượng công việc được giao, sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Từ đó, giúp cán bộ xác định mục tiêu rõ ràng để phấn đấu, tạo động lực làm việc tốt hơn…

Ngoài ra, cũng cần phải thiết lập kênh thông tin phản hồi từ người dân, qua đó kịp thời điều chỉnh thái độ, tác phong làm việc của cán bộ và phục vụ cho việc đánh giá cán bộ khách quan, minh bạch và công bằng.

NGUYÊN ĐOAN (ghi)

ÔNG PHẠM CÔNG LƯƠNG, BÍ THƯ CHI BỘ KHU DÂN CƯ BÌNH PHƯỚC 1, PHƯỜNG HẢI CHÂU:

Nhân tố con người là tiên quyết

Theo tôi, để thành phố Đà Nẵng phát triển đồng đều thì nhân tố con người là tiên quyết. Cần xây dựng cho được đội ngũ cán bộ mang văn hóa xứ Quảng: Kiên trung, mộc mạc, nói thẳng, nói thật, dám nghĩ dám làm, có tính sáng tạo độc đáo, dám đột phá. Phải đào tạo cho được đội ngũ tinh hoa về chuyên môn, giỏi dẫn dắt cả về hoạch định chính sách và khoa học kỹ thuật; trung thành với Đảng, đoàn kết, tận tâm tận lực vì quê hương, vì nhân dân, được nhân dân yêu mến.

Bên cạnh đó, cần một chế độ đãi ngộ tốt mới tạo sức bật để thu hút được nhân tài. Các đơn vị, doanh nghiệp cần xây dựng một chế độ đãi ngộ toàn diện, đảm bảo sự công bằng, minh bạch và cạnh tranh.

Điều này bao gồm việc xây dựng chính sách lương, thưởng hấp dẫn, các chế độ phúc lợi đa dạng, môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến và sự ghi nhận xứng đáng cho những đóng góp của những người giỏi mới mong họ gắn bó lâu dài.

H.NHUNG (ghi)

BÀ NGUYỄN THỊ THÙY, PHÓ GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM CHÍNH TRỊ XÃ CHIÊN ĐÀN:

Đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị gắn với yêu cầu thực tiễn

Tôi rất tâm đắc khi trong nhóm nhiệm vụ và giải pháp đầu tiên về xây dựng và chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện, dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXIII nêu: Ban hành Nghị quyết về công tác chính trị, tư tưởng trong tình hình mới; Đề án tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực trong cán bộ, đảng viên và nhân dân giai đoạn 2025 - 2030.

Với nội dung này, dự thảo tiếp tục nhấn mạnh tầm quan trọng hàng đầu của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo nhận thức đúng để hành động đúng, chung tay xây dựng địa phương, thành phố phát triển.

Đồng thời thể hiện sự quan tâm, định hướng sâu sắc, hành động ngày càng cụ thể, bài bản hơn trong việc lan tỏa thông tin tích cực, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, phủ xanh không gian mạng.

Phương pháp, hình thức giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên có sự thay đổi cho phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Vậy nên, việc ban hành Nghị quyết về công tác chính trị, tư tưởng của thành phố ở nhiệm kỳ 2025 - 2030 cần xác định chế độ học tập, bồi dưỡng chính trị thường xuyên, định kỳ (quý, năm).

Học tập chính trị là học tập suốt đời, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ. Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị gắn với yêu cầu thực tiễn của địa phương trong tình hình mới.

Thành phố tiếp tục chỉ đạo toàn Đảng bộ thực hiện nghiêm các quy định, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Thành ủy về nêu gương, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xem đây là việc làm thiết thân hằng ngày của mỗi cá nhân và tổ chức Đảng. Là tiêu chí đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên hằng năm.

HÀN GIANG (ghi)